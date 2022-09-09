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Cultura

5 curiosidades sobre o Alto Valiriano, idioma de “House of the Dragon”

A língua criada para "Game of Thrones" tem regras gramaticais complexas, esconde easter eggs e tem até curso no Duolingo. Confira.

Por Luisa Costa 9 set 2022, 19h53 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h46
Captura de tela dos personagens Daemon e Rhaenyra Targaryen em cena de House of the Dragon.
 (HBO/Reprodução)
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5 curiosidades sobre o Alto Valiriano, idioma de “House of the Dragon” Priorizar nos meus resultados Google

Alguns idiomas fictícios foram criados especialmente para a série Game of Thrones. Daí surgiram palavras e expressões bem conhecidas pelos fãs, como “dracarys” – palavra que a personagem Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) usa para mandar seus dragões cuspirem fogo.

A palavra faz parte do Alto Valiriano, uma língua muito presente no decorrer da trama dos Targaryen e que apareceu de novo em House of the Dragon, spin-off de Game of Thrones que estreou em agosto. Para você ficar por dentro do idioma fictício, a Super separou 5 curiosidades sobre ele.

1. Valiriano é uma família linguística

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A Antiga Valíria era um antigo império localizado em Essos, continente a leste de Westeros. Ela é pouco mencionada na série, pois não existe mais, mas sua língua (o Alto Valiriano) ainda é usada por uma elite seleta. Seria como falar Latim Clássico na Europa medieval.

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Segundo As Crônicas de Gelo e Fogo, série de livros escritos por George R. R. Martin que inspiraram a série, o Alto Valiriano não seria uma linguagem de comunicação cotidiana, mas utilizada pela nobreza na literatura e na música. Ao longo do tempo, o idioma originou dialetos simplificados, falado em várias regiões (o Baixo Valiriano; dá para traçar um paralelo com o latim clássico x o latim vulgar). Daenerys, inclusive, domina e usa estrategicamente ambas as variações.

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2. George R.R. Martin não inventou o idioma sozinho

Nos livros, algumas palavras e expressões em Alto Valiriano aparecem – como “valar morghulis” (“todo homem deve morrer”), “valar dohaeris” (“todo homem deve servir”) e “dracarys”. Mas só isso. O maior trabalho ficou com o americano David J. Peterson, especialista em idiomas fictícios, que desenvolveu o valiriano para Game of Thrones.

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Peterson já trabalhou nos filmes Thor: O Mundo Sombrio (2013) e Duna (2021), além da série The 100 (2014). Em Game of Thrones, ele partiu do sistema de som que as palavras criadas por Martin teriam estabelecido. Com a produção de House of the Dragon, ele voltou a trabalhar com a HBO.

3. O Valiriano tem quatro gêneros gramaticais

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No idioma do mundo de GOT, não há só dois gêneros gramaticais, como no português – masculino e feminino. Há quatro. O Alto Valiriano divide os substantivos entre lunares, solares, terrestres ou aquáticos. 

Nomes que se referem a humanos são geralmente lunares; profissões e partes do corpo, solares; alimentos e plantas são terrestres, e os líquidos são aquáticos.

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4. O idioma tem homenagens escondidas

David Peterson fez duas homenagens inusitadas enquanto criava o idioma. A palavra para “gato” em Alto Valiriano é “keli”, o nome do gato do linguista. Já a palavra para “filho” é “trēsy”, uma homenagem ao 3000º seguidor de Peterson no Twitter, @Tracee2ez.

5. Existe um curso de Alto Valiriano

A HBO tem uma parceria com a plataforma de idiomas Duolingo, que criou um curso de Alto Valiriano trabalhando diretamente com David Peterson. Hoje mais de 513 mil pessoas fazem os exercícios online, aprendendo a ler e falar o idioma. 

Infelizmente, as aulas só estão disponíveis para falantes de inglês no site e no aplicativo da empresa. Mas você pode matar sua curiosidade conhecendo algumas palavras dos idiomas do universo de Game of Thrones nesta matéria da Super.

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