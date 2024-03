5 ótimos filmes de tribunal

Em Anatomia de uma Queda, Sandra (Sandra Hüller) é uma escritora alemã que vive com o marido, Samuel, e o filho de onze anos, Daniel, que tem baixa visão. Eles moram em uma casinha isolada nos Alpes franceses.

Certo dia, Samuel cai de uma janela do sotão e morre. A partir daí, o filme vira um drama de tribunal, já que Sandra é acusada de matar o marido. Assista ao trailer:



Dirigido por Justine Triet, o drama francês levou a Palma de Ouro no Festival de Cannes e foi indicado em cinco categorias no Oscar deste ano, incluindo Melhor Filme. Tem tudo para virar um clássico dos filmes de tribunal.

A Super reuniu cinco outros bons exemplos deste subgênero do cinema. Todos estão disponíveis no streaming ou aluguel digital. Confira:

12 Homens e Uma Sentença (1957)

Um júri está prestes a condenar à morte um jovem acusado de assassinato. A decisão deve ser unânime, mas um dos jurados (Henry Fonda) questiona as inconsistências do caso – e tenta, aos poucos, convencer os demais. Adaptação de um especial para a TV, o filme de Sidney Lumet se passa em um único cenário (a sala do júri), e a dinâmica do grupo sustenta a tensão até o final.

Onde assistir: Prime Video e Apple TV+ (para alugar).

Anatomia de um Crime (1959)

Em uma pequena cidade, o advogado Paul Biegler (James Stewart) recebe a tarefa de defender um tenente do exército acusado de matar o homem que teria estuprado sua esposa. A produção se baseou em um crime real, ocorrido em 1952, e escalou um famoso jurista da época, Joseph N. Welch, para o papel do juiz Weaver. Foi a maior inspiração de Triet para Anatomia de Uma Queda.

Onde assistir: Looke.

Questão de Honra (1992)

Dois advogados (Tom Cruise e Demi Moore) investigam o assassinato de um soldado na base naval de Guantánamo, em Cuba. Eles suspeitam do coronel Nathan Jessep (Jack Nicholson) – mas, para chegar à verdade, precisam contornar a burocracia e a hierarquia do exército. O roteirista Aaron Sorkin (de A Rede Social) se inspirou na experiência da irmã, que trabalhou como advogada em Guantánamo.

Onde assistir: Google Play e Apple TV+ (para alugar).

Hurricane – O Furacão (1999)

Em 1966, o boxeador Rubin “Hurricane” Carter foi condenado injustamente à prisão perpétua por um triplo homicídio. Na cadeia, escreveu sua autobiografia. O caso inspirou protestos e uma canção de Bob Dylan (“Hurricane”). Nos anos 1980, uma família canadense decide conhecer Carter e ajudá-lo a provar sua inocência. Esta biopic rendeu a Denzel Washington sua quarta indicação ao Oscar.

Onde assistir: Star+.

Argentina, 1985 (2022)

Mais de 30 mil argentinos desapareceram durante a ditadura militar que vigorou de 1976 a 1983. Em 1985, o promotor Julio Strassera (Ricardo Darín) foi escolhido para processar o alto escalão do regime. Mas nenhum de seus colegas topou ajudá-lo, com medo de perseguição. Strassera, então, precisou recorrer a um grupo de jovens (e inexperientes) advogados dispostos a participar do caso.

Onde assistir? Prime Video.

