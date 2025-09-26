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Cultura

5 jogos offline que testam seu cérebro mais do que palavras cruzadas

Combine lógica e diversão com as nossas indicações.

Por 26 set 2025, 08h00 | Atualizado em 29 set 2025, 10h53
Fotografia dos jogos Sixstis, Kariba, Entre linha Superinteressante, District Noir e Saboteur em um fundo azul com estrelas brancas.
 (Papergames/divulgação/gettyimages/art-skvortsova/Montagem sobre reprodução)
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5 jogos offline que testam seu cérebro mais do que palavras cruzadas Priorizar nos meus resultados Google

Trabalhar o raciocínio lógico e estratégia são formas de manter nossa mente ativa e saudável. No entanto, o exercício mental não precisa ser feito de forma monótona e sem graça: selecionamos alguns jogos offline que trabalham sua mente de forma divertida, confira:

Entre Linhas Superinteressante -

capa do jogo

Compre agora: Amazon - R$ 61,73

O jogo perfeito para quem gosta de brincar com palavras! Você recebe uma carta com sua coordenada e precisa unir, com um novo termo, as duas palavras que formam essa posição. Ideal para treinar sua criatividade e assimilação!

Saboteur

capa do jogo, com um elefante em destaque

Compre agora: Amazon - R$ 109,04


Se você é bom de blefe, esse jogo é pra você. Com muita estratégia, você precisa construir com cartas um caminho para fora das minas. Caso você seja o sabouteur, você precisa sabotar o caminho sem ninguém perceber.

Siga

District Noir

capa do jogo, em estilo noir, com muitas sombras. vê-se a silhueta de um detetive e de uma mulher loira

Compre agora: Amazon - R$ 61,80


Trabalhe seu raciocínio e estratégia em um jogo de organizações criminosas dos anos 1950. Ao tentar aumentar sua influência no Hoboken, você precisa estimular seus adversários a tomar péssimas decisões sem que eles percebam.

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SixStix

capa do jogo, laranja, com fósforos ao redor

Compre agora: Amazon - R$ 96,21

Use sua memória e raciocínio para reproduzir diferentes figuras formadas por palitos com o menor número de movimentos possíveis. Um quebra-cabeça lógico e visual perfeito para quem deseja exercitar a mente.

Kariba

capa do jogo, com um elefante em destaque

Compre agora: Amazon - R$ 58,41

Ao simular a savana africana, os participantes recebem cartas de distintos animais, que vão competir por água. Alguns animais espantam outros e você precisa estar atento em qual carta usar estrategicamente.

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TAGS:
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Cultura
jogos
passatempo
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