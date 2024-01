Manual: como começar a ouvir jazz?

1. Treine os ouvidos

Um jazz tem uma melodia principal, que se repete ao longo da faixa. É como se fosse o tema da “conversa” que os instrumentos terão entre si – os solos improvisados de cada músico são suas contribuições para esse diálogo. Cantarolar a melodia-base vai te ajudar a memorizá-la e a perceber como o resto da música se constrói em torno dela.

2. O ponto de partida

Comece pela era do swing, entre os anos 1930 e 1940, período em que o jazz foi a música pop dos EUA. Quem comandava o show eram as big bands: grupos formados por até 25 artistas que tocavam música de baile, contagiantes e fáceis de ouvir. Vale também escutar Robert Johnson, um dos padrinhos do blues, um estilo fundador do jazz.

Continua após a publicidade

3. Sax, piano e groove

Pule para os anos 1950 e ouça soul jazz. Ele nasceu de outro subgênero (o hard bop) e tem influências do R&B, da música gospel e, claro, do soul. Preza pela clareza e simplicidade, com poucos acordes e uma levada rítmica que, às vezes, lembra a do rock clássico. Mergulhe nos álbuns da gravadora Blue Note, que consagrou o estilo.

4. Level hard

Não é preciso manjar de teoria musical para gostar de jazz. Mas seguir a cronologia e conhecer os diferentes estilos é importante para que você seja capaz de perceber a complexidade por trás de álbuns que quebraram os padrões tradicionais do jazz e, por isso, viraram marcos (como o Giant Steps, de John Coltrane, que soa quase futurista).

Continua após a publicidade

Para saber mais

– Nos improvisos de jazz, um elemento marcante é a “pergunta e resposta” – uma alternância entre melodias que geram tensão (a pergunta) e que aliviam a tensão (a resposta).

– Para entender a estrutura da música, preste atenção nas bases tocadas pelo piano ou a guitarra (os conjuntos de notas chamados acordes). Esse é o chassis sobre o qual se constrói a peça.

– Da era do swing, comece ouvindo Splanky, Basie at Birland e Ella and Basie – três álbuns da Count Basie Orchestra. No soul jazz, parta de Alligator Bogaloo (Lou Donaldson) e Think (Lonnie Smith).

– Não curtiu aquele jazz mais cabeça? Tudo bem. No fim, vale ouvir o que te emociona. Do jazz fusion de Miles Davis ao smooth jazz de George Benson, há uma porção de estilos para você explorar.

Continua após a publicidade

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram