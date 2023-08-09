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Cultura

Dia dos Pais: Presentes para os fãs dos super-heróis

Confira dicas de camisetas, livros e canecas para presentear o pai nerd.

Por Afiliados Abril 9 ago 2023, 22h07
Presentes de dia dos pais
 (Afiliados Abril/Montagem sobre reprodução)
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Dia dos Pais: Presentes para os fãs dos super-heróis Priorizar nos meus resultados Google

O Dia dos Pais está chegando – e pensar no presente para aquele pai que é fã de super-heróis e de quadrinhos pode ser uma tarefa complicadíssima. As opções vão desde HQs até pop funkos e action figures.

Separamos uma pequena lista com sugestões de presentes para os pais que amam super-heróis. Confira a seleção:

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Camiseta Marvel Comics

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Camisetas e moletons são ótimos presentes – e muito usados pelos fãs de heróis e de cultura pop em geral. É um bom presente para quem está em dúvida do que comprar, ou entre qual herói escolher.

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Box Marvel Guerra Civil: Guerras secretas

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Muitas histórias da Marvel publicadas em HQs foram traduzidas para o formato de romances. Um exemplo é a famosa Guerra Civil, que inspirou o terceiro filme do Capitão América no MCU, e as Guerras Secretas, que devem servir de base para as próximas histórias da Marvel na TV e no cinema. O desenrolar das Guerras Secretas já está começando com o lançamento de “Invasão Secreta”, no Disney+, e continua até o grande desfecho da Saga do Multiverso do MCU, com o filme “Vingadores: Guerras Secretas”.

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Funkos e Action Figures

Iron Studios Estátua de arte FFH BDS do Homem-Aranha 1:10, multi

Os Pop! Funkos e as Action Figures são ótimas ideias...

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Pop! Funko Rocket Raccoon

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FUNKO POP! HEROES: Batman 80th - Batman (1989)

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Caneca Superman

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As canecas também são muito procuradas na hora de comprar um presente para o Dia dos Pais.

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dia dos pais
presente
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