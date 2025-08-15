O jogo perfeito para quem gosta de curiosidades

Se você adora jogos de curiosidade, vai se apaixonar por “É Top”, novo jogo da Superinteressante que mistura informação, debate e diversão em um formato leve e viciante.

Com temas que vão de história e ciência até cultura pop, comportamento e atualidades, o jogo é feito sob medida para quem ama trivia, adivinhação e blefe!

E o mais legal? As cartas foram pensadas junto com a redação da Super, que escolheu assuntos instigantes, surpreendentes e até um pouco polêmicos.

Confira alguns dos “tops” que você vai encontrar no jogo:

Democracias mais antigas do mundo

Países em que o Big Mac é mais caro

Primeiros animais a ir ao espaço

Placares mais comuns em jogos de Copa do Mundo

Cada rodada é um convite para aprender, debater e defender o seu “top” favorito com argumentos afiados. Confira mais abaixo:

AS MAIS LIDAS DA SEMANA Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.