Manual: como se tornar um dublador?

…é fazer aulas de atuação. Dubladores são atores especializados e, para trabalhar na área, é preciso ter o registro profissional, popularmente conhecido como DRT (de Delegacia Regional do Trabalho). Vá atrás de cursos de artes cênicas reconhecidos pelo MEC. Procure também por um curso de dublagem.

2. Entrando na roda

Para escolher um bom curso, cheque se os docentes têm experiência no mercado de trabalho da área e se há várias horas de aulas práticas na grade. Os professores podem indicar estúdios e ajudar a produzir um registro de voz (o cartão de apresentação do seu gogó), para que você vá atrás de audições.

3. Ouça-te a ti mesmo

Perca a vergonha de escutar a própria voz e crie o hábito de revisitar suas gravações. É o primeiro passo para que você desenvolva nitidez e aprenda qual é o seu tom, o que vai te ajudar a entender quais tipos de pessoas e personagens você é capaz de dublar. Um dublador com voz aguda, por melhor que seja, não se encaixa num papel de brucutu.

4. Found in translation

Não é preciso saber inglês para dublar Game of Thrones nem espanhol para La Casa de Papel. Mas é preciso sincronizar sua fala com a boca do ator e, ao mesmo tempo, encaixar a atuação no português. A missão do dublador é preservar a emoção do material original, adequando-a à cadência do nosso idioma.

Para saber mais:

-Os estúdios têm rígidos protocolos para evitar que o material original vaze. Em algumas salas, não se pode entrar com o celular. São raros os dubladores que fazem home office.

-Os dubladores não ensaiam os textos em casa. Eles recebem as falas na hora, ali no estúdio. O roteiro é feito por tradutores especializados, que adaptam os diálogos para dar mais sincronia à dublagem.

-Os estúdios trabalham com horários (e prazos) apertados, e os atores ganham por hora dublada. Então, é preciso ser ligeiro: quem erra pouco encaixa mais gravações na semana – e, assim, fatura mais.

-Iniciantes começam em pontas, como vozes de fundo nas cenas. Troque uma ideia com técnicos e dubladores veteranos para aprender a se concentrar e fazer o trabalho rápido. Será a sua porta de entrada.

Fontes: Márcio Simões e Ulisses Bezerra, dubladores.

