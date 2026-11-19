Dá para saber como uma pessoa se sente (ou se está mentindo) só pelos seus gestos e microexpressões faciais? Veja mitos e verdades da comunicação não verbal.
O nosso trabalho vai além de fornecer informação. Queremos despertar a sua curiosidade, e jogar luz a temas que talvez não estivessem no radar da sua conversa com o robô.
Por que o mercado da publicidade digital não para de crescer, mesmo que boa parte dos anúncios seja ineficaz?
A origem na fábrica de relógios. Os ratinhos que só andam para a frente. Dois projetos envolvendo a Nintendo. A controvérsia forjada (e genial). Mergulhe no lado menos conhecido de "Grand Theft Auto" e saiba como ele se transformou no maior game de todos os tempos.
A exploração pode beneficiar cidades próximas. Mas também traz riscos para a biodiversidade e dúvidas quanto a continuar investindo em combustíveis fósseis em plena crise climática.
Um dos sites mais visitados do mundo, a Wikipédia revolucionou como acumulamos e organizamos conhecimento. Entenda como o modelo colaborativo e sem fins lucrativos sobrevive entre plataformas e IA.
Nunca houve tanta gente consumindo a bebida por aqui. Entenda a história desse mercado no País e como as vinícolas nacionais tentam conquistar espaço.
Filme "Eu Sou Rocky", que narra os bastidores do clássico de 1976, estreia nesta quinta (19). Conheça a história por trás dos ringues (e câmeras).
O país encontrou uma solução criativa para driblar restrições geopolíticas: uma tecnologia que permite construir CPUs de dois andares.
O chip da Nvidia para notebooks de IA, o robô que faz massagem sozinho, os fones afinados no Brasil – e a máquina que tira sangue sem mostrar a agulha.
A maioria da população global é masculina: existem 101 homens para cada 100 mulheres. Mas não é assim em todo lugar.