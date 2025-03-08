Maior acervo digital sobre a história dos games é aberto ao público
Video Game History Foundation libera sua biblioteca com resgate de materiais e revistas antigas
A The Video Game History Foundation (VGHF), com sede na Califórnia, anunciou no final de janeiro a inauguração de sua biblioteca virtual com todos os itens digitalizados e disponíveis para o público. O acervo pode ser acessado de graça pelo site oficial: https://gamehistory.org.
A VGHF é uma ONG fundada em 2017 cujo objetivo é encontrar e preservar itens de valor histórico do segmento de games. Além de entusiastas do gênero, a equipe da VGHF reúne também historiadores, pesquisadores, estudantes e, principalmente, criadores de jogos.
O acervo inclui artes originais, roteiros, gravações de áudio, vídeos, itens promocionais, material de divulgação e mais de 1.500 edições de revistas de videogame que foram digitalizadas. Esse material jornalístico, inclusive, é um dos destaques da coleção, pois exigiu o desenvolvimento de uma nova ferramenta, criada pela própria VGHF, para permitir a função de pesquisa em todos os textos. Os layouts das revistas dos anos 1990, muitas vezes, tinham pouco contraste entre as fontes do texto e os fundos das páginas. Isso dificultava a captura do texto por dispositivos tradicionais – e tornava impossível dar um Ctrl + F no que você queria encontrar.
Entre os destaques do acervo estão todas as edições da revista americana Game Informer, que iniciou operações em 1991 e foi encerrada há poucos meses, em agosto de 2024. Para quem procura material dos seus títulos favoritos, é possível encontrar o primeiro outline do roteiro de Spider-Man: Maximum Carnage, artes originais de Sonic 1 e também do Sonic 2, muito material da FromSoftware (incluindo um curioso cartão de Natal), imagens dos primeiros protótipos do Croc, sprites do primeiro Doom e modelos 3D do segundo Tomb Raider, entre muitos outros.
Outro motivo de orgulho da biblioteca é uma coleção de documentos do produtor Mark Flitman, que trabalhou em estúdios famosos como Acclaim, Atari, Konami, Hasbro e Midway. De acordo com a equipe da VGHF, Flitman permitiu que eles digitalizassem montanhas de documentos que estavam esquecidas em seu porão há anos. Isso inclui uma
carta de rejeição que ele recebeu quando tentou entrar para a equipe do programa Saturday Night Live.
Para quem deseja se aventurar pelo site da ONG, vale dizer que a ferramenta de pesquisa não é perfeita e ainda tem espaço para melhora. Os resultados das buscas priorizam informações técnicas sobre o item, em vez de dar destaque aos jogos envolvidos, o que complica um pouco a vida de quem só quer achar material interessante sobre seu título favorito. Além disso, várias entradas do acervo ainda não possuem o material digitalizado, algo que deve mudar no futuro. Ainda assim, é uma coleção valiosa para quem gosta de videogame e se interessa pela preservação da cultura.