10 boas séries para assistir no Globoplay

Rota 66

Em 1975, policiais da Rota, a tropa de elite da PM de São Paulo, mataram três jovens que roubaram o toca-fitas de um carro. Em seguida, os oficiais plantaram uma arma na cena do crime – seria um modo de alegar que as vítimas atiraram contra eles.

O caso foi uma das inspirações, tempos depois, para o livro Rota 66 – A História da Polícia que Mata (1992), fruto de sete anos de apuração do jornalista Caco Barcellos, que jogou luz sobre a violência policial no estado de São Paulo – e sobre como 65% das mortes pela PM envolviam pessoas que não tinham cometido crime nenhum. Esta série do Globoplay, em que o ator Humberto Carrão interpreta Barcellos, mostra os bastidores dessa investigação.

Doce de Mãe

Em 2013, Fernanda Montenegro conquistou o troféu de Melhor Atriz no Emmy Internacional, principal prêmio da TV, pelo seu trabalho em Doce de Mãe, um especial de fim de ano da Globo. A produção acompanha as desventuras de dona Picucha, uma senhora de 85 anos e mãe de quatro filhos.

No ano seguinte, o especial evoluiu para uma série, cujas duas temporadas estão no Globoplay. O cineasta gaúcho Jorge Furtado (de Ilha das Flores e O Homem que Copiava) é um dos diretores e roteiristas. Em 2015, Doce de Mãe levou outro Emmy Internacional – desta vez, o de Melhor Comédia.

Os Normais

É bem provável que o casal Rui e Vani tenha passado pelas suas redes sociais. As novas gerações estão redescobrindo Os Normais, que fez sucesso no começo dos anos 2000. Cortesia da química entre os atores Fernanda Torres e Luiz Fernando Guimarães e do texto ácido e ágil de Fernanda Young e Alexandre Machado, criadores da série.

Em 71 episódios, Rui e Vani batem boca, quebram a quarta parede e se metem em um sem-fim de situações cômicas – e constrangedoras. Há também dois filmes, que vieram depois da série, mas que não estão no Globoplay.

Vale o Escrito – A Guerra do Jogo do Bicho

Esta série documental, talvez um dos maiores sucessos do Globoplay, mostra que o jogo do bicho é algo tão intrínseco ao Rio de Janeiro quanto o Pão de Açúcar ou o mate na praia. A produção mostra como a prática surgiu e se tornou uma atividade milionária.

O foco está nos anos 1970, época em que os bicheiros do Rio organizaram a “Cúpula da Contravenção”: eles dividiram a cidade em zonas de atuação, numa tentativa de diminuir a violência e fortalecer o jogo para todos os envolvidos. Por meio de entrevistas e um vasto material de arquivo, a série mostra como essa dinâmica funcionava – e como os herdeiros dos chefões continuaram a tocar o negócio.

No final de 2023, o Globoplay confirmou uma segunda temporada, ainda sem data de estreia.

Elis – Viver é Melhor que Sonhar

Em 2016, Andréia Horta deu vida a Elis Regina em Elis, cinebiografia da cantora dirigida por Hugo Prata. Em 2019, o projeto virou uma minissérie de quatro capítulos na Globo, com a inclusão de depoimentos reais de pessoas próximas à artista e também de cenas novas – como a participação da atriz Mel Lisboa como Rita Lee. O resultado rendeu uma indicação ao Emmy Internacional no ano seguinte.

Notícias Populares

(Disponível com a assinatura “Globoplay + canais”)

De 1963 a 2001, circulou em São Paulo o Notícias Populares (NP), jornal da Folha que ficou famoso pelas notícias sensacionalistas, como o caso do “bebê-diabo” do ABC paulista, que teria nascido com rabos e chifres, ou da gangue de palhaços que usava uma Kombi para sequestrar crianças.

Idealizada por Marcelo Caetano e André Barcisnki (que trabalhou no NP nos anos 1990), esta série do Canal Brasil recria o dia a dia da redação do jornal. A produção gravou, inclusive, parte dos episódios no prédio no centro de São Paulo onde o Notícias funcionou.

João sem Deus – A Queda de Abadiânia

(Disponível com a assinatura “Globoplay + canais”)

João Teixeira de Faria, conhecido pela alcunha de João de Deus, foi detido em 2018 por crimes sexuais. Mais de 300 mulheres denunciaram o médium, que, em 2023, foi condenado a 118 anos de prisão.

O caso é a base desta série de Marina Person (Califórnia). A história acompanha duas irmãs (as atrizes Karine Teles e Bianca Comparato) que passam a morar em Abadiânia e se aproximam de João de Deus (papel de Marco Nanini), que recebia pessoas do mundo todo em busca de suas cirurgias espirituais.

Brasil na Pista

(Disponível com a assinatura “Globoplay + canais”)

A rivalidade entre Ayrton Senna e Nelson Piquet. As ordens da Ferrari que prejudicaram Rubens Barrichello. E o acidente que quase matou Felipe Massa. Em oito episódios, esta série do Canal Brasil reúne dezenas de histórias de 20 dos 32 pilotos brasileiros que já disputaram a Fórmula 1.

1942 – O Brasil e sua Guerra Quase Desconhecida

Durante os primeiros anos da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), o Brasil se manteve neutro. Mas isso mudou em dezembro de 1941, depois que os EUA entraram no conflito – e o porto de Natal (RN) passou a ser base de hidroaviões americanos. Pouco tempo depois, no início de 1942, nosso país rompeu toda e qualquer relação com Alemanha e Itália.

Esta série documental entrevista jornalistas, historiadores e ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira – a FEB, que enviou 25 mil soldados para a Europa entre 1944 e 1945 e ajudou a ganhar terreno para os Aliados em solo italiano.

Noites de Festival

(Disponível com a assinatura “Globoplay + canais”)

Entre 1960 e 1972, no que ficou conhecida como a “era dos festivais” no Brasil, diversos concursos musicais na televisão ajudaram a revelar grandes talentos da MPB, como Chico Buarque, Nara Leão, Elis Regina, Gilberto Gil e Caetano Veloso.

Em 2010, os documentaristas Renato Terra e Ricardo Calil lançaram Uma Noite em 67, sobre a terceira edição do Festival de Música Popular Brasileira, exibido pela TV Record. Em 2020, os cineastas juntaram cenas não utilizadas com entrevistas inéditas para montar esta série de seis episódios, que traça um panorama mais abrangente do período.

