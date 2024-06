Comedy Pet Awards: Confira as fotos de animais mais engraçadas de 2024

Animais fofinhos são um dos pilares da internet. Se forem engraçados, melhor ainda. Em 2020, os amigos Paul Joynson-Hicks e Tom Sullam criaram a maior ode a esse tema: o Comedy Pet Photography Awards, prêmio que escolhe as fotos mais engraçadas de animais de estimação do ano. Elas são compartilhadas para incentivar o engajamento do público em questões que impactam o bem-estar dos animaizinhos, celebrando a diferença que os pets fazem nas nossas vidas.

Paul e Tom já tinham criado o Comedy Wildlife Photography Awards, com fotos divertidas de animais selvagens para mostrar a beleza da biodiversidade da Terra para um grande público.

Este ano, os cachorros superaram os gatinhos. O prêmio principal foi uma foto da britânica Sarah Haskell, que mostra seu cachorro Hector imitando um felino para passar por uma portinhola para gatos.

“O Hector viu o gato fazendo, então ele decidiu tentar. O que está na foto é o máximo que ele conseguiu antes de voltar”, conta a fotógrafa. Haskell faz fotos desde o ensino médio, mas só recentemente percebeu que o que ela mais gosta de fotografar são animais de estimação, especialmente cachorros.

Ela conta que interagir com “personagens expressivos, espertos, muitas vezes engraçados, quando estou fazendo ‘pet-ratos’ [retratos] fotográficos, só pode me fazer (e outros, espero) sorrir”.

A foto de Hector ganhou o prêmio principal e a categoria dos cachorros. A fotógrafa ganhou 500 libras (cerca de R$ 3.350), uma bolsa para câmera e um troféu de melhor foto de pet.

A categoria dos gatos foi para o fotógrafo japonês Kenichi Morinaga (campeão geral de 2022), que fotografou um gatinho laranja preso numa armadilha, só com o rabo e duas pernas para fora.

Na categoria “Todas as outras criaturas”, o vencedor foi Jonathan Casey, britânico que fotografou Edgar, sua tartaruga, comendo uma flor que os donos plantam para alimentá-la.

Na categoria “Júnior”, só pessoas abaixo de 16 anos podem participar. Quem venceu foi Charlotte Kitchen, do Reino Unido, que fotografou o burrinho Benji bocejando.

Já o vencedor da categoria de “Escolha Popular” foi uma foto do japonês Kazutoshi Ono, que fotografou um gato se pendurando numa fita amarela. O nome da obra de arte? “Tarzan”.

Todo ano, o concurso ainda premia a maior semelhança entre pet e dono. Nesse ano, os vencedores foram Ludo von Lickenface, um cachorrinho resgatado cabeludo de 16 anos, e seu melhor amigo, David.

São muitos pets fazendo coisas fofas e divertidas. Então o Comedy Pet Photography Awards sempre separa algumas menções honrosas. Confira nossas favoritas:

Foto da Sylvia Michel de um cachorro mergulhado na neve

Foto da Julie Smith de um cachorrinho saltitante:

Foto da Vera Faupel de outro cachorro pulando:

