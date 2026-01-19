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Cultura

Anote na agenda: 5 estreias do cinema para ficar de olho em 2026

Que as continuações de Vingadores, Toy Story e Duna estreiam em 2026, você sabe. Mas quais os outros grandes lançamentos desta safra?

Por Rafael Battaglia 19 jan 2026, 12h00 | Atualizado em 20 jan 2026, 11h33
Mosaico com cenas dos filmes: A Odisseia, A noiva!, Devoradores de estrelas, Dia D e Crônicas de Nárnia.
 (Divulgação/Montagem sobre reprodução)
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A Noiva!

Imagem do filme A noiva! Vê-se uma mulher loira berrando com a boca manchada de batom preto.

Diretora: Maggie Gyllenhaal

Siga

Estreia: 5 de março

É o segundo longa dirigido pela atriz de Batman: O Cavaleiro das Trevas (o primeiro é o drama A Filha Perdida). Trata-se de um musical com atmosfera punk inspirado em A Noiva de Frankenstein (1935), clássico do universo dos monstros. A protagonista é interpretada por Jesse Buckley (no atual páreo do Oscar pelo filme Hamnet). Já quem dá vida à criatura também saiu de Batman: Christian Bale.

Devoradores de Estrelas

Imagem do filme Devoradores de estrelas. Vê-se um rapaz jovem olhando através de uma escotilha numa nave espacial.
(Divulgação/Reprodução)
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Diretores: Phil Lord e Chris Miller

Estreia: 19 de março

As mentes por trás da franquia animada Aranhaverso agoracomandam este sci-fi baseado no livro homônimo de Andy Weir (autor de Perdido em Marte, adaptado para as telas em 2015). O professor Ryland Grace (Ryan Gosling) acorda confuso em uma nave espacial até que, aos poucos, relembra a sua missão: entender por que o Sol e quase todas as estrelas da nossa região da galáxia estão se apagando.

Dia D

Imagem do filme Dia D. Vˆ-se um grupo de pessoa olhando para frente com rostos assustados. A frente, uma mulher segura um objeto cilíndrico.
(Divulgação/Reprodução)
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Direção: Steven Spielberg

Estreia: 12 de junho

Apesar do nome, não é mais um filme de guerra de Steven Spielberg. Mas ainda é uma temática cara a ele: óvnis. Pouco se sabe sobre o longa–metragem, que deve abordar a reação da humanidade à descoberta de que governos mundiais conversam com extraterrestres. Na internet, fãs teorizam que se trata de uma continuação secreta de um dos clássicos do diretor, Contatos Imediatos do Terceiro Grau (1977).

A Odisseia

Imagem do filme A Odisseia. Vê-se um guerreiro da Grécia Antiga de perfil.
(Divulgação/Reprodução)
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Diretor: Christopher Nolan

Estreia: 16 de julho

Logo após vencer o Oscar com Oppenheimer, em março de 2024, Nolan começou a escrever esta adaptação do poema épico de Homero sobre o penoso retorno de Ulisses para sua ilha, Ítaca, depois da Guerra de Troia. O elenco é tão mítico quanto a história: Matt Damon, Zendaya, Tom Holland, Anne Hathaway, Charlize Theron, entre outros. Custou US$ 250 milhões, o filme mais caro da carreira do diretor.

As Crônicas de Nárnia

Imagem do filme Crônicas de Nárnia. Vê-se um jovem arqueira ao lado de um grande leão. Ao fundo, um imenso castelo.
(Divulgação/Reprodução)
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Diretora: Greta Gerwig

Estreia: novembro

Depois do sucesso de Barbie, que arrecadou US$ 1,5 bilhão nas bilheterias, Gerwig assinou um contrato com a Netflix para comandar duas adaptações da saga As Crônicas de Nárnia. O último filme do universo é de 2010. A cineasta deve levar às telas (do cinema e do streaming) a história O Sobrinho do Mago, publicada em 1955 e que acontece antes das aventuras dos irmãos Pedro, Lúcia, Edmundo e Susana.

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Cinema
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Ficção científica
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