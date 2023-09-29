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Cultura

9 bons podcasts para você ouvir, segundo Chico Felitti

Confira uma lista de sugestões do jornalista de "A Mulher da Casa Abandonada", que lançou nesta semana seu novo programa investigativo, "A Coach".

Por Rafael Battaglia 29 set 2023, 19h03 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h54
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 (Divulgação/Montagem sobre reprodução)
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Estreou nesta semana “A Coach”, o novo podcast do jornalista Chico Felitti, autor de “A Mulher da Casa Abandonada”, “O Ateliê” e “Além do Meme”. O programa faz um mergulho na vida da influenciadora digital Kat Torres, que foi presa preventivamente em novembro de 2022 sob suspeita de tráfico humano.

Torres, também conhecida como “Kat A Luz”, tem 35 anos e começou sua carreira no início dos anos 2010, como modelo. Ganhou fama da noite para o dia em 2013, graças a um suposto envolvimento amoroso com o ator Leonardo Di Caprio. Nas redes sociais, virou “guru espiritual”, e cobrava a partir R$ 700 para sessões de coaching.

No final de 2022, Kat foi presa nos Estados Unidos (onde morava) por estar ilegal no país. De volta ao Brasil, ela foi presa preventivamente e aguarda julgamento. Um boletim de ocorrência descreve o suposto caso de tráfico de humano feito por uma jovem seguidora que viveu com ela nos EUA. Além disso, há outras dez denúncias contra a influenciadora.

Produzido pela Wondery, o estúdio de podcasts da Amazon, “A Coach” tem nove episódios, que serão publicados semanalmente (primeiro no Amazon Music, e depois nas demais plataformas de áudio). O programa analisa o caso judicial de Kat e vai além, mostrando todas as profissões e histórias inusitadas que Kat se envolveu. Ouça o primeiro capítulo aqui.

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Na última segunda (25), batemos um papo com Chico, que elaborou uma lista de podcasts gringos e nacionais que ele é fã e ouve com frequência. Confira:

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Scam Goddess (inglês)

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(Divulgação/Montagem sobre reprodução)

Toda semana, a apresentadora Laci Mosley, a “deusa da fraude” (o nome do podcasts) apresenta as melhores histórias de golpes e falcatruas. Com pegada humorística, os casos são tão inusitados que te farão torcer pelos trambiqueiros. Nas palavras do próprio podcast: “É como true crime, mas sem todas aquelas mortes. Um true crime divertido”.

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Vamos combinar: não faltariam casos para uma versão brasileira do programa.

Alexandre

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(Divulgação/Montagem sobre reprodução)
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Em seis episódios, Thais Bilenky, repórter da revista piauí, traça o perfil de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. O foco é o seu papel como presidente do Tribunal Superior Eleitoral durante das eleições de 2022 – e como isso o consolidou como peça-chave da política nacional.

Collor versus Collor

poster
(Divulgação/Montagem sobre reprodução)
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Uma briga de família que derrubou um presidente. Parece sinopse de série da HBO, mas é a história deste podcast, que em oito episódios conta como as denúncias de Pedro Collor de Mello foram decisivas para impeachment de seu irmão, Fernando Collor.

Collor versus Collor é um original Globoplay, tem produção da Rádio Novelo e traz áudios inéditos colhidos pela jornalista Dora Kramer, que colaborou com a apuração do livro Passando a Limpo: a História de um Farsante, escrito por Pedro e lançado em 1993.

Death of an Artist (inglês)

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poster
(Divulgação/Montagem sobre reprodução)

Ana Mendieta foi uma artista cubana que morreu em 1985, aos 35 anos de idade. Ela caiu da janela do seu apartamento, que ficava no 34º andar de um prédio em Nova York.

Sua morte foi cercada de mistério – em especial, sobre qual teria sido o envolvimento do famoso escultor Carl Andre, com quem Ana havia se casado recentemente. O processo durou três anos – e absolveu Andre. Quase quatro décadas depois, este podcast resolve tirar a poeira do caso. “Não é uma investigação convencional, mas sim uma feita por um grupo de jovens artistas. É muito bonito”, diz Chico.

Teacher`s Pet (inglês)

poster
(Divulgação/Montagem sobre reprodução)

Um hit na Austrália, onde foi produzido, este podcast de 2018 investiga o caso da enfermeira Lynette Dawson, que desapareceu em 1982, sem deixar vestígios. O programa analisa o seu casamento com Chris Dawson, professor e jogador profissional de rugby. No caminho, aborda também casos acobertados de abuso sexual em escolas australianas. The Teacher`s Pet foi decisivo para a resolução do caso de Lynette.

Suave (inglês e espanhol)

poster do podcast Suave
(Divulgação/Montagem sobre reprodução)

“Suave” é o apelido de David Luis “Suave” Gonzalez, que aos 17 anos foi condenado a prisão perpétua nos EUA, sem possibilidade de condicional. “Ele com certeza serviu de laranja para livrar algum membro mais velho da gangue”, disse Chico.

Na cadeia, Suave se formou em educação e em marketing e desenvolveu uma amizade com a jornalista Maria Hinojosa. Em 2017, uma decisão da Suprema Corte sobre prisões perpétuas para menores de idade fez com que ele finalmente saísse da cadeia. Em 2022, Suave e Hinojosa decidiram contar essa história em um podcast. É um retrato sobre o sistema criminal americano e como jovens – especialmente não-brancos – acabam esquecidos por ele.

Suave ganhou o Pulitzer, principal prêmio de jornalismo dos EUA, na categoria de reportagem em áudio. Ele é apresentado ora em inglês, ora em espanhol, e não está preocupado em adaptar o conteúdo para quem não é familiarizado com a língua latina. “Os gringos que lutem”, brincou Felitti.

É nóia minha?

poster do podcast é nóia minha
(Divulgação/Montagem sobre reprodução)

“Não tem um episódio que eu não tenha ouvido”, disse Chico sobre o programa apresentado por Camila Fremder, que recebe convidados para trocar uma ideia sobre todas as nóias que transitam pela nossa cabeça, de relacionamentos ao uso de redes sociais. Tem episódios de uma hora e outros mais curtinhos, com casos enviados pelos ouvintes.

Mano a Mano

poster
(Divulgação/Montagem sobre reprodução)

Programa de entrevistas comandado pelo rapper Mano Brown. Já tem três temporadas, com episódios com convidados únicos (Marina Silva, Glória Maria, Wagner Moura…) quanto temáticos (saúde, cannabis, jogadores do Santos…), que reúnem mais de um entrevistado. Sugestão: comece pelo papo com Drauzio Varella, imperdível.

Marta | A cidade em suas mãos

poster do podcast Marta, a cidade em suas mãos
(Divulgação/Montagem sobre reprodução)

Um dos memes favoritos aqui na redação da Super é o da “Marta Golpista de Uberlândia”. Em 2019, o longo histórico de golpes de Marta Maria Mendes de Paula veio à tona na internet. No Facebook, um grupo com 21 mil pessoas se dedicou a acompanhar a estelionatária pela cidade mineira, reunindo relatos de trambiques em lojas, supermercados e até no transporte público. Um vídeo em que Marta é confrontada viralizou – e ganhou até uma paródia animada. Este podcast, feito pelo jornalista Juan Madeira como trabalho de conclusão da faculdade, conta toda essa história.

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