Dia dos Pais: Presentes para os fãs dos super-heróis

O Dia dos Pais está chegando – e pensar no presente para aquele pai que é fã de super-heróis e de quadrinhos pode ser uma tarefa complicadíssima. As opções vão desde HQs até pop funkos e action figures.

Separamos uma pequena lista com sugestões de presentes para os pais que amam super-heróis. Confira a seleção:

Box Marvel Guerra Civil: Guerras secretas

Muitas histórias da Marvel publicadas em HQs foram traduzidas para o formato de romances. Um exemplo é a famosa Guerra Civil, que inspirou o terceiro filme do Capitão América no MCU, e as Guerras Secretas, que devem servir de base para as próximas histórias da Marvel na TV e no cinema. O desenrolar das Guerras Secretas já está começando com o lançamento de “Invasão Secreta”, no Disney+, e continua até o grande desfecho da Saga do Multiverso do MCU, com o filme “Vingadores: Guerras Secretas”.