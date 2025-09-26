5 jogos offline que testam seu cérebro mais do que palavras cruzadas
Combine lógica e diversão com as nossas indicações.
Trabalhar o raciocínio lógico e estratégia são formas de manter nossa mente ativa e saudável. No entanto, o exercício mental não precisa ser feito de forma monótona e sem graça: selecionamos alguns jogos offline que trabalham sua mente de forma divertida, confira:
Entre Linhas Superinteressante -
O jogo perfeito para quem gosta de brincar com palavras! Você recebe uma carta com sua coordenada e precisa unir, com um novo termo, as duas palavras que formam essa posição. Ideal para treinar sua criatividade e assimilação!
Saboteur
Se você é bom de blefe, esse jogo é pra você. Com muita estratégia, você precisa construir com cartas um caminho para fora das minas. Caso você seja o sabouteur, você precisa sabotar o caminho sem ninguém perceber.
District Noir
Trabalhe seu raciocínio e estratégia em um jogo de organizações criminosas dos anos 1950. Ao tentar aumentar sua influência no Hoboken, você precisa estimular seus adversários a tomar péssimas decisões sem que eles percebam.
SixStix
Use sua memória e raciocínio para reproduzir diferentes figuras formadas por palitos com o menor número de movimentos possíveis. Um quebra-cabeça lógico e visual perfeito para quem deseja exercitar a mente.
Ao simular a savana africana, os participantes recebem cartas de distintos animais, que vão competir por água. Alguns animais espantam outros e você precisa estar atento em qual carta usar estrategicamente.