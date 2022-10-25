Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Semana do Cliente: Assine o Digital por R$ 5,99/mês e tenha conteúdo exclusivo na palma da sua mão!
Cultura

O que esperar dos próximos spin-offs de Game of Thrones

Além das próximas temporadas de House of the Dragon, outras cinco produções estão em desenvolvimento. Saiba o que esperar de cada uma delas.

Por Maria Clara Rossini 25 out 2022, 15h36 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h47
Fotografia do personagem Jon Snow da série de televisão Game of Thrones da HBO.
 (HBO/Reprodução)
Continua após publicidade
O que esperar dos próximos spin-offs de Game of Thrones Priorizar nos meus resultados Google

Uma temporada de House of the Dragon não foi suficiente para contar a história das intrigas entre os Targaryen. Segundo George R. R. Martin, a série precisaria de quatro temporadas completas para retratar o conflito conhecido como Dança dos Dragões. E da maneira como terminou o último episódio, sabemos que ainda tem muita história para rolar.

E a HBO quer ainda mais. A emissora está planejando nada menos do que cinco produções sobre o universo de Game of Thrones. Abaixo, saiba o que esperar das próximas histórias de Westeros.

The Sea Snake

Fotografia do personagem Corlys Velaryon da série A Casa do Dragão da HBO.
(HBO/Reprodução)

Sea Snake (ou a Serpente do Mar) é o título usado para se referir a Corlys Velaryon (Steve Toussaint). Essa série gira em torno do personagem que é o maior navegador do mundo de Game of Thrones. A história se passa antes dos acontecimentos de House of the Dragon, contando a trajetória de como Corlys se tornou o capitão mais prestigiado de todos.

Continua após a publicidade

Inicialmente, a série seria chamada Nine Voyages (As Nove Viagens), uma alusão às viagens mais importantes que Corlys realizou para construir sua fama e fortuna. Assumindo que a série foca nessas jornadas, podemos esperar ver lugares distantes que até agora só foram mencionados pelos personagens, como Yi Ti, Asshai, Ibben e as Ilhas de Verão.

Siga

Série sobre Jon Snow (ainda sem título)

Fotografia do personagem Jon Snow da série de televisão Game of Thrones da HBO.
(HBO/Reprodução)

Essa é a única série que se passará após os acontecimentos de Game of Thrones. No final da última temporada, Jon Snow (Kit Harington) descobre que seu verdadeiro nome é Aegon Targaryen. Após a morte de Daenerys, ele se torna o último Targaryen vivo.

Continua após a publicidade

Mesmo assim, Jon Snow é exilado e vai viver com o Povo Livre no Norte, para além da muralha. O que acontece a partir daí será retratado na série (ainda sem título) sobre o personagem. A produção ainda terá a oportunidade de retratar o destino de outros personagens que sobreviveram ao final de Game of Thrones, como Bran (agora rei), Sansa e Arya.

10.000 Ships

Fotografia do cenário de Dorne, cidade de Game of Thrones.
(123rf/Reprodução)
Continua após a publicidade

Essa série foca na história da princesa Nymeria. Se o nome parece familiar, é porque Arya Stark homenageia a princesa ao batizar seu lobo de estimação. Mil anos antes dos acontecimentos de Game of Thrones, Nymeria liderou o povo Roinar a Dorne após a derrota contra os valirianos, em Essos. A princesa comandou 10 mil navios em direção a Westeros.

Após anos de viagem, a frota se estabeleceu em Dorne. Nymeria se casou com o Lorde Mors Martell e fundou o principado que aparece na série principal. Diferente do Trono de Ferro, as mulheres têm a mesma legitimidade que os homens como herdeiras. A história de Nymeria é uma das mais difundidas por Westeros.

Continua após a publicidade

A Tale of Dunk and Egg

Ilustração de um cavaleiro e um menino com chapéu de palha.
(Editora Leya/Reprodução)

Entre 1998 e 2010, George R. R. Martin publicou três contos que se passam 90 anos antes dos acontecimentos de Game of Thrones: O Cavaleiro Andante, A Espada Juramentada e O Cavaleiro Misterioso. Eles contam as aventuras do cavaleiro Duncan o Alto (“Dunk”) e seu escudeiro, o menino Aegon V Targaryen (“Egg”) – que se tornaria rei no futuro.

Continua após a publicidade

Essas histórias são mais leves e divertidas em comparação ao enredo principal de disputa pelo trono – o que não as deixa menos interessantes. George R. R. Martin ainda pretende publicar outros contos sobre as aventuras da dupla – o que dá ainda mais pano para a manga em uma nova série.

The Golden Empire

Ilustração da cidade ficcional de Yi Ti.
(Henrik Zahringer/Wikimedia Commons)

Além dos live actions que já estamos acostumados, o universo de Game of Thrones ainda pode ganhar vida em animações. Uma das que estão em desenvolvimento é The Golden Empire (“O Império Dourado”), que irá focar em Yi-Ti, uma terra em Essos que foi inspirada na China imperial.

Sabemos pouco sobre quais aspectos de Yi-Ti serão tratados na animação. A série ainda está nos primeiros estágios de desenvolvimento, mas George R. R. Martin descreveu a arte inicial como “deslumbrante”.

E aí, qual dessas você está mais ansioso para assistir?

Publicidade
TAGS:
Game of Thrones
House of the Dragon
série
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-clara ao ladoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).