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O jogo perfeito para quem gosta de curiosidades

Você entende de tudo um pouco? Então vai pirar com “É Top”, o novo jogo da Super. Confira.

Por 15 ago 2025, 16h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h25
capa do jogo é grok superinteressante com um fundo laranja. a embalagem do jogo é um deck de cartas com fundo azul e uma cineitsta similar à marie curie no centro, segurando um frasco de laboratório.
 (Grok/Divulgação)
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Se você adora jogos de curiosidade, vai se apaixonar por “É Top”,  novo jogo da Superinteressante que mistura informação, debate e diversão em um formato leve e viciante.

Com temas que vão de história e ciência até cultura pop, comportamento e atualidades, o jogo é feito sob medida para quem ama trivia, adivinhação e blefe!

E o mais legal? As cartas foram pensadas junto com a redação da Super, que escolheu assuntos instigantes, surpreendentes e até um pouco polêmicos.

Confira alguns dos “tops” que você vai encontrar no jogo:

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  • Democracias mais antigas do mundo
  • Países em que o Big Mac é mais caro
  • Primeiros animais a ir ao espaço
  • Placares mais comuns em jogos de Copa do Mundo

Cada rodada é um convite para aprender, debater e defender o seu “top” favorito com argumentos afiados. Confira mais abaixo:

É Top!? Superinteressante

capa do jogo é top superinteressante. é uma embalagem de baralho com fundo azul e uma cientista similar à marie curie na frente

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