5 filmes do Festival de Toronto que podem aparecer no Oscar

O ano está longe de terminar, mas as expectativas para o Oscar 2019 já estão aí. Começa nesta quinta (6) o Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF, na sigla em inglês), considerado um dos mais importantes e aguardados eventos do calendário, pois reúne, justamente, filmes com grandes chances de aparecer na temporada de premiações do ano seguinte.

Criado em 1976, o TIFF é um dos principais termômetros do Oscar. Basta olhar para as últimas duas edições: em 2017, A Forma da Água, ganhador da estatueta de Melhor Filme em 2018, estreou por lá, assim como Moonlight e La La Land, em 2016.

A maioria dos vencedores e indicados ao prêmio costuma estrear no final do ano, pela proximidade da época de votação.Os longas exibidos em Toronto seguem essa mesma lógica (bem, se você considerar setembro como o começo do fim do ano). Além disso, dentre os festivais de cinema mais prestigiados, o de Toronto é o último a acontecer. E é tão agregador quanto coração de mãe: são exibidos tanto longas inéditos quanto sucessos de outros festivais, algo que não acontece normalmente.

Para saber quais estreias desse ano têm boas chances nos prêmios do ano que vem, a SUPER conversou com Pablo Bazarello, crítico de cinema do site CinePOP. Ele cobriu o TIFF em 2015 e 2017. Confira a lista a seguir:

O Primeiro Homem

Fãs de La La Land podem comemorar. Ryan Gosling volta este ano para interpretar o astronauta Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na Lua. “O motivo do prestígio é por se tratar do novo projeto de Damien Chazelle, o atual menino de ouro de Hollywood”, diz Pablo. Além do musical do ano passado, Chazelle dirigiu o prestigiado Whiplash. Os dois filmes juntos têm nove estatuetas do Oscar e 19 indicações.

No Brasil, estreia em 11 de outubro.

Nasce uma Estrela

O longa, dirigido e estrelado por Bradley Cooper, fala sobre um cantor veterano que ajuda uma artista em ascensão (Lady Gaga, cuja perfomance tem sido elogiada). Por que apostar nele? Segundo Pablo, “essa é a quarta adaptação daa história, após filmes lançados em 1937, 1954 e 1976”. Ah, e vale dizer: todos indicados e premiados no Oscar. A estreia programada no Brasil também é dia 11 de outubro.

If Beale Street Could Talk

“Barry Jenkins, diretor de Moonlight, volta com uma nova história de representatividade racial, baseada no livro de James Baldwin [escritor americano cuja obra teve muita importância nos anos 1960 e 70 justamente por tratar, entre outros assuntos, o movimento negro]“. A trama gira em torno da luta de uma mulher para livrar o marido da prisão antes do nascimento do primeiro filho deles.

Beautiful Boy

Steve Carrell e Timothée Chalamet, de Me Chame Pelo Seu Nome, estrelam este drama sobre a relação de um pai com um filho viciado em drogas. Além de ambos já terem sido indicados ao Oscar de Melhor Ator, a temática do filme também é um ponto a seu favor. “Um dos temas mais abraçados em épocas de premiações são os dramas familiares”, aponta o crítico. “E aqui temos exatamente isso”.

Can You Ever Forgive Me?

Seria 2019 o ano dos humoristas no Oscar? Depois de Steve Carell, que já deu as caras outras duas vezes, Melissa McCarthy é quem pode entrar na disputa por uma indicação. No longa baseado em uma história real, ela interpreta Lee Israel, escritora que se torna falsificadora.

A investida da Netflix

Enquanto o Festival de Cannes baniu em abril os filmes da Netflix de cartaz por não estrearem nas salas de cinema da França, o TIFF mostra mais uma vez o seu lado “desconstruidão”: desta vez, as produções do serviço de streaming não só estarão em peso como também uma delas irá abrir o festival. O épico medieval Legítimo Rei, estrelado por Chris Pine, ficará disponível para os assinantes dia 9 de novembro.

Além desse, a Netflix levará ao Canadá outros três longas: The Kindergarten Teacher, Hold the Dark e Roma. No ano passado, um documentário original Icarus faturou o Oscar de Melhor Documentário, e outros dois receberam indicações.