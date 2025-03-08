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Cultura

Maior acervo digital sobre a história dos games é aberto ao público

Video Game History Foundation libera sua biblioteca com resgate de materiais e revistas antigas

Por Victor Bianchin 8 mar 2025, 16h15 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h18
Imagem da abertura do site do acervo "Video Game History Foundation".
 (Video Game History Foundation/Reprodução)
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A The Video Game History Foundation (VGHF), com sede na Califórnia, anunciou no final de janeiro a inauguração de sua biblioteca virtual com todos os itens digitalizados e disponíveis para o público. O acervo pode ser acessado de graça pelo site oficial: https://gamehistory.org

A VGHF é uma ONG fundada em 2017 cujo objetivo é encontrar e preservar itens de valor histórico do segmento de games. Além de entusiastas do gênero, a equipe da VGHF reúne também historiadores, pesquisadores, estudantes e, principalmente, criadores de jogos.

O acervo inclui artes originais, roteiros, gravações de áudio, vídeos, itens promocionais, material de divulgação e mais de 1.500 edições de revistas de videogame que foram digitalizadas. Esse material jornalístico, inclusive, é um dos destaques da coleção, pois exigiu o desenvolvimento de uma nova ferramenta, criada pela própria VGHF, para permitir a função de pesquisa em todos os textos. Os layouts das revistas dos anos 1990, muitas vezes, tinham pouco contraste entre as fontes do texto e os fundos das páginas. Isso dificultava a captura do texto por dispositivos tradicionais – e tornava impossível dar um Ctrl + F no que você queria encontrar.

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Entre os destaques do acervo estão todas as edições da revista americana Game Informer, que iniciou operações em 1991 e foi encerrada há poucos meses, em agosto de 2024. Para quem procura material dos seus títulos favoritos, é possível encontrar o primeiro outline do roteiro de Spider-Man: Maximum Carnage, artes originais de Sonic 1 e também do Sonic 2, muito material da FromSoftware (incluindo um curioso cartão de Natal), imagens dos primeiros protótipos do Croc, sprites do primeiro Doom e modelos 3D do segundo Tomb Raider, entre muitos outros.

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Imagem das artes originais do conceito de nível 1 do Sonic the Hedgehog.
Imagem das artes originais do conceito do nível 1 do Sonic the Hedgehog. (Acervo - Video Game History Foundation/Reprodução)

Outro motivo de orgulho da biblioteca é uma coleção de documentos do produtor Mark Flitman, que trabalhou em estúdios famosos como Acclaim, Atari, Konami, Hasbro e Midway. De acordo com a equipe da VGHF, Flitman permitiu que eles digitalizassem montanhas de documentos que estavam esquecidas em seu porão há anos. Isso inclui uma

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carta de rejeição que ele recebeu quando tentou entrar para a equipe do programa Saturday Night Live.

Para quem deseja se aventurar pelo site da ONG, vale dizer que a ferramenta de pesquisa não é perfeita e ainda tem espaço para melhora. Os resultados das buscas priorizam informações técnicas sobre o item, em vez de dar destaque aos jogos envolvidos, o que complica um pouco a vida de quem só quer achar material interessante sobre seu título favorito. Além disso, várias entradas do acervo ainda não possuem o material digitalizado, algo que deve mudar no futuro. Ainda assim, é uma coleção valiosa para quem gosta de videogame e se interessa pela preservação da cultura.

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