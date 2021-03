Eterno retorno: 5 filmes sobre loops temporais

Feitiço do Tempo (1993)

Onde assistir? Now

Phil Connors (Bill Murray) é um repórter que vai, a contragosto, cobrir o festival do Dia da Marmota em Punxsutawney, Pensilvânia. Após uma nevasca, ele fica preso por lá – e passa a reviver o mesmo dia para sempre. O filme nasceu como uma comédia romântica, mas amadureceu como um tratado filosófico. Uma ode sobre viver como se não houvesse um amanhã, pois na verdade não há.

No Limite do Amanhã (2014)

Onde assistir? Netflix

Ao matar um alienígena, o soldado Bill Cage (Tom Cruise) entra em um loop temporal do dia em que a humanidade é exterminada. Com a ajuda de Rita (Emily Blunt), ele enfrentará a mesma batalha infinitas vezes até descobrir como vencer o inimigo – como em um videogame. Bela versão sci-fi de Feitiço do Tempo.

Crimes Temporais (2007)

Continua após a publicidade

Onde assistir? Amazon Prime Video

Do seu quintal, Héctor avista o corpo de uma mulher na floresta e resolve investigar, mas é atacado por um homem que tem o rosto todo coberto por faixas. Na fuga, ele acaba entrando em uma máquina que o faz voltar horas antes no tempo. E descobre que o sujeito enfaixado é ele mesmo. Esse é só o começo deste roteiro, que coloca em xeque a existência do livre-arbítrio.

Triângulo do Medo (2009)

Onde assistir? Telecine Play

Uma tempestade faz com que Jess e seus amigos saiam de um barco e busquem abrigo em um transatlântico. O navio parece vazio. O grupo encontra um chaveiro num dos corredores. São as chaves da casa de Jess. Ela já esteve no navio antes? Este é só o primeiro de um turbilhão de plot twists. E a parte filosófica aqui é sobre identidade individual. Assista e entenda.

Contra o Tempo (2011)

Um ataque terrorista causa a explosão de um trem. Com uma tecnologia secreta do governo, um militar (Jake Gyllenhaal) se torna capaz de reviver incessantemente os últimos minutos de vida de um dos passageiros para desvendar o crime – e antecipar o próximo ataque. Se você gosta dos limites da ciência, vá na fé. O filme de Duncan Jones, do ótimo Lunar (2009) – e filho de David Bowie – é o melhor já feito sobre universos paralelos.