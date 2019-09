A história do Rock – Alternativo

–

Com a perda de força do rock nas paradas mundiais, convencionou-se chamar as novas bandas que surgiram no pós-grunge e britpop como alternativas. Alternativas ao pop, hip-hop e dance music que invadiram as pistas nos últimos 20 anos.

Alternativas também em oposição ao mainstream, no sentido de que muitas delas se contentam em trabalhar para seu nicho, sem se importar muito com o grande público. Isso ajudou as bandas a radicalizar suas características, fazendo com que cada uma seguisse seus instintos mais livremente e soando de forma bastante peculiar.

Curiosamente, dessa forma muitas delas acabaram alcançando sucesso estrondoso. Pelo menos entre seus fãs, que fique claro.

Apesar de ter surgido quando o grunge ainda estava no auge, o Weezer foi uma das primeiras a serem rotuladas como alternativas. Seu primeiro disco, de 1994 – que tem apenas o nome da banda, mas foi apelidado de Blue Album pela cor azul de fundo -, foi puxado pelo hit “Buddy Holly” e fez um tremendo sucesso. A banda liderada pelo nerd Rivers Cuomo seguiu lançando alternadamente discos coloridos, como o Green em 2001, o Red em 2008, o White em 2016 e o Black neste ano.

O vocalista e compositor Brendon Urie, que cita Frank Sinatra, Queen e My Chemical Romance como algumas de suas influências, é o único membro remanescente dessa banda formada por amigos de infância em Las Vegas em meados dos anos 2000. Tachado por seus detratores como emo e rock orientado ao pop, o Panic! at the Disco tem na produção impecável um de seus trunfos. E outro no ego de Urie, que enxerga no segundo disco, Pretty.Odd., de 2008, um trabalho comparável ao dos Beatles.

Com um som pesado calcado em guitarras distorcidas e que não dispensa os sintetizadores, o Muse transita num rock sem frescuras, com riffs que não devem nada ao heavy metal. A mistura agradou em cheio: os seis últimos de seus oito álbuns emplacaram em primeiro lugar na parada britânica. Antenados com as atuais características do consumo de música digital, eles não gravaram The Simulation Theory como se fosse um álbum, mas sim uma reunião de singles esparsos, o que exigiu mais de um ano de trabalho da banda.

A canção ”Radioactive”, do primeiro álbum do Imagine Dragons, foi eleita o maior hit de rock de 2012 pela revista Rolling Stone. Pelo estilo, poderia ser igualmente o maior hit pop. Rock ou pop, o fato é que a produção requintada, fora as colaborações com rappers, fizeram a banda colocar seus quatro álbuns em primeiro ou segundo lugar nas paradas americanas. A mistura faz lembrar seus conterrâneos do Panic! at the Disco, que, como os dragões imaginários, estarão neste Rock in Rio.