O jogo perfeito para quem gosta de curiosidades
Você entende de tudo um pouco? Então vai pirar com “É Top”, o novo jogo da Super. Confira.
Se você adora jogos de curiosidade, vai se apaixonar por “É Top”, novo jogo da Superinteressante que mistura informação, debate e diversão em um formato leve e viciante.
Com temas que vão de história e ciência até cultura pop, comportamento e atualidades, o jogo é feito sob medida para quem ama trivia, adivinhação e blefe!
E o mais legal? As cartas foram pensadas junto com a redação da Super, que escolheu assuntos instigantes, surpreendentes e até um pouco polêmicos.
Confira alguns dos “tops” que você vai encontrar no jogo:
- Democracias mais antigas do mundo
- Países em que o Big Mac é mais caro
- Primeiros animais a ir ao espaço
- Placares mais comuns em jogos de Copa do Mundo
Cada rodada é um convite para aprender, debater e defender o seu “top” favorito com argumentos afiados. Confira mais abaixo: