5 jogos compactos para carregar na mochila e jogar a qualquer hora

Seja durante uma viagem, no intervalo do trabalho ou em um encontro com amigos, ter um jogo de bolso sempre à mão é a forma mais prática de garantir diversão em qualquer lugar. Compactos, rápidos e fáceis de aprender, os jogos pocket são ideais para quem quer aproveitar cada momento com uma boa partida, sem precisar de muito espaço ou tempo.

Confira abaixo algumas opções:

Um jogo rápido, criativo e cheio de palavras curiosas! Conecte dois termos diferentes com uma nova palavra entre eles. Ideal para quem gosta de desafios com linguagem e raciocínio.

Neste jogo cooperativo (ou não!), sua missão é ajudar ou sabotar a fuga da bandida! Um ótimo jogo de blefe, com partidas envolventes e imprevisíveis.

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Um jogo super dinâmico e divertido para todas as idades. A cada carta jogada, diga uma das palavras do título. Quando palavra e imagem coincidirem, todo mundo bate na mesa! O mais lento pega as cartas.

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Monte sua equipe de vikings e vença seus oponentes com estratégia e força. Um jogo de cartas com temática nórdica, ideal para quem gosta de batalhas rápidas e estratégicas.

Use combinações inteligentes para derrotar as cartas jogadas por outros jogadores. Escolha entre descartar ou manter cartas vencidas como vantagem. Um jogo estratégico e rápido, perfeito para qualquer ocasião.

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