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Cultura

Macaco Punch está deixando a pelúcia de lado e fazendo novos amigos

Rejeitado pela própria mãe, o solitário macaquinho japonês viralizou com sua pelúcia de orangotango. Agora, felizmente, está se integrando ao bando.

Por Diego Facundini 6 mar 2026, 10h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h34
Fotografias do macaquinho Punch.
 (@ichikawa_zoo via X/Reprodução)
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O macaquinho mais sofrido da internet está crescendo. Punch, o jovem macaco japonês do Zoológico de Ichikawa que viralizou após ter sido rejeitado pela própria mãe, agora está se desapegando daquela que foi sua melhor amiga: a sua pelúcia de orangotango.

No final de fevereiro, vídeos do macaco Punch abraçando e arrastando seu amigo de pelúcia no zoológico japonês viralizaram nas redes. Alguns dos registros mostram o macaquinho correndo para abraçar seu brinquedo após ser agredido por outros animais mais velhos do bando.

Punch nasceu em julho de 2025, após um parto complicado ocorrido durante uma onda de calor, e acabou sendo abandonado pela própria mãe. Na falta de apoio materno, era possível que o macaquinho se tornasse ainda mais isolado. As sociedades de macacos-japoneses têm hierarquias matrilineares bem definidas, com famílias dominantes e subordinadas – e agressões são formas bem comuns de interação entre esses animais. Sem uma mãe, o pequeno Punch poderia ter dificuldade em aprender como demonstrar sua subordinação frente aos macacos dominantes, o que poderia atrapalhar ainda mais sua integração.

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A bizarra e inusitada origem dos ursinhos de pelúcia

Além disso, seu desenvolvimento muscular também poderia ser prejudicado pela ausência da mãe. A solução que os cuidadores encontraram, então, foi dar ao macaquinho um brinquedo ao qual ele pudesse se agarrar – que, ao mesmo tempo, também funcionava como uma figura de apego.

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“Ajudar o Punch a aprender as regras da sociedade de macacos e ser aceito como um membro é nossa tarefa mais importante”, disse o tratador Kosuke Kano à Associated Press.

Mas agora, tendo completado seus sete meses de vida, o macaquinho tem sido visto cada vez menos ao lado de seu orangotango de pelúcia. O motivo: ele está fazendo amigos.

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Vídeos recentes já mostravam que o pequeno Punch estava bem mais integrado entre seus colegas. Ele foi visto subindo nas costas de outros macacos, recebendo cafuné ou mesmo sendo abraçado.

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“Quando ele crescer e deixar a pelúcia de lado, isso incentivará a independência dele, e é essa a nossa expectativa”, disse o diretor do Zoológico, Shigekazu Mizushina.

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Ainda assim, o macaquinho Punch continua sendo um bebê, e faltam quase quatro anos para ele atingir a maturidade. Não abandonou por completo sua pelúcia: a expectativa é que o bichinho logo comece a dormir entre os outros macacos – mas, por enquanto, o macaquinho Punch continua caindo no sono agarrado ao seu pequeno orangotango. O lado bom dessa história? Ficamos com registros muito fofos desses momentos:

Fotografias do macaquinho Punch.
(@ichikawa_zoo via X/Reprodução)
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TAGS:
bicho de pelúcia
macaco
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