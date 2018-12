5 atrações e lançamentos da CCXP 2018 que vão mexer com sua nostalgia

A Comic-Con Experience (CXXP), um dos maiores eventos de cultura pop do mundo, recebe todos os anos estúdios de cinema, lojas de quadrinhos e de objetos colecionáveis e tantos outros estandes querendo promover seus próximos lançamentos. No entanto, não é só de novidade que vive uma CCXP.

Do relançamento de um produto antigo a uma nova versão de um desenho clássico, a edição de 2018 do evento – que acontece em São Paulo entre os dias 6 e 9 de dezembro – está trazendo de volta brinquedos, jogos e até locadora de filme que deixaram saudade.

A SUPER selecionou alguns dos mais especiais:

1. Pogobol

–

Uma das atrações principais do estande da Estrela é o relançamento do Pogobol, brinquedo clássico dos anos 1990. A nova versão tem o mesmo objetivo da original, de 1987: ver quem consegue ficar mais tempo equilibrado na bola.

Três décadas atrás, aproximadamente 800 mil unidades foram vendidas. O brinquedo voltará a ser vendido a partir de janeiro de 2019, no site da marca, por R$159,99.

2. Magic: The Gathering

Você jogava Magic? O jogo de cartas, lançado em 1993, ainda conta com uma legião de fãs no Brasil e no mundo. São mais de 12 milhões de jogadores, e alguns deles marcaram presença na CCXP, num dos estandes mais animados da feira.

É a terceira vez que Magic: The Gathering vai ao evento. Quem for até lá pode participar de sorteios de decks, inscrever-se em oficinas e conversar com youtubers e membros da comunidade. Os iniciantes também podem aprender a jogar a versão física e conhecer a demo de Magic: The Gathering Arena, a versão digital do jogo e uma das apostas da marca.

3. Blockbuster

–

Não, a Blockbuster não voltou. Mas a lendária locadora de filmes virou cenário no estande da Disney, já que ela aparece no trailer de Capitã Marvel, que estreia em fevereiro de 2019. O longa se passa nos anos 1990, quando a palavra streaming ainda nem existia.

Mas a Blockbuster não acabou de fato. Ainda existem algumas lojas, que permanecem funcionando: cinco na Austrália e uma nos EUA, na cidade de Bend, em Oregon. Em 2004, a empresa chegou a ter 9 mil unidades espalhadas pelo mundo.

4. Thundercats

–

A PiziiToys, empresa especializada em colecionáveis, trouxe a linha de bonecos Mino Co e, dentre os modelos, está o conjunto dos ThunderCats. Criado em 1983 pelo estúdio de animação Hannah-Barbera, o desenho fez sucesso no Brasil nas décadas de 1980 e 1990.

Em 2011, a Warner Bros Animation produziu um reboot da série. Em maio deste ano, o Cartoon Network anunciou uma nova versão, ThunderCats Roar, que vai ao ar em 2019.

5. Cavaleiros do Zodíaco

Pôster do remake dos Cavaleiros do Zodíaco no estande da Netflix na #CCXP

(CavZodiaco et @NetflixBrasil) pic.twitter.com/YO7KEv7Oa9 — Saint Seiya (@saint_seiya) December 6, 2018

A Netflix reservou um espaço na CCXP para divulgar a nova animação de Cavaleiros do Zodíaco. Além dos pôsteres distribuídos, o público pôde tirar foto em um cenário do anime.

O desenho estreou em 1994 no Brasil, na Rede Manchete, e foi reprisado em diversas outras emissoras. A versão do serviço de streaming chega em 2019.