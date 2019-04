Quem nunca sonhou em visitar o Louvre ou passar uma noite luxuosa em Paris? Se você for sortudo o suficiente, pode ter os dois. Em comemoração aos 30 anos da grande pirâmide de vidro do Louvre, o Airbnb está sorteando uma noite de hospedagem, drinques, música e jantar no museu mais famoso do mundo.

Passear pelo Louvre sem a confusão de turistas gritando nas mais diferentes línguas é algo para poucos. Apenas uma pessoa e um acompanhante terão a honra de viver essa experiência única por uma noite. Além de dormir sob a pirâmide de vidro, os vencedores contam com um tour personalizado pelo museu com um historiador de arte, além de encontros especiais com os donos da casa.

Os visitantes serão recepcionados por Monalisa para um boas-vindas regado a drinques. Dada a origem da anfitriã, esperamos também que tenham bons vinhos italianos.

A seguir, o jantar segue com Vênus de Milo. Devido ao problema com seus membros superiores, ela não poderá preparar a comida, mas um chef especializado irá se encarregar de trazer um cardápio em sua homenagem.

A última parada é no quarto de Napoleão III para um concerto acústico. Infelizmente, o sobrinho de Napoleão Bonaparte não estará presente, mas os músicos se encarregam de trazer um clima intimista ao local.

A noite se encerra no quarto localizado sob a famosa pirâmide do museu. Apesar de as paredes serem de vidro, o Airbnb garante que os hóspedes não serão vistos pelos curiosos que passam por fora – haverá uma outra pirâmide lá dentro, com vidros foscos.

Reserve a noite do dia 30 de abril para o passeio luxuoso. As inscrições já estão abertas no site do Airbnb. A empresa também irá arcar com os custos da passagem, alimentação e hospedagem nos dias 29 de abril e 1 de maio. Para participar, você precisa responder à pergunta: “Porque você seria o convidado perfeito de Mona Lisa?”. E aí torcer para que os organizadores considerem sua resposta a mais criativa.

Agora é só cruzar os dedos e esperar que as obras de arte dos quartos abaixo não façam muito barulho enquanto você estiver dormindo.