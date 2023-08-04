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Cultura

5 games divertidos para jogar no seu navegador

Tem adivinhação de música, filme, videogame e um criador de senhas absurdo. Confira as recomendações de 5 joguinhos simples que você pode acessar só com a internet, sem baixar nada.

Por Leo Caparroz 4 ago 2023, 19h17 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h53
Foto de homem feliz mostrando laptop para amiga, que segura uma xícara de café. Ambos estão na cozinha.
 (Maskot/Getty Images)
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Musicle

Essa vai testar seus conhecimentos musicais. Criado pelo brasileiro Adriano Brandão, o Musicle é um jogo em que você escuta uma música e deve dizer de qual álbum ela é. Ele te dá quatro alternativas com capa, título e artista. Existem diversas categorias, como música brasileira, kpop, trilhas de videogame e cinema, rock, jazz, música clássica, anos 70, 80, 90, 2000…

O jogo usa as informações do Apple Music para selecionar as opções, e pode até te direcionar para a página da música no fim. Todo dia tem um desafio novo em cada categoria, mas é possível acessar as respostas dos dias anteriores, caso queira relembrar um som esquecido. Existe até uma liga Musicle, em que os usuários competem pela melhor pontuação semanal.

Para jogar o Musicle, acesse musicle.app.

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Framed

Parecido, mas voltado para os cinéfilos de plantão. Todo dia um filme misterioso é selecionado de uma lista, e você deve adivinhá-lo apenas com imagens. São seis “frames” e seis tentativas. Um palpite errado e uma nova imagem é apresentada. O site também disponibiliza os desafios anteriores – que já somam mais de 500.

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Os frames são tirados do ShotDeck, uma enorme base de dados com imagens de filmes. Ela foi criada pelo diretor de fotografia Lawrence Sher, que trabalhou em Adão Negro, Se Beber Não Case! e Coringa. A plataforma pretendia ser um agregador de cenas que cineastas futuros poderiam usar como referência em suas produções.

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Para jogar Framed, acesse framed.wtf.

GAMEDLE

Agora é a vez dos gamers. O GAMEDLE tem quatro modos diários. No principal, você deve acertar o jogo só pela capa em até seis tentativas. A imagem é pixelada e só dá para ver um pedaço. Conforme você gasta mais palpites, ela vai ficando mais visível.

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Tem o modo de artwork, que é similar, mas com uma arte aleatória do jogo em vez da capa; há também o modo palavras-chave, em que você recebe uma lista de palavras em inglês relacionadas ao jogo como dica; e o modo enigma, o mais difícil. Nele, você começa chutando o nome de um jogo, daí o site vai te dizer quais especificações ele compartilha com a resposta correta. É em primeira pessoa? Multijogador? Qual empresa fez? Qual o ano de lançamento? Qual o gênero? Baseado nessas semelhanças você tem que filtrar as opções e puxar lá do fundo da memória a resposta correta.

O Gamedle tem modos ilimitados para o clássico e o enigma. Neles, você pode ir jogando sem parar até perder, legal para testar os seus conhecimentos de videogame e competir pela pontuação mais alta com os amigos.

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Para jogar Gamedle, acesse gamedle.wtf.

Auction Game

Já olhou para uma obra de arte e pensou: “caramba, quantos dólares será que isso aqui vale?”. Existe um jogo em que você pode palpitar o valor de um quadro de Monet, Basquiat, Pollock e outros artistas menos famosos.

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Criado pelo programador Neal Agarwal, o Auction Game é simples: você vê uma obra, que pode ser um quadro, uma escultura, um vaso, ou outra coisa de museu, e tem que chutar por quanto ela foi vendida ou em quanto é estimada. Quanto mais perto da bagatela gasta, mais pontos você ganha. São nove rodadas em que você precisa fazer o máximo de pontos possível. É bom para dar uma noção de quanto dinheiro está envolvido nesse mercado – ou para se gabar se você for um historiador da arte.

Para jogar o Auction Game, acesse neal.fun/auction-game.

The Password Game

Ok, esse aqui vai demandar um tempo, paciência e força de vontade. O Password Game é outro site criado por Agarwal, só que com uma proposta mais desafiadora. Sabe quando você quer criar uma conta em um site, e ele pede que a sua senha contenha coisas específicas, como letras maiúsculas, números, caracteres especiais e o emoji da fase atual da Lua? É um jogo sobre isso.


Como o nome sugere, é um jogo sobre criar uma senha. Você começa com os requisitos básicos, que vários sites exigem. Mas as regras vão ficando cada vez mais esdrúxulas. Em certo ponto você tem que usar elementos da tabela periódica cuja soma dos números atômicos seja 200, tomar conta de uma galinha, colocar todas as vogais em negrito, achar o melhor movimento em um jogo de xadrez e descobrir pelo Google Maps qual país o jogo te mostra.

Conforme você muda a senha para satisfazer as novas exigências, tem que ficar ligado para não desfazer as anteriores. Depois de 35 regras, você terá uma senha indecifrável, isso é garantido.

Para jogar o The Password Game, acesse neal.fun/password-game.

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