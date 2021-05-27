Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
⚡ Esquenta 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Comportamento

Você odeia o barulho de gente comendo? Cientistas podem ter descoberto por quê.

De acordo com uma nova pesquisa, o problema pode estar ligado a um bug nas regiões do cérebro responsáveis pelo processamento de sons e dos movimentos da boca e da garganta. Entenda.

Por Carolina Fioratti 27 Maio 2021, 18h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h36
Homem comendo um x-salada bem grandão.
 (Tara Moore/Getty Images)
Continua após publicidade
Você odeia o barulho de gente comendo? Cientistas podem ter descoberto por quê. Priorizar nos meus resultados Google

Para algumas pessoas, sentar-se à mesa para comer com familiares e colegas pode ser um grande desafio. Os sons de respiração, mastigação e deglutição parecem inofensivos, mas são capazes de tirar do sério aqueles que sofrem com a chamada misofonia – condição que causa uma reação negativa aos sons.

A misofonia não é só uma palavra bonitinha para descrever quem se irrita com quem devora um pacote de salgadinhos de boca aberta. É coisa série, e as pessoas que vivem com o problema tendem a ficar extremamente irritadas ao ouvir qualquer barulhinho do dia a dia, tendo desde enjoos até comportamentos agressivos. 

Não se sabe ao certo o que causa a misofonia, mas pesquisadores da Universidade de Newcastle, no Reino Unido, podem estar próximos de desvendar esse mistério. Eles analisaram um total de 37 pessoas – 17 com misofonia e 20 sem o problema. Os voluntários eram levados a ouvir alguns sons “gatilhos”, como o de pessoas mastigando uma maçã ou comendo batatinhas. Enquanto isso acontecia, os pesquisadores capturavam imagens do cérebro das pessoas. Os resultados foram publicados no Journal of Neuroscience

Antes de explicar a conclusão, é importante se atentar a dois fatos que também foram considerados pelos pesquisadores. As pessoas com misofonia são mais afetadas por sons feitos por pessoas se alimentando, uma ação que envolve movimentos orofaciais (relacionados à cabeça, face, boca e pescoço). Um vídeo sem som de alguém tomando um suco, por exemplo, pode ser suficiente para irritar quem tem a condição.

Siga
Continua após a publicidade

Além disso, é comum que aqueles que vivem com a misofonia imitem os sons gatilhos espontaneamente como uma forma de enfrentar o problema. Uma tática de guerrilha, na linha do “é melhor eu mesmo fazer isso antes que alguém faça”. E é aí que pode estar a chave para entender o desconforto.

A raiz do problema

Continua após a publicidade

De acordo com o estudo, as pessoas com misofonia possuem uma ligação mais forte entre a parte do cérebro que processa os sons e o córtex pré-motor, responsável pelos movimentos musculares da boca e garganta. Em resumo: os sons gatilhos estariam ativando a parte motora de pessoas que sofrem com essa condição.

Mas de que forma isso ocorre? Os pesquisadores acreditam que os sons ativam o sistema de neurônios espelho do cérebro. Esses neurônios podem disparar em dois momentos: ao realizar uma ação ou ao ver outra pessoa realizando. Se você pensou no ato de bocejar ao ver alguém bocejando, acertou: eles são os responsáveis por esse mecanismo maria-vai-com-as-outras.

Continua após a publicidade

Dessa forma, a misofonia não seria uma aversão aos sons, mas sim uma manifestação involuntária de atividade em partes do sistema motor envolvidas na produção desses barulhos. É como se o corpo estivesse pedindo por algo que você não estava contando. Tentar ir contra esse impulso, então, seria angustiante – enquanto reproduzir o som pode gerar algum conforto. 

Entender isso pode ajudar os pesquisadores a desenvolverem terapias mais eficazes para a condição. O autor do estudo, Sukhbinder Kumar, explicou ao jornal britânico The Guardian que é possível treinar o sistema de neurônios espelho, quebrando a ligação entre o som irritante e os efeitos negativos que ele gera. Fica ainda o alerta de que, ao estudar tratamentos para a misofonia, é válido considerar também as regiões motoras, e não apenas o processamento de sons no cérebro.

Publicidade
TAGS:
BARULHO
cérebro
Ciência
comer
Comportamento
estudo
síndrome
sons
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas

ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA 10.10

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).