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Cultura

Eterno retorno: 5 filmes sobre loops temporais

Pandemia. Quarentena. Lockdown. O ano mudou, mas nada mudou. É como se 2020 fosse um ano da marmota, que se repete em 2021. Conheça alguns longas com anomalias do tipo.

Por Rafael Battaglia, Alexandre Versignassi Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 mar 2021, 15h43 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h35
Playlist edição 425: Eterno Retorno - Pandemia. Quarentena. Lockdown. O ano mudou, mas nada mudou. A seguir, cinco filmes que falam sobre loops temporais e transmitem a sensação de 2021 – um repeteco de 2020.
 (Divulgação/Reprodução)
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Feitiço do Tempo (1993)

Filme
(Divulgação/Reprodução)

Onde assistir? Now

Phil Connors (Bill Murray) é um repórter que vai, a contragosto, cobrir o festival do Dia da Marmota em Punxsutawney, Pensilvânia. Após uma nevasca, ele fica preso por lá – e passa a reviver o mesmo dia para sempre. O filme nasceu como uma comédia romântica, mas amadureceu como um tratado filosófico. Uma ode sobre viver como se não houvesse um amanhã, pois na verdade não há.

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No Limite do Amanhã (2014)

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Filme
(Divulgação/Reprodução)
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Onde assistir? Netflix

Ao matar um alienígena, o soldado Bill Cage (Tom Cruise) entra em um loop temporal do dia em que a humanidade é exterminada. Com a ajuda de Rita (Emily Blunt), ele enfrentará a mesma batalha infinitas vezes até descobrir como vencer o inimigo – como em um videogame. Bela versão sci-fi de Feitiço do Tempo.

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Crimes Temporais (2007)

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Filme
(Divulgação/Reprodução)

Onde assistir? Amazon Prime Video

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Do seu quintal, Héctor avista o corpo de uma mulher na floresta e resolve investigar, mas é atacado por um homem que tem o rosto todo coberto por faixas. Na fuga, ele acaba entrando em uma máquina que o faz voltar horas antes no tempo. E descobre que o sujeito enfaixado é ele mesmo. Esse é só o começo deste roteiro, que coloca em xeque a existência do livre-arbítrio.

Triângulo do Medo (2009)

Filme
(Divulgação/Reprodução)

Onde assistir? Telecine Play

Uma tempestade faz com que Jess e seus amigos saiam de um barco e busquem abrigo em um transatlântico.  O navio parece vazio. O grupo encontra um chaveiro num dos corredores. São as chaves da casa de Jess. Ela já esteve no navio antes? Este é só o primeiro de um  turbilhão de plot twists. E a parte filosófica aqui é sobre identidade individual. Assista e entenda.

Contra o Tempo (2011)

Filme
(Divulgação/Reprodução)

Um ataque terrorista causa a explosão de um trem. Com uma tecnologia secreta do governo, um militar (Jake Gyllenhaal) se torna capaz de reviver incessantemente os últimos minutos de vida de um dos passageiros para desvendar o crime – e antecipar o próximo ataque. Se você gosta dos limites da ciência, vá na fé. O filme de Duncan Jones, do ótimo Lunar (2009)  – e filho de David Bowie – é o melhor já feito sobre universos paralelos.

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