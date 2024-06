House of The Dragon: onde encontrar as locações reais da série

Estreou no último domingo (16) a segunda temporada de A Casa do Dragão, derivado da famosa série da HBO Game of Thrones. A série de fantasia criada pelo autor norte-americano George R.R. Martin se passa em uma terra fantástica chamada Westeros, mas as locações onde a série foi filmada são bastante reais.

Assim como a sua predecessora, a nova série Casa do Dragão realizou suas filmagens em diversos locais ao redor do mundo, mais especificamente na Europa, em castelos e paisagens espalhados por todo o velho continente. Aqui, reunimos sete localizações reais dos sete reinos de Westeros.

Pegue sua agenda e confira agora quais os lugares reais do continente fantástico que você pode visitar. Não tem magia, mas pelo menos você não correrá o risco de ser devorado por um dragão.

1 – Pedreira de Granito Yr Eifl, Gwynedd – País de Gales

Também conhecida como pedreira de Trefor, Yr Eifl já havia aparecido na série original. É o cenário do castelo de Pedra do Dragão. Localizada no condado de Gwynedd, no noroeste do país, a pedreira foi originalmente fechada em 1963, mas reaberta em 1984. Ela serve como base para o cenário externo das filmagens em Pedra do Dragão (ou Dragonstone no original), o lar da casa Targaryen.

Continua após a publicidade

2 – St Michael’s Mount, Cornualha – Inglaterra

Apesar do nome, esse não é o famoso Monte Saint-Michel, que fica na França. Essa versão inglesa do castelo, por assim dizer, fica localizada na península da Cornualha, no sudoeste da Inglaterra, em uma pequena ilha de maré. O castelo serviu como base para abrigar os domínios de outra família importante da série, os Velaryon. É aqui que fica o castelo de Derivamarca (Driftmark) e a baía da Água Negra.

Continua após a publicidade

3 – Cáceres – Espanha

Em Game of Thrones, vários cenários da capital de Westeros, Porto Real, foram filmados em Dubrovnik, na Croácia. Em House of the Dragon, eles escolheram filmar as externas da capital do reino na cidade de Cáceres, na região oeste da Espanha. Você pode reconhecer a cidade pela sua arquitetura que é considerada Patrimônio Mundial da UNESCO.

4 – Monsanto – Portugal

Continua após a publicidade

A vila portuguesa localizada no município de Idanha-a-Nova, na região central do país, também serviu como lar para um dos cenários de Pedra do Dragão. A vila fica numa encosta rochosa, com uma paisagem contrastante de rochas com casas de granito ao longo de sua encosta.

5 – Escadaria de Gaztelugatxeko – Espanha

Continua após a publicidade

Outro lugar na Espanha que também serviu como cenário para o castelo de Pedra do Dragão são as escadarias da ilha de Gaztelugatxeko, ao norte do país. Enquanto na série a famosa ponte e escadaria do castelo da casa Targaryen leva a um dos mais poderosos castelos da história, na vida real ela é caminho para uma pequena igreja.

6 – Praia de Porth y Cwch, Anglesey – País de Gales

Na segunda temporada de House of the Dragon, há uma cena em que a personagem Rhaenyra observa o castelo de Ponta Tempestade (lar da casa Baratheon). A tomada foi filmada na praia ao noroeste do País de Gales. Mas parece que o local também serviu como cenário para outras cenas na segunda temporada, então poderemos ver a paisagem da bela praia novamente.

Continua após a publicidade

7 – Castillo de La Calahorra, Granada – Espanha

A cidade de Pentos, localizada no Mar Estreito e lar de Daemon Targaryen e Laena Velaryon na primeira temporada foi filmada no Castillo de La Calahorra em Granada, na Espanha. É um castelo renascentista italiano que data de aproximadamente 1509 e fica localizado no sopé da região montanhosa de Sierra Nevada.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram