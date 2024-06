“House of The Dragon”: relembre tudo o que rolou na primeira temporada

A segunda temporada de “House of the Dragon” (A Casa do Dragão), o spin-off de Game of Thrones que começou em 2022, estreia no próximo domingo, dia 16. A série da HBO conta uma história que acontece 200 anos antes da que assistimos em GoT, quando a família Targaryen dominava Westeros com seus dragões – até que uma guerra civil colocou esse poderio em xeque.

O primeiro episódio da segunda temporada vai ao ar às 22h do domingo; ao todo, serão oito capítulos, um a cada semana. A trama, baseada no livro “Fogo e Sangue” de George R. R. Martin, dará sequência direta a história da primeira temporada.

Se você já viu a série mas se esqueceu de tudo e não tem tempo de rever os episódios, trazemos aqui um grande resumão dos personagens e dos acontecimentos da série até agora. Como são muitos personagens, a história pode ficar um pouco confusa, você sabe, então recomendamos que veja a galeria abaixo para relembrar quem é quem.

1/7 O rei Viserys Targaryen e sua filha, Rhaenyra, na versão jovem. (IMDb/Reprodução) 2/7 A princesa e herdeira Rhaenyra Targaryen, na versão adulta, ao lado do seu tio e posteriormente marido, Daemon Targaryen. (IMDb/Reprodução) 3/7 Alicent Hightower, seu pai Otto Hightower e o cavaleiro Criston Cole, aliado da família. (IMDb/Reprodução) 4/7 Aegon Targaryen, filho mais velho de Alicent Hightower e coroado rei no final da primeira temporada. (IMDb/Reprodução) 5/7 O casal Corlys Velaryon e Rhaenys Targaryen, a "rainha que nunca foi". Ambos apoiam a causa de Rhaenyra. (IMDb/Reprodução) 6/7 Criston Cole e Aemond Targaryen, segundo filho de Alicent Hightower, que apoiam o lado de Aegon Targaryen. (IMDb/Reprodução) 7/7 As crianças, Luce e Jace, dois filhos de Rhaenyra, e Baela e Rhaena, filhas de Daemon. (IMDb/Reprodução)

Abaixo, obviamente, trazemos spoilers da primeira temporada de House of The Dragon.

Uma família muito louca

A história começa no reinado de Viserys Targaryen, cerca de dois séculos antes dos acontecimentos de Game of Thrones e cem anos depois da “Conquista de Aegon” – a guerra em que os Targaryens unificaram os Sete Reinos sob seu poder e passaram a governar (quase) toda Westeros.

Viserys se tornou rei após um grande conselho de lordes decidir que ele deveria suceder seu avô, o rei Jaehaerys I, em vez de sua prima, Rhaenys Targaryen, a “rainha que nunca foi”. Essa decisão, que ocorre na primeira cena da temporada, estabeleceu o precedente de que o gênero é mais importante que a primogenitura na hora de decidir que é o herdeiro ao Trono de Ferro.

A questão é que Viserys teve apenas uma filha em seu primeiro casamento, Rhaenyra Targaryen. Ainda jovem, ela foi declarada como sua herdeira oficial, mesmo sendo mulher. Além deles, a família Targaryen principal se completa com Daemon Targaryen, irmão do rei e tio de Rhaenyra.

A melhor amiga de Rhaenyra é Alicent Hightower, da poderosa família Hightower. Seu pai, Otto Hightower, é Mão do Rei, uma espécie de conselheiro direto do monarca.

Outra família importante é a casa Velaryon, que são aliados da casa Targaryen. Corlys Velaryon é o lorde da casa e é casado com Rhaenys Targaryen, e, juntos, tem dois filhos: Laena e Laenor Velaryon.

Resumindo a passagem do tempo: quando o rei Viserys fica viúvo após sua mulher morrer no parto, acaba se casando com Alicent Hightower, a melhor amiga da sua filha, por influência de Otto, seu conselheiro (e pai da nova rainha).

Neste segundo casamento, Viserys tem mais filhos com Alicent: Aegon, Helaena e Aemond, todos Targaryen (Daeron, um quarto filho do casal, não apareceu nem foi citado na primeira temporada, mas talvez dê as caras na segunda).

É aqui que começa a se desenhar a trama principal da série: apesar de ter um filho homem, o rei nunca voltou atrás da sua decisão de declarar Rhaenyra como herdeira. Parte dos nobres de Westeros, porém, acredita que Aegon, o filho mais velho do segundo casamento, deveria ser o próximo rei.

Enquanto isso, Rhaenyra tem um caso secreto com o cavaleiro Criston Cole, mas, quando ela se recusa a fugir com ele para viver o amor proibido, o relacionamento se rompe e ambos passam a se odiar.

No fim, Rhaenyra se casa com Laenor Velaryon, mas é um relacionamento de fachada: ele é, na verdade, gay. Ambos concordam em seguir com suas vidas privadas separadas.

Verdes x negros

No meio da primeira temporada, tivemos um salto temporal de dez anos, quando alguns atores foram trocados.

Rhaenyra teve filhos: Jacaerys (Jace), Lucerys (Luce), e Joffrey. Na teoria, o pai das crianças é seu marido Laenor Velaryon. Na prática, porém, são do amante da princesa, Harwin Strong.

Agora adultas, as ex-amigas Rhaenyra e Alicent se tornaram rivais – a primeira é a herdeira oficial, mas a segunda quer que seu filho mais velho, Aegon, assuma o trono após a morte do rei.

A facção que apoia Rhaenyra é conhecida como “os negros” (por conta da cor dos vestidos usados pela herdeira). Ela inclui seus três filhos, Rhaenys Targaryen, os Velaryon e, não menos importante, Daemon Targaryen. O tio da princesa acaba virando seu novo marido no meio da série, após a morte de Harwis Strong (o amante) e a fuga de Laenor Velaryon (o marido de fachada). Antes de se juntar a Rhaenyra, porém, Daemon teve duas filhas gêmeas com Laena Targaryen, que acabou morrendo no parto: Baela e Rhaena.

A facção que apoia Alicent e seu filho Aegon são “os verdes” (também por conta da cor da roupa); além dos Hightower e dos outros filhos da rainha Alicent, o cavaleiro Criston Cole também está deste lado.

Um episódio importante desta treta envolve as crianças – filhos de Rhaenyra e Alicent, além das gêmeas filhas de Daemon. Numa briga, o segundo filho de Rhaenyra, Luce, acaba esfaqueando o segundo filho de Alicent, Aemond, deixando-o cego de um olho.

A coisa pegou fogo

Mais uma passagem de tempo e agora as crianças já são adolescentes – Aegon se casou com sua irmã Helaena e já teve filhos (netos da Alicent, ainda bebês na primeira temporada), enquanto os filhos de Rhaenyra estão prometidos para as gêmeas filhas de Daemon.

Enquanto o rei está vivo, todas as tensões entre as facções ficam apenas mais nos bastidores. No final da primeira temporada, porém, o rei morre. Alicent e Otto Hightower decidem coroar Aegon como rei, em vez de Rhaenyra, já que ele é homem – mesmo que, na teoria, a herdeira declarada seja a princesa. Começa-se assim a se desenhar uma guerra civil.

Rhaenys Targaryen, “a rainha que nunca foi” e que faz parte da facção dos negros, consegue fugir de Porto Real durante a coroação do novo rei e leva a notícia para Rhaenyra, que considera o ato uma traição.

A princesa não aceita que seu meio-irmão seja nomeado rei e decide ir à luta. Ela envia seus filhos para conversar com os importantes lordes de Westeros, a fim de conseguir apoio militar para a guerra que viria.

A série acaba quando Luce, filho de Rhaenyra, chega em Ponta Tempestade para pedir apoio da família Baratheon. O problema é que lá também estava Aemond Targaryen, filho de Alicent e irmão do novo rei coroado, que também foi tentar conseguir uma aliança com o lorde. Aqui, vale lembrar que, na infância, Luce foi quem esfaqueou o olho de Aemond.

O resultado é que Aemond, montado na Vhagar – a maior e mais poderosa dragão viva na época – acaba matando Luce. O gancho para a segunda temporada é este: com a morte de seu filho, Rhaenyra decide ir com tudo contra Alicent e Aegon. O resultado dessa guerra civil cheia de dragões veremos na segunda temporada.

