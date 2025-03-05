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Cultura

Nova temporada de White Lotus traça retrato distorcido da Tailândia

Série reforça o orientalismo – maneira ocidental de ver os lugares não ocidentais como cheios de misticismo, erotismo e exotismo, onde nada de normal acontece.

Por Andrew Russell 5 mar 2025, 16h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h18
Fotografia dos atores Dom Hetrakul, Morgana O'Reilly, Christian Friedel, Arnas Fedaravicius, e Lalisa Manobal na série The White Lotus (2021).
 (HBO/The White Lotus/Reprodução)
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Andrew Russell é professor da Faculdade de Indústrias Criativas e Culturais da Universidade de Portsmouth. O artigo foi publicado originalmente no site The Conversation, que publica textos em português de acadêmicos do mundo todo. Vale a leitura.

Você ficou sabendo? Houve outro assassinato em um hotel White Lotus… Desta vez na Tailândia.

De volta esta semana para a sua terceira temporada, a mundialmente aclamada série tragicômica criada pelo diretor americano Mike White, vencedora do prêmio Emmy, acompanha as terríveis façanhas de turistas ricos – e principalmente brancos – do fictício resort de alto luxo White Lotus, além dos funcionários locais.

A série traz sátira social, muito drama e sempre uma surpreendente morte no paraíso. Na primeira temporada, houve uma morte no Havaí; na segunda, na Sicília. E agora, na terceira, há morte que dá ignição às tramas e subtramas da temporada acontece na paradisíaca ilha de Koh Samui, na Tailândia.

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Como alguém que pesquisou representações da Tailândia na tela, fiquei intrigado para ver como a série lidaria com esse local. Decepcionantemente, o exotismo e a beleza da Tailândia são colocados em primeiro plano, assim como o misticismo do budismo.

A série acompanha quatro grupos de pessoas, a maioria das quais causa repulsa no público de alguma forma.

O primeiro é a família Ratliff. Há o pai, Timothy (Jason Isaacs), que trabalha com finanças, e a mãe, Victoria (Parker Posey), cuja ansiedade faz com que ela seja fortemente medicada e adormeça constantemente. Depois, os filhos: a filha Piper (Sarah Catherine Hook), que está estudando budismo; o filho Lochlan (Sam Nivola), que tem má postura por ficar grudado no computador; e Saxon (Patrick Schwarzenegger), o mais velho dos três, cujo foco principal é fazer sexo.

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O segundo grupo é formado por três mulheres de meia-idade que estão em uma “viagem de férias para garotas” e que abandonam suas inibições à medida que a série avança. Elas são rotineiramente chamadas de cougars por Saxon. Há também o estranho casal Chelsea (Aimee Lou Wood) e seu parceiro mais velho Rick (Walton Goggins), que parece estar passando por uma fase difícil.

A única pessoa agradável, Belinda (Natasha Rothwell), é uma personagem vista anteriormente trabalhando no spa do resort havaiano da primeira temporada. Ela está na Tailândia em uma viagem de pesquisa para seu próprio negócio de bem-estar.

Pessoas terríveis

Como nas séries anteriores, a ignorância dos turistas é evidente. A Tailândia é chamada de Taiwan. Sua mãe diz a Piper que ela não pode ser budista porque não é chinesa. O estereótipo do homem branco, mais velho, rico e careca – chamado aqui de LBHs (losers back home) – que se aposenta na Tailândia com uma esposa muito mais jovem é martelado em vários episódios.

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Devido à contínua ignorância e insensibilidade cultural desses convidados, os poucos personagens tailandeses que nos são apresentados são subservientes e estão sempre sorrindo, sempre prontos para agradar. Nunca há um sentimento de repulsa em relação às façanhas dos clientes brancos e ricos. Eles não têm voz e, na maioria das vezes, estão ausentes.

Belinda, a única personagem negra, é também a única que conversa de forma significativa com um tailandês. O único tipo de história que dá algum espaço para os personagens tailandeses é sobre o amor florescente entre o guarda de segurança Gaitok (Tayme Thapthimthong) e a especialista em saúde Mook (Lalisa Manoban), mas isso é deixado de lado.

Há uma clara divisão cultural, econômica e racial, que não permite a nenhum personagem tailandês expor suas críticas aos convidados ou ser desenvolvido de forma significativa. Em geral, o foco é a branquitude – uma crítica que as séries anteriores também receberam.

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Uma Tailândia imaginária

Todas essas facetas juntas criam uma versão da Tailândia que é vista pelas lentes do orientalismo. Essa é uma maneira ocidental de ver os lugares não ocidentais como cheios de misticismo, erotismo e exotismo, onde nada de normal acontece.

Essa lente é colocada em primeiro plano por personagens que dizem constantemente coisas como: “A Tailândia está cheia de pessoas que estão procurando algo ou se escondendo de algo” e ‘O que acontece na Tailândia, fica na Tailândia’.

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Há um fluxo constante de álcool, e as drogas podem ser adquiridas fora do resort. O incesto é até insinuado nos primeiros episódios, quando o público vê Lochlan olhando para o corpo nu de seu irmão. O país é retratado como um parque de diversões para a devassidão branca, onde vale tudo, como em The Hangover part II (2011), um tropo sobre o qual escrevi em minha pesquisa.

A ligação com o orientalismo é ainda mais reforçada pela forma como a religião tailandesa é mostrada como sendo mística. Sempre que um personagem se envolve em uma prática espiritual, é acompanhado por uma trilha sonora que indica que algo de outro mundo está ocorrendo. Isso não se limita aos personagens ocidentais. Quando Gaitok faz uma oferenda em um santuário, os efeitos visuais são apresentados em câmera lenta, com a luz de velas tremeluzindo e uma aura mítica que o permeia.

Nas temporadas anteriores, houve um boom de viagens para locais de filmagem na Sicília e no Havaí, impulsionado por suas representações na tela), e o cenário da Tailândia nesta temporada provavelmente levará ao mesmo.

A paisagem é um ponto focal constante, exemplificando a teoria do sociólogo britânico John Urry sobre o “olhar do turista”. Partes exóticas da paisagem são observadas, desde a selva e as palmeiras até as vistas do oceano. Os macacos são vistos continuamente, juntamente com outras criaturas “exóticas”.

Esse é um traço recorrente visto em filmes de Hollywood ambientados na Tailândia, de Anna and the King of Siam (1946) a The Impossible (2012), situando-a puramente como um local exótico.

Essa série usa locais turísticos icônicos, como o templo budista Wat Pho, que forma o pano de fundo de uma conversa em uma cena. Além disso, o que parecem ser as Ilhas Phi Phi, conhecidas por suas praias imaculadas e águas claras, passam à deriva durante um passeio de iate de luxo. Infelizmente, nessa série, a Tailândia é reduzida a um conjunto digerível de imagens icônicas para o público.

White Lotus se envolve em um jogo duplo. A série é claramente crítica em relação aos personagens, apresentando o estilo de vida e as férias como desejáveis e aspiracionais, ao mesmo tempo em que reforça estereótipos orientalistas antiquados. É de se esperar que uma série que tenta mostrar os males de um determinado tipo de turismo não seja também culpada daquilo que está tentando satirizar.

O artigo é uma republicação do The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o artigo original.

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