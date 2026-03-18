8 detalhes do trailer de Homem-Aranha: Um Novo Dia que nos deixam empolgados

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Introdução O trailer de ‘Homem-Aranha: Um Novo Dia’ promete uma nova trilogia cheia de reviravoltas. Prepare-se para um Peter Parker solitário que pode sofrer uma mutação chocante, além de reencontros inesperados com o Justiceiro e o retorno de organizações criminosas. Descubra os segredos que moldarão o futuro do MCU!

Principais Tópicos





A misteriosa mutação de Peter Parker e a chegada de novos poderes. O reencontro (ou confronto) do Homem-Aranha com o Justiceiro. O retorno da temida organização criminosa A Mão no submundo de Nova York. As reviravoltas políticas com a possível queda do Rei do Crime. As especulações sobre a participação de mutantes como Jean Grey ou um novo vilão enigmático.

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O trailer de Homem-Aranha: Um Novo Dia foi lançado em sua versão completa hoje (18), após ser divulgado em pedaços ao longo da noite de ontem. O filme, que chega aos cinemas no dia 30 de julho deste ano, deve marcar o início de uma nova trilogia do herói da Marvel, seguindo a continuidade estrelada por Tom Holland.

Veja a seguir 7 elementos do trailer que sinalizam mudanças importantes para o Homem-Aranha e para o MCU como um todo:

1) Peter Parker solitário

O trailer começa com Peter vendo o TikTok de seu amigo Ned, que acabou de postar um vídeo com Michelle Watson sobre o primeiro dia de ambos no MIT (Massachusetts Institute of Technology, universidade renomada). Vestido como o Homem-Aranha, Peter se lança de um prédio, tentando ignorar as amizades que perdeu.

O filme se passa quatro anos após os eventos de Sem Volta Para Casa, quando o Dr. Estranho aplicou um feitiço que fez todos os conhecidos do rapaz se esquecerem dele. Esse é o contexto em que encontraremos Peter: solitário, sem dinheiro e focado na vida de super-herói.

Mas o trailer, em seguida, mostra imagens do rapaz interagindo com Ned e MJ, sinalizando que, neste filme, a amizade do grupo está de volta e Peter provavelmente revelará o que aconteceu.

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2) Justiceiro nas ruas

Na série Demolidor: Renascido, vimos que o Justiceiro continua em Nova York atuando como um vigilante impiedoso, praticando sua própria justiça contra o crime organizado. O trailer de Um Novo Dia mostra que Peter conhece Frank Castle e que os dois, naturalmente, não se bicam. O Justiceiro, inclusive, atira no Homem-Aranha quando este o atrapalha durante uma perseguição.

É possível que, no desenrolar do filme, o Justiceiro tente matar o vilão e acabe complicando mais as coisas.

3) Peter Parker sofrendo mutação?

Em determinada cena, vemos Peter passando mal e desmaiando após comparecer a uma festa e descobrir que MJ está namorando outra pessoa. Na cena seguinte, vemos Peter emergir de um casulo de teia e se salvar de uma queda usando uma teia orgânica, já que não estava vestindo seus lançadores.

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Em seguida, Peter procura o Dr. Bruce Banner, que agora é professor universitário. O ex-Hulk faz análises no corpo de Peter e declara: “Se o DNA está sofrendo mutações, pode ser incrivelmente perigoso”.

Também ouvimos uma voz (possivelmente de outro vilão) falar: “Aranhas possuem três ciclos de vida. Entre um ciclo e outro, elas podem ficar vulneráveis a ameaças”.

Ao que parece, Peter irá passar por uma mutação espontânea que pode alterar seus poderes. Algo parecido aconteceu nos quadrinhos, durante um arco nos anos 2000 escrito pelo roteirista J. Michael Straczynski. Na história O Outro, Peter descobre que seus poderes não vieram por acaso, mas sim que foi escolhido por um deus-aranha totêmico para se tornar um homem-aranha, e que, assim como ele, há outros na mesma condição (posteriormente, parte dessa mitologia seria reaproveitada para criar o Aranhaverso). Peter passa pelo processo de casulo e renasce com novos poderes, como visão noturna e ferrões que são projetados dos braços.

Aparentemente, Um Novo Dia irá beber diretamente dessa fonte, embora provavelmente sem mergulhar tão fundo no aspecto místico (que os próprios quadrinhos abandonaram, de certa forma). É possível que o novo vilão do filme saiba desse processo e queira se aproveitar dele para atingir o Homem-Aranha. Sua fala ao final do trailer diz muito: “Para as aranhas que conseguem sobreviver, essa transformação leva a um tipo de… renascimento”.

Outra especulação dos fãs (e, por enquanto, é apenas especulação) é que Peter possa ser um mutante no universo cinematográfico. A Marvel já fez isso com Kamala Khan, que é inumana nos quadrinhos, mas mutante na série de TV. Talvez seja uma forma de conectar o MCU à chegada dos X-Men?

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4) Vem aí o Man-Spider?

Ainda sobre a mutação de Peter, fãs especulam que ele possa se tornar o Man-Spider, basicamente uma aranha humanóide com oito olhos, seis braços e capaz de cuspir ácido. Nos quadrinhos, isso aconteceu na década de 1990, quando o Dr. Curt Connors forçou a mutação em Peter, fazendo com que seu lado aranha se sobrepusesse ao seu lado humano.

5) O renascimento da Mão

Nos quadrinhos, A Mão é uma organização criminosa que foi introduzida na década de 1980 e aparece principalmente nas histórias do Demolidor. Nas séries da Marvel da Netflix, em especial a do Demolidor, A Mão é uma organização proeminente, atuando no submundo de Nova York e no tráfico de drogas. A facção é derrotada na série dos Defensores.

O trailer de Um Novo Dia mostra que A Mão está de volta, com seus ninjas de roupas vermelhas atacando o Aranha em uma prisão (talvez a Rikers?). O vilão do filme provavelmente é o líder dessa versão repaginada.

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E é também muito provável que o Justiceiro esteja caçando o grupo desde o começo do filme.

6) O Rei do Crime perdeu a eleição para prefeito

Na série Demolidor: Renascido, o Rei do Crime se torna prefeito de Nova York. No trailer de Um Novo Dia, há uma cena em que MJ está assistindo TV e vê outra pessoa entregar as chaves de Nova York ao Homem-Aranha. Essa pessoa é ninguém menos que Sheila Rivera, assistente política de Fisk no seriado.

Isso indica que Fisk perdeu a reeleição, ou então que Rivera o traiu e ajudou as autoridades a derrubá-lo. Descobriremos mais na segunda temporada de Demolidor.

7) Jean Grey?

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Na cena em que o vilão fala sobre os ciclos da aranha, é possível ver rapidamente alguns capangas sofrerem um tipo de ataque mental. Não fica claro quem é o responsável por esse ataque, mas pode ser que seja Jean Grey, uma das principais integrantes dos X-Men e personagem cogitada para ser a que Sadie Sink interpreta no filme.

Sink não aparece no trailer, então não temos como saber qual será seu papel. Atualmente, a maior aposta é que ela interprete Shathra, uma deusa-vespa que consome totens-aranha (novamente trazendo essa mitologia dos quadrinhos para as telas). Mas também há quem acredite que a atriz interpretará Gwen Stacy, Gata Negra e até Mary Tifóide.

8) Peter está trabalhando para o Clarim Diário (provavelmente)

No final do trailer, podemos ver Peter, MJ e Ned conversando no apartamento de Peter. Ao fundo, é possível ver que a parede está coberta de fotos do Homem-Aranha. Isso pode sinalizar que Peter está trabalhando para o Clarim Diário tirando fotos de seu alter-ego para ganhar dinheiro, como aconteceu nos quadrinhos.

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