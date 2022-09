A trama de Os Anéis do Poder se passa durante a Segunda Era da Terra-média, milhares de anos antes de O Senhor dos Anéis. A primeira temporada, com orçamento de US$ 465 milhões, custou o mesmo que a trilogia dirigida por Peter Jackson (US$ 468 mi, em valores atuais).

No gráfico abaixo, reunimos as séries mais caras já feitas, organizadas de acordo com o custo por episódio. Cada um dos oito capítulos da primeira temporada de Os Anéis do Poder, por exemplo, custou US$ 58 milhões – mais do que um filme como Coringa (US$ 55 milhões). Confira:

Revisão de orçamento

A primeira temporada de Game of Thrones tinha um orçamento mais modesto: US$ 6 milhões por episódio – o mesmo de Stranger Things. Aliás, a quarta temporada da série da Netflix custou US$ 270 mi – quase o mesmo valor de Star Wars: A Ascensão Skywalker (US$ 275 mi).

Folha de pagamento

Séries não precisam de efeitos especiais e cenários complexos para serem caras. Na última temporada de Friends, em 2004, cada um dos seis protagonistas recebia US$ 1 milhão por episódio. Em The Morning Show, sobre os bastidores de um telejornal, Jennifer Aniston e Reese Witherspoon recebem US$ 2 mi por episódio.

