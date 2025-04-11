O mundo paralelo da cultura pop evangélica

Cresci como a típica criança de família evangélica dos anos 2000. Bíblia ilustrada do Smilinguido, CDs da Aline Barros e idas regulares à escola dominical – espaço em que os fiéis mirins ouvem suas primeiras pregações. Foi lá que conheci o seguinte princípio: “viver em Cristo é abdicar do mundo”. Significa que, ao se converter, o fiel deve se afastar dos valores e hábitos de antes – e encarar com ceticismo tudo que é cultura não cristã.

Por isso, minha mãe nunca foi muito de explorar gêneros musicais. Ela se restringia a ouvir worship, um subgênero do gospel caracterizado por sustentações vocais, bateria marcada e uma progressão no teclado que comove a plateia (para uma referência da cultura pop: meio “Yellow”, do Coldplay). No Brasil, foi o primeiro estilo gospel a estourar, ali no fim dos anos 1990, e segue como o mais popular entre os evangélicos.

Mas algo tem mudado. Recentemente, flagrei mamãe ouvindo uma música eletrônica daquelas estilo Avicii e David Guetta, bem populares em baladas nos anos 2010. Já a letra era bem diferente do que se ouvia nas festas: “Deus preparou pra mim / Um novo lar / O céu é o meu lugar”.

Com quase 20 milhões de streams no Spotify, a canção faz parte de playlists gospel que compilam gêneros, até há pouco tempo, incompatíveis com as letras de adoração: eletrônica, sertanejo, trap, pagode (sabiamente nomeado pa-GOD).

A aparição de novos subgêneros acompanha o crescimento acelerado da indústria dos louvores no País. No Spotify, a busca pelo termo “gospel” aumentou 93% em dois anos até fevereiro de 2024 – isso depois de um boom semelhante durante a pandemia.

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Hoje, o Brasil já é o país que mais consome o gênero na plataforma. No YouTube, a lista de clipes mais acessados em 2024 inclui dois louvores em um ranking tradicionalmente dominado pelo sertanejo e pelo funk.

A repercussão é tão grande que, no ano passado, o presidente Lula sancionou uma lei que define 9 de junho como o Dia Nacional da Música Gospel – num aceno para a cada vez mais influente parcela evangélica do eleitorado.

Trata-se de um fenômeno relativamente recente na história do Brasil, que até a proclamação da República, em 1889, se definia como um Estado católico. Na primeira metade do século 20, os evangélicos representavam menos de 3% dos brasileiros, concentrados fundamentalmente nas periferias urbanas.

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“A ética pentecostal pedia um afastamento do mundo. Um estilo de vida coerente para as primeiras gerações de crentes brasileiros, concentradas nas classes baixas e mais conformadas com não saírem de onde estavam”, descreve a jornalista Anna Balloussier no livro O Púlpito: fé, poder e o Brasil dos evangélicos. “Deus os compensaria na vida que importa, a eterna. Era só ter paciência.”

Foi só a partir da década de 1980 que a porção evangélica começou a ganhar corpo e ocupar espaços na mídia e na política – a Bancada Evangélica, hoje um dos grupos mais influentes do Legislativo, nasceu em 1986, com

32 congressistas.

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Naquela época, 6,6% da população se considerava evangélica. E o que veio em seguida foi uma verdadeira multiplicação de peixes no Mar da Galileia: em 2010, o Censo já contabilizava 22,2%. O IBGE ainda não divulgou os resultados da pesquisa de 2022, mas estimativas paralelas falam em 27% a 34%.

Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) mostrou que 70% dos 124 mil estabelecimentos religiosos brasileiros pertenciam a algum braço evangélico em 2021. A maior força vem dos pentecostais e neopentecostais, que contabilizam 64 mil templos Brasil afora.

Nascida nos EUA no início do século 20, a vertente pentecostal é caracterizada por um estilo de culto mais performático que as correntes evangélicas tradicionais, como adventistas e metodistas. Durante as pregações, os pastores falam alto e fazem sons que não formam palavra alguma (na tradição cristã, diz-se que “falam em línguas”).

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Já o neopentecostalismo, vale dizer, é um conceito acadêmico – nenhum fiel se reconhece assim. Ele serve para classificar quem prega a tal teologia da prosperidade, filosofia que associa a fé ao sucesso financeiro e diz que Deus recompensa materialmente seus melhores discípulos. Alguns de seus maiores expoentes são Edir Macedo, dono da Igreja Universal, e o coach-ex-candidato-a-prefeito Pablo Marçal.

Embora não seja, nem de longe, unânime entre os evangélicos, a popularização dessa filosofia tem ajudado a tornar a relação entre o sagrado e o profano mais maleável. Já há quem não condene mais o consumismo nem a busca por certos prazeres mundanos. “Para crer, não é mais preciso correr longe das ‘coisas do mundo’ que tanto horrorizavam a velha guarda. Basta adaptá-las aos preceitos cristãos”, escreve Balloussier.

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Nasceu assim todo um mercado de produtos com roupagem cristã, que vai muito além dos gêneros moderninhos da indústria gospel: inclui moda fitness evangélica, baladas open bar (com drinks não alcoólicos) e Tinder para encontros cristãos. A associação de empresas evangélicas Abrepe estima que, em 2021, esse setor tenha movimentado cerca de R$ 16,5 bilhões no Brasil.

E a tendência é que siga crescendo. Afinal, essa deve se tornar a religião predominante por aqui já na próxima década – um estudo de José Eustáquio, demógrafo ex-IBGE, prevê 2032.

Para entender esse novo zeitgeist, não dá para se limitar a simplificações. Apesar de ter feito barulho nos últimos anos, a teologia da prosperidade segue rejeitada pela maioria das vertentes da religião. E, mesmo entre as neopentecostais, a Igreja não se resume a pastores picaretas justificando sua riqueza. É preciso lembrar, afinal, que esses espaços seguem compostos sobretudo de grupos marginalizados. Segundo o Datafolha, em São Paulo, os templos evangélicos têm uma maioria de mulheres (58%), negros (67%) e pessoas com renda de até três salários mínimos (80%).

Há ainda discussões internas sobre qual deve ser a postura da religião, com correntes de fiéis argumentando que adotar linguagens e espaços contemporâneos ajuda a aproximar mais pessoas da Igreja – enquanto outras consideram que a fé deve permanecer como um refúgio daquilo que é considerado pecado.

Na prática, o código de conduta se adapta aos gostos e preconceitos do fiel. Mamãe, por exemplo, ouve música eletrônica, mas ainda se recusa a pular carnaval, mesmo que ao som de marchinhas gospel. Nada de pa-GOD, por enquanto.