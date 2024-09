Todos os anos, a premiação Comedy Wildlife Awards destaca as melhores e mais engraçadas fotografias de animais selvagens ao redor do mundo. Agora, as 40 melhores fotos, três vídeos e quatro portfólios finalistas foram divulgados – e os selecionados não decepcionam.

Com cerca de 9.000 candidaturas e imagens vindas de 98 países diferentes, o prêmio para o vencedor é um safari pela reserva nacional Masai Mara, no Quênia. O melhor de tudo é que você pode ajudar a escolher o ganhador de uma das categorias. Veja as imagens e saiba como votar.

“Sai para lá amigo, essa é minha”, de Andy Rouse

Tirada na Geórgia do Sul, a foto mostra três pinguins-reis, dois machos e uma fêmea. O momento é uma tentativa de talaricagem, com um dos machos tentando flertar com a fêmea já de par com o outro. A reação é óbvia: um sai para lá, amigão.

“I’m too sexy for my love”, de Artur Stankiewicz

A imagem leva o título da música da dupla Right Said Fred e mostra um hipopótamo no Zimbabwe. O autor diz ter se surpreendido com a paz dos animais: ele esperava fotografar uma cena de briga entre os hipopótamos, mas se encantou com a calmaria deles. “Tive a ideia de pegar o retrato com plantas aquáticas enfeitando a cabeça, parecia que o cara acabou de chegar ao cabeleireiro com um grande sorriso no rosto”, disse Stankiewicz.

“Sapo em um balão, de Eberhard Ehmke

Um astronauta? Um mergulhador? Um motoqueiro? Não, um sapo. A foto foi tirada em um laguinho e mostra um sapo nadando em grande estilo, com um capacete de bolha.

“Vou te contar um segredo”, de Jan Piecha

Uma família de guaxinins fotografada no meio do disse-me-disse. O segredo é contado por um filhote para sua mãe, enquanto um outro escuta a fofoca.

“Patinador de alta velocidade”, de Mark Meth-Cohn

Um pipargo-gigante (Steller’s sea eagle) patinando no gelo, tal qual um atleta das Olimpíadas de Inverno, em Rausu, no Japão.

“Tá zoando”, de Marti Phillips

A foto mostra dois leões-marinhos caindo na gargalhada. Fofo.

“Troca de papeis inesperada”, de Przemyslaw Jakubczyk

O autor da foto descreveu a foto assim: “todo peixe irritado e cansado precisa desestressar caçando uma águia careca”. Não poderia definir mais a foto, que ilude ao fazer um dos maiores caçadores do planeta parecer estar sendo caçado por um peixinho.

“A estrela do rock”, de Sanjay Patil

O Sitana ponticeriana, ou lagarto de garganta em leque, encontrados apenas no subcontinente indiano. Nessa foto, uma fêmea da espécie se levantou do chão para escapar do calor. O engraçado é que parece que ela está no meio de uma sessão intensa de karaokê.

“Encher o saco é um conceito universal”, de Scott Frier

A imagem mostra uma leoa “gritando” no ouvido de um leão, no Parque Nacional Serengeti, na Tanzânia. O autor disse que gosta muito dela pois o faz lembrar um comercial antigo de TV, das fitas cassete da Maxell chamado “Blown Away Guy”. “Tenho essa imagem impressa e pendurada na parede da minha casa, todo mundo que vê ri dela”, disse Frier, que considera a foto uma grande sorte.

Para conferir as muitas outras fotos, assistir aos vídeos e votar em suas escolhas favoritas é só entrar neste link. As votações vão até o dia 31 de outubro e o resultado será divulgado em 10 de dezembro. O favorito do público leva uma única categoria; em outras, um júri selecionado decidirá os vencedores.

Esse prêmio foca apenas em animais selvagens – um outro concurso premia foto de pets domésticos (veja aqui).

