Entrevista: Zoopocalipse quer criar um “terror para toda a família”

Um meteoro carregando um vírus misterioso cai em um pacato zoológico no Canadá. O “visitante” infecta os animais e os transforma em zumbis. Os bichos restantes precisarão unir forças para escapar da ameaça e resolver o problema.

Essa é premissa de Zoopocalipse – Uma Aventura Animal, animação que estreia no Brasil nesta quinta (25). Veja o trailer:

O filme estreou em festivais em 2024 e, nos EUA, chegou aos cinemas no começo deste ano. Quem assina a direção é a dupla de artistas Ricardo Curtis e Rodrigo Perez-Castro. Curtis é um dos sócios da House of Cool, estúdio canadense que cuidou da pré-produção e dos storyboards de Zoopocalipse.

E haja pré-produção: o filme é uma adaptação de um conto de Clive Barker, o criador do terror Hellraiser. O desenvolvimento começou há dez anos. A história, claro, precisou ser suavizada para que se encaixasse em uma animação para todos os públicos.

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A inspiração no terror, porém, parece ser um dos grandes atrativos do filme. “É uma homenagens às antigas obras de giallo“, disse o produtor Steve Hoban em uma entrevista exclusiva à Super (veja abaixo). Giallo é um gênero de suspense nascido na Itália e bastante popular no século 20. Inspirou nichos do terror como o slasher e tem como um de seus principais expoentes o cineasta Dario Argento.

Outro cineasta referenciado é John Carpenter, autor de clássicos do terror como Halloween e O Enigma de Outro Mundo. “O compositor Dan Levy adicionou à orquestra aqueles sintetizadores dos anos 1980, no estilo Carpenter”, disse o produtor Mark Smith.

Assista à entrevista completa sobre os bastidores do filme:

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