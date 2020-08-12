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Cultura

Quarentena ao quadrado

Isolamento. Angústia. “Novo normal". Aqui, seis filmes que, a seu modo, transmitem sensações similares às que estamos passando em 2020.

Por Rafael Battaglia 12 ago 2020, 11h27 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h27
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 (Divulgação/Reprodução)
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Medianeras (2011)

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(Divulgação/Reprodução)

Onde assistir? Globoplay, YouTube

Mariana e Martin são almas gêmeas. Mas não se conhecem. Você aprende o que os dois têm em comum observando as rotinas que cada um leva em seus apartamentos claustrofóbicos. Uma reflexão sobre as grandes cidades, que nos oferecem de tudo, mas nos isolam do que mais importa.

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Lunar  (2009)

Siga
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Onde assistir? YouTube

Trabalho remoto, videoconferências e conversas com um robô. Essa é a rotina de Sam (Sam Rockwell), o único funcionário de uma mineradora na Lua. Prestes a voltar para casa, um acidente faz sua paranoia, fruto de anos de solidão, aumentar. Se você gostou de Perdido em Marte (2014), com Matt Damon, pode ser uma boa pedida.

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O Último Cine Drive-In (2015)

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(Divulgação/Reprodução)

Onde assistir? Netflix

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O pano de fundo é o Cine Drive-in, aberto em 1973 em Brasília e que, por anos, foi o único cinema do tipo em funcionamento no País. Hoje, ironicamente, essa é a única opção possível para ver filmes na telona.

O Quarto de Jack (2015)

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(Divulgação/Reprodução)

Onde assistir? Looke, YouTube

A protagonista é sequestrada e presa em um quartinho. Estuprada pelo captor, engravida e cria o filho sozinha no cativeiro, por sete anos. Ao fugir, ela e a criança têm outro desafio: adaptar-se à liberdade. É um drama espetacular, responsável por catapultar as carreiras de Brie Larson e Jacob Tremblay.

Filhos da Esperança (2006)

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(Divulgação/Reprodução)

Onde assistir? Looke, Netflix, Now

Em 2027, a Terra vive imersa no caos, em meio a guerras sem fim e governos em frangalhos. Em vez de um vírus, a causa do desastre é a repentina infertilidade da espécie humana. Dirigido por Alfonso Cuarón (Gravidade, Roma).

Um Lugar Silencioso (2018)

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(Divulgação/Reprodução)

Onde assistir? Now, YouTube

Aliens com superaudição dominaram o planeta, e qualquer barulho pode ser fatal. Quem restou se isolou e tenta sobreviver sussurrando. Clima de medo e falta de perspectiva dignos de pandemia. A sequência estava pronta para estrear, mas foi adiada por causa da pandemia.

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