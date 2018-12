Lia Wyler, a tradutora de Harry Potter, morre aos 84 anos

View this post on Instagram

Varinhas para o alto! O mundo brasileiro da magia perde aquela que permitiu termos acesso a maior saga de todos os tempos! Lia Wyler nos deixou hoje, aos 84 anos! Sua tradução dos livros de Harry Potter somadas as adaptações de palavras específicas para a cultura brasileira, como Quadribol, o nome das casas de Hogwarts e os nomes de vários personagens, fora elogiada várias vezes pela própria J.K. Rowling e contribuiu com uma identidade única para esse grande história em terras tupiniquins! A #EquipeAlways e com certeza todos os Potterheads lamentam sua partida e deseja força aos familiares diante desta perda! Descanse em paz Lia! Obrigado por tudo! . . #LiaWyler #RIP #always #tradutora #harrypotter #gratidao #hogwarys #grifinoria #sonserina #corvinal #lufalufa