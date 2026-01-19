Anote na agenda: 5 estreias do cinema para ficar de olho em 2026
Que as continuações de Vingadores, Toy Story e Duna estreiam em 2026, você sabe. Mas quais os outros grandes lançamentos desta safra?
A Noiva!
Diretora: Maggie Gyllenhaal
Estreia: 5 de março
É o segundo longa dirigido pela atriz de Batman: O Cavaleiro das Trevas (o primeiro é o drama A Filha Perdida). Trata-se de um musical com atmosfera punk inspirado em A Noiva de Frankenstein (1935), clássico do universo dos monstros. A protagonista é interpretada por Jesse Buckley (no atual páreo do Oscar pelo filme Hamnet). Já quem dá vida à criatura também saiu de Batman: Christian Bale.
Devoradores de Estrelas
Diretores: Phil Lord e Chris Miller
Estreia: 19 de março
As mentes por trás da franquia animada Aranhaverso agoracomandam este sci-fi baseado no livro homônimo de Andy Weir (autor de Perdido em Marte, adaptado para as telas em 2015). O professor Ryland Grace (Ryan Gosling) acorda confuso em uma nave espacial até que, aos poucos, relembra a sua missão: entender por que o Sol e quase todas as estrelas da nossa região da galáxia estão se apagando.
Dia D
Direção: Steven Spielberg
Estreia: 12 de junho
Apesar do nome, não é mais um filme de guerra de Steven Spielberg. Mas ainda é uma temática cara a ele: óvnis. Pouco se sabe sobre o longa–metragem, que deve abordar a reação da humanidade à descoberta de que governos mundiais conversam com extraterrestres. Na internet, fãs teorizam que se trata de uma continuação secreta de um dos clássicos do diretor, Contatos Imediatos do Terceiro Grau (1977).
A Odisseia
Diretor: Christopher Nolan
Estreia: 16 de julho
Logo após vencer o Oscar com Oppenheimer, em março de 2024, Nolan começou a escrever esta adaptação do poema épico de Homero sobre o penoso retorno de Ulisses para sua ilha, Ítaca, depois da Guerra de Troia. O elenco é tão mítico quanto a história: Matt Damon, Zendaya, Tom Holland, Anne Hathaway, Charlize Theron, entre outros. Custou US$ 250 milhões, o filme mais caro da carreira do diretor.
As Crônicas de Nárnia
Diretora: Greta Gerwig
Estreia: novembro
Depois do sucesso de Barbie, que arrecadou US$ 1,5 bilhão nas bilheterias, Gerwig assinou um contrato com a Netflix para comandar duas adaptações da saga As Crônicas de Nárnia. O último filme do universo é de 2010. A cineasta deve levar às telas (do cinema e do streaming) a história O Sobrinho do Mago, publicada em 1955 e que acontece antes das aventuras dos irmãos Pedro, Lúcia, Edmundo e Susana.