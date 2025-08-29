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Cultura

5 jogos compactos para carregar na mochila e jogar a qualquer hora

Conheça boas opções para se divertir quando (e onde) quiser.

Por 29 ago 2025, 16h00 | Atualizado em 1 set 2025, 11h51
Imagens dos jogo "Odin", "Taco, gato, cabra, queijo, pizza", 'Entre linhas super", 'Jungo" e "Bandida" em um fundo rosa.
 (Papergames/DesignToons/Gettyimages/Divulgação)
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5 jogos compactos para carregar na mochila e jogar a qualquer hora Priorizar nos meus resultados Google

Seja durante uma viagem, no intervalo do trabalho ou em um encontro com amigos, ter um jogo de bolso sempre à mão é a forma mais prática de garantir diversão em qualquer lugar. Compactos, rápidos e fáceis de aprender, os jogos pocket são ideais para quem quer aproveitar cada momento com uma boa partida, sem precisar de muito espaço ou tempo.

Confira abaixo algumas opções:

Entre Linhas Superinteressante

capa do jogo entrrelinhas, que vem em uma caixa vermelha

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Um jogo rápido, criativo e cheio de palavras curiosas! Conecte dois termos diferentes com uma nova palavra entre eles. Ideal para quem gosta de desafios com linguagem e raciocínio.

Bandida

capa do jogo bandida

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Siga

Neste jogo cooperativo (ou não!), sua missão é ajudar ou sabotar a fuga da bandida! Um ótimo jogo de blefe, com partidas envolventes e imprevisíveis.

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Taco Gato Cabra Queijo Pizza

capa do jogo taco, gato, cabra, queijo, pizza. a embalagem é amarela e há desenhos que remetem ao nome do jogo.

Compre agora: Amazon - R$ 63,90

Um jogo super dinâmico e divertido para todas as idades. A cada carta jogada, diga uma das palavras do título. Quando palavra e imagem coincidirem, todo mundo bate na mesa! O mais lento pega as cartas.

Odin

Imagem do jogo Odin. O fundo é azul com uma montanha cheia de neve. Na frente, há um guerreiro viking.

Compre agora: Amazon - R$ 62,04
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Monte sua equipe de vikings e vença seus oponentes com estratégia e força. Um jogo de cartas com temática nórdica, ideal para quem gosta de batalhas rápidas e estratégicas.

Jungo

imagem do jogo jungo. a caixa é verde e preta, com desenhos de macacos

Compre agora: Amazon - R$ 63,31

Use combinações inteligentes para derrotar as cartas jogadas por outros jogadores. Escolha entre descartar ou manter cartas vencidas como vantagem. Um jogo estratégico e rápido, perfeito para qualquer ocasião.

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