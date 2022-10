O que esperar dos próximos spin-offs de Game of Thrones

Uma temporada de House of the Dragon não foi suficiente para contar a história das intrigas entre os Targaryen. Segundo George R. R. Martin, a série precisaria de quatro temporadas completas para retratar o conflito conhecido como Dança dos Dragões. E da maneira como terminou o último episódio, sabemos que ainda tem muita história para rolar.

E a HBO quer ainda mais. A emissora está planejando nada menos do que cinco produções sobre o universo de Game of Thrones. Abaixo, saiba o que esperar das próximas histórias de Westeros.

The Sea Snake

Sea Snake (ou a Serpente do Mar) é o título usado para se referir a Corlys Velaryon (Steve Toussaint). Essa série gira em torno do personagem que é o maior navegador do mundo de Game of Thrones. A história se passa antes dos acontecimentos de House of the Dragon, contando a trajetória de como Corlys se tornou o capitão mais prestigiado de todos.

Inicialmente, a série seria chamada Nine Voyages (As Nove Viagens), uma alusão às viagens mais importantes que Corlys realizou para construir sua fama e fortuna. Assumindo que a série foca nessas jornadas, podemos esperar ver lugares distantes que até agora só foram mencionados pelos personagens, como Yi Ti, Asshai, Ibben e as Ilhas de Verão.

Série sobre Jon Snow (ainda sem título)

Essa é a única série que se passará após os acontecimentos de Game of Thrones. No final da última temporada, Jon Snow (Kit Harington) descobre que seu verdadeiro nome é Aegon Targaryen. Após a morte de Daenerys, ele se torna o último Targaryen vivo.

Mesmo assim, Jon Snow é exilado e vai viver com o Povo Livre no Norte, para além da muralha. O que acontece a partir daí será retratado na série (ainda sem título) sobre o personagem. A produção ainda terá a oportunidade de retratar o destino de outros personagens que sobreviveram ao final de Game of Thrones, como Bran (agora rei), Sansa e Arya.

10.000 Ships

Essa série foca na história da princesa Nymeria. Se o nome parece familiar, é porque Arya Stark homenageia a princesa ao batizar seu lobo de estimação. Mil anos antes dos acontecimentos de Game of Thrones, Nymeria liderou o povo Roinar a Dorne após a derrota contra os valirianos, em Essos. A princesa comandou 10 mil navios em direção a Westeros.

Após anos de viagem, a frota se estabeleceu em Dorne. Nymeria se casou com o Lorde Mors Martell e fundou o principado que aparece na série principal. Diferente do Trono de Ferro, as mulheres têm a mesma legitimidade que os homens como herdeiras. A história de Nymeria é uma das mais difundidas por Westeros.

A Tale of Dunk and Egg

Entre 1998 e 2010, George R. R. Martin publicou três contos que se passam 90 anos antes dos acontecimentos de Game of Thrones: O Cavaleiro Andante, A Espada Juramentada e O Cavaleiro Misterioso. Eles contam as aventuras do cavaleiro Duncan o Alto (“Dunk”) e seu escudeiro, o menino Aegon V Targaryen (“Egg”) – que se tornaria rei no futuro.

Essas histórias são mais leves e divertidas em comparação ao enredo principal de disputa pelo trono – o que não as deixa menos interessantes. George R. R. Martin ainda pretende publicar outros contos sobre as aventuras da dupla – o que dá ainda mais pano para a manga em uma nova série.

The Golden Empire

Além dos live actions que já estamos acostumados, o universo de Game of Thrones ainda pode ganhar vida em animações. Uma das que estão em desenvolvimento é The Golden Empire (“O Império Dourado”), que irá focar em Yi-Ti, uma terra em Essos que foi inspirada na China imperial.

Sabemos pouco sobre quais aspectos de Yi-Ti serão tratados na animação. A série ainda está nos primeiros estágios de desenvolvimento, mas George R. R. Martin descreveu a arte inicial como “deslumbrante”.

E aí, qual dessas você está mais ansioso para assistir?

