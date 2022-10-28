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Cultura

House of the Dragon: quem é Cregan Stark, que pode aparecer na série

Será que a família de Winterfell dará as caras na segunda temporada? Veja o que já se sabe sobre esse personagem.

Por Rafael Battaglia 28 out 2022, 16h43 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h47
Fotografia de uma cena da série de televisão Game of Thrones em que a bandeira Stark é queimada.
 (HBO/Reprodução)
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House of the Dragon: quem é Cregan Stark, que pode aparecer na série Priorizar nos meus resultados Google

Aviso: o texto contém spoilers do último episódio de House of the Dragon.

A Casa Stark por pouco não passou batida durante a primeira temporada de House of the Dragon, que terminou no último domingo (23). A estrela da série, claro, é a família Targaryen, além das recém-introduzidas Velaryon e Hightower. Mas, considerando os clãs clássicos de Game of Thrones, as casas Baratheon e Lannister aparecem mais do que os lobos do Norte.

Até o último episódio, a única aparição da família tinha sido logo no começo, com Rickon Stark (David Hounslow). Durante alguns segundos, o Lorde de Winterfell jura lealdade à princesa Rhaenyra (Milly Alcock), escolhida pelo rei Viserys I (Paddy Considine) como sua sucessora.

Isso mudou no último episódio. Rhaenyra (Emma D`Arcy), já adulta, pede aos filhos que busquem aliados em Westeros para a iminente guerra com o rei Aegon II (Tom Glynn-Carney), filho de Alicent Hightower (Emilia Cooke) e que lhe roubou o Trono de Ferro.

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Ao caçula, Luke (Elliot Grihault), a rainha ordena uma viagem até Ponta Tempestade para tratar com o chefe da Casa Baratheon. Lá, ele encontra o irmão de Aegon, Aemond (Ewan Mitchell), e a dragoa Vhagar. Bom, o final dessa história você já sabe (RIP Luke).

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Já o primogênito, Jacaerys (Harry Collett), recebeu uma missão dupla: ir até Ninho da Águia, residência da Casa Arryn, e depois viajar até Winterfell para pedir apoio aos Stark. “Cregan Stark é mais próximo da sua idade do que da minha”, diz Rhaenyra a ele, antes de se despedir. “Espero que vocês, homens, consigam chegar a um interesse em comum.”

Cregan é filho de Rickon, e assumiu o comando do Norte após a morte do pai, ainda durante o reinado de Viserys I. Mas, afinal: quem é ele? E qual papel ele poderá desempenhar na segunda temporada?

Fotografia de uma cena da série de televisão Casa do Dragão em que o personagem Rickon Stark aparece.
Rickon Stark (David Hounslow) jura lealdade à princesa Rhaenyra. (HBO/Reprodução)
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Arquivo confidencial

Cregan Stark nasceu em 108 d.C.. Não é “depois de Cristo”, e sim “depois da Conquista” – no universo criado por George R.R. Martin, o marco para a contagem de tempo é a conquista de Westeros por Aegon Targaryen, que usou os dragões da família para unificar os reinos do continente e instituir a sua dinastia.

(A primeira temporada de Game of Thrones, por exemplo, se passa em 298 d.C.. Gregan está a sete gerações de Ned Stark.)

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Rickon Stark morreu em 121 d.C., quando Cregan tinha apenas 13 anos. A causa da morte nunca foi detalhada nos livros da saga. O que se sabe é que o irmão de Rickon, Bennard, assumiu como regente até que o sobrinho atingisse a maioridade.

Quando Gregan completou 16 anos, porém, Bennard não deu sinais de que deixaria a posição. O atrito levou Cregan a ordenar a prisão do tio junto com três de seus filhos, para evitar qualquer nova insubordinação, e se tornou Lorde de Winterfell.

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Tudo isso, contudo, aconteceu ainda durante o reinado de Viserys, então não se sabe se essa história será contada em House of the Dragon.

Os livros descrevem Cregan como alguém que adora beber, caçar e treinar técnicas de combate. Tem olhos cinzentos como “uma tempestade de inverno” e é considerado um dos melhores espadachins de Westeros. Ele se casou com a amiga de infância Arra Norrey e tem um filho, Rickon (a linhagem real, contudo, continuou com os filhos que Cregan teve em outro casamento, com Lynara Stark).

A relação entre os Stark e os Targaryen sempre foi pacífica. Durante a Guerra da Conquista, Torrhen Stark, o último Rei do Norte, se ajoelhou perante Aegon e seus três dragões (Balerion, Vhagar e Meraxes), poupando, assim, a vida de milhares de soldados. Desde então, a família cumpriu suas obrigações com o reino, mas ficou relativamente distante da maior parte dos assuntos – manter o Norte unido já é uma tarefa dispendiosa por si só.

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Ainda é cedo para cedo para cravar com qual facção dos Targaryen Cregan irá se alinhar durante a Dança dos Dragões (os Verdes, de Aegon e do clã Hightower, ou os Pretos, de Rhaenyra, Daemon e cia.). O Lorde de Winterfell terá 21 anos na segunda temporada da série, com estreia prevista para 2024.

Mas uma coisa é certa: considerando o tamanho do Norte, o seu apoio poderá desbalancear essa batalha. Será um núcleo importante da história – e bem interessante de acompanhar.

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TAGS:
Cultura
Game of Thrones
HBO
House of the Dragon
série de TV
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