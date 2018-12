9 tesouros da Netflix para ver no Natal (e nas férias)

Nada como aproveitar a folga de Natal (seja ela grande ou pequena) para relaxar em frente à televisão. Por isso, a SUPER vasculhou o catálogo da Netlfix em busca de boas opções para essa época do ano.

Há todo o tipo de opções: especiais natalinos, filmes, animações, séries para maratonar etc.. Confira a seguir as sugestões.

A Very Murray Christmas

Fã de Bill Murray? Então esse especial de Natal foi feito para você. Lançado em 2015, o filme é uma parceria do ator com a diretora Sofia Coppola e lembra, em certos momentos, o primeiro trabalho conjunto dos dois, o longa Encontros e Desencontros, de 2003 (o Lost in Translation, que se passa no Japão e tem a Scarlett Johansson, lembra? Um clássico natalino dos desajustados).

Em uma hora de duração, o especial que Murray iria fazer em Nova York dá errado por conta de uma nevasca. Para salvar o espetáculo, ele começa a recrutar quem está disponível no hotel em que está. De George Clooney a Miley Cyrus, é um festival de participações especiais.

A Origem dos Guardiões

Quando se fala das melhores animações dos últimos anos, este longa da Dreamworks, lançado em 2012, merecia mais destaque.

O filme conta a história de Jack Frost, uma figura folclórica dos países do norte e que personifica a geada e o frio. Ele é convidado para se juntar aos Guardiões, um grupo formado pelo Papai Noel, o coelho da Páscoa, Sandman e a Fada do Dente.

Em versões nada fofas e muito badass, eles precisam enfrentar a ameaça do Bicho-Papão e proteger as crianças do mundo, fazendo-as continuar acreditando na magia do Natal e das outras comemorações. Ideal para essa época do ano, ele é tão tecnicamente bem feito a ponto de deixar as crianças felizes e os adultos, curiosos.

Mandou Bem – Natal e Ano Novo

Quem disse que Natal não é época para competições culinárias? O especial natalino da Netflix é ideal para quem não abre mão de um bom reality show culinário.

No programa, confeiteiros amadores são desafiados a reproduzir receitas famosas – e complicadas. Os resultados podem ser surpreendentes, para o bem ou para o mal (geralmente, a última opção). Leve e bem-humorada, essa temporada de Nailed It traz pratos natalinos.

Agrretsuko – Feliz Natal Metaleiro

A Netflix também preparou um especial de Natal para seu recente anime Aggretsuko. Espere tudo aquilo que você conhece desse tipo de animação – personagens bonitinhos, vozes agudas – só que viradas ao contrário. A fofa panda vermelha Retsuko bebe cerveja, é frustrada com o seu trabalho em um escritório, acumula todos os seus problemas sem demonstrar agressividade – e desconta tudo ao fim do dia cantando heavy metal no karaokê.

Além da primeira temporada, que estreou esse ano – e é facilmente maratonável, com episódios curtos e pouco numerosos – a Netflix lançou ainda um episódio temático, disponível desde o dia 20 de dezembro.

Seguindo os Fatos

Se você prefere algo mais pé no chão, a Netflix, em parceria com o site BuzzFeed, lançou uma série de mini-documentários sobre os mais variados temas: vício em tecnologia, intersexualidade, sobrevivencialistas, vídeos ASMR etc..

A ideia é apresentar tendências e fenômenos da atualidade. Em cada episódio, um jornalista mostra o processo de apuração de uma reportagem, com entrevistas, depoimentos e visitas em lugares inusitados, como uma cidade utópica na Índia e centros em que o consumo de drogas é permitido.

Master of None

O comediante Aziz Ansari é um dos criadores e estrela essa comédia dramática, vencedora de prêmios como o Globo de Ouro e o Emmy. A série gira em torno de Dev, um ator aspirante que mora em Nova York e busca um papel de sucesso (entre os muitos comerciais que aceita para pagar as contas).

A produção é uma divertida crônica sobre a sociedade atual. De relacionamentos virtuais a referências da cultura pop, a série possui personagens carismáticos e boas piadas tiradas de situações cotidianas. Uma boa pedida para uma maratona.

O Próximo Convidado Dispensa Apresentações com David Letterman

O apresentador David Letterman, que comandou um talk show de sucesso na TV americana, saiu da aposentadoria para apresentar um programa de entrevistas diferente do convencional.

Nos seis episódios que compõem a primeira temporada, Letterman entrevista personalidades como o ex-presidente dos EUA Barack Obama, o ator George Clooney, a ativista Malala Yousafzai e a comediante Tina Fey.

Além do bate-papo, há também uma parte em que Letterman visita lugares que possuam alguma relação com o entrevistado. O tom descontraído e o carisma do apresentador garantem um bom entretenimento.

Roma

Depois de ganhar o Oscar de Melhor Direto por Gravidade, em 2013, o diretor Alfonso Cuarón voltou a chamar as atenções da críticas com este filme, lançado pela Netflix.

Em preto e branco, Roma é inspirado na infância de Cuarón e retrata a vida no México nos anos 1970. Repleto de metáforas, o longa mostra diversos aspectos das desigualdades sociais da América Latina.

Além de cimentar de vez Cuarón como um dos maiores diretores mexicanos de filmes “artísticos” (ele, afinal, ganhou sucesso com A Princesinha e o terceiro Harry Potter), Roma traz outra mudança marcante na indústria. Foi indicado ao Globo de Ouro do ano que vem, e pode ser a primeira obra original de um serviço de streaming a aparecer nas categorias principais do Oscar, em 2019.

Chef

Lançado em 2014 sem muito alarde, a comédia dramática é dirigida e estrelada por Jon Favreau. Não conhece? Ele é o responsável pelos dois primeiros Homem de Ferro e pelas novas versões de Mogli e O Rei Leão.

Na trama, um premiado chef de cozinha é demitido do restaurante que trabalhava e, para dar a volta por cima, decide viajar o país em um food truck na companhia do filho. Com um roteiro afiado e bons atores, o filme conquista o espectador não só pela parte gastronômica, mas pela história simples e cativante.