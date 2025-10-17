Gráfico: os países que mais ouvem as próprias músicas no Spotify
O Brasil está no top 10. Confira a lista.
Você sabia que o Reino Unido ouve mais música americana do que britânica? E que, na Costa Rica, nenhum cantor nacional está entre os mais ouvidos?
Uma pesquisa analisou o Top 200 do Spotify de 73 países, durante 59 semanas. Abaixo, você confere as dez nações com os ouvintes mais patriotas – e os menos.
Alô, gajos
Em Portugal, as músicas nacionais representam 20,4% dos maiores hits. O campeão é o Brasil: 30,7% do Top 200 do Spotify português é nosso.
Alô, Bad Bunny
Apesar da pequena população (3,2 milhões de pessoas), Porto Rico é um dos 15 maiores exportadores de música do mundo. Cortesia do reggaeton e da salsa.
A pesquisa “Spotify showdown: Which countries stream local artists the most” foi feita pelo Skoove, app de lições de piano, em parceria com o DataPulse Research. Veja o levantamento completo aqui.