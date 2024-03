Na última quinta-feira (21), a Netflix estreou sua série mais cara até agora, O Problema dos 3 Corpos. A produção americana adapta o romance de mesmo nome do autor chinês Cixin Liu, vencedor do prêmio Hugo de melhor obra de ficção científica em 2015.

A Netflix não foi a primeira a explorar a obra. No ano passado, o livro também ganhou uma adaptação chinesa de sucesso pelo serviço de streaming chinês Tencent. A série virou sucesso por lá, elogiada principalmente pela fidelidade ao material original.

Com o lançamento da versão americana, as comparações entre as duas séries se tornaram inevitáveis. Enquanto a chinesa é conhecida como Three-Body Problem, ou simplesmente, Three-Body, na adaptação da Netflix a grafia original é The 3 Body-Problem.

Mas as diferenças vão muito além do título. Confira abaixo as principais – mas fique tranquilo, não tem spoilers muito pesados

Quantidade de episódios

De cara, a principal diferença entre as duas está em sua duração. Enquanto a versão da Netflix tem oito episódios, a série chinesa adapta o primeiro livro em 30 capítulos.

Com uma média de duração de 40 minutos por episódio, a série chinesa consegue adaptar melhor a cadência e o desenvolvimento dos mistérios abordados no livro. Mesmo que possa parecer muito lenta em determinadas partes, a série tem um ritmo comum a outras obras asiáticas (pense nos filmes do estúdio Ghibli, por exemplo), algo diferente do andamento mais apressado das séries e filmes ocidentais.

Já na adaptação da Netflix, os produtores decidiram fazer algumas adaptações radicais. Isso porque a primeira temporada também abarca elementos do segundo e terceiro livros da série (A Floresta Sombria e o Fim da Morte, respectivamente) – o que antecipa eventos e a aparição de alguns personagens.

Localização da história e elenco

Outra mudança entre as duas adaptações está no local onde a história se desenvolve. Tanto no livro quanto na série da Tencent, a história se passa na China. Na adaptação da Netflix, grande parte da trama rola em Londres.

O ambiente reflete o elenco. A série da Tencent, como você deve estar imaginando, só tem atores chineses. Na versão da Netflix, há uma mistura: a nacionalidade e etnia de alguns personagens foi mantida em certos casos e alterada em outros.



Essas trocas foram alvo de polêmicas na China, mas foi defendida pelos produtores-executivos da série, D.B Weiss e David Benioff (os mesmos de Game of Thrones). Segundo eles, a intenção era escalar pessoas de todo o mundo, de forma a tornar a série o mais diversa possível. A ideia por trás disso é mostrar que a ameaça da história (uma invasão alienígena na Terra) não seria problema apenas de um país, mas sim uma luta global pela sobrevivência.

As mudanças foram sugeridas e aprovadas pelo próprio autor dos livros, Cixin Liu, que serve como consultor da série da Netflix. Liu não teve nenhuma ligação com a adaptação chinesa.

Eventos históricos

Mas a diferença entre as duas séries que gerou discórdia entre a audiência chinesa está na adaptação de um determinado trecho do livro. Na cena de abertura da série da Netflix, a história começa na década de 1960, em plena Revolução Cultural de Mao Tsé-Tung. A cena mostra a repressão violenta que um professor de física sofre por parte de seus estudantes. Eles o espancam e denunciam o homem como inimigo do partido comunista.



O trecho também está presente no romance. Liu queria retratar de alguma forma a brutalidade do governo de Mao durante a Revolução. Ela seria a abertura do primeiro livro, mas seus editores acreditavam que, dessa forma, a obra não passaria pela aprovação da censura do governo. Por isso, o trecho acabou entrando no meio da história.

Quando foi traduzido para o Inglês, Liu instruiu que o trecho fosse realocado no começo do livro, como na sua intenção original. E foi dessa forma que a Netflix adaptou para o streaming.

Na versão chinesa, por outro lado, as cenas durante a Revolução são minimizadas: quase não há violência por parte dos apoiadores do regime.

Esse é o cerne da polêmica. Na China, muitos espectadores interpretaram a série da Netflix como uma propaganda negativa do país. Os defensores do streaming vermelho dizem que, na verdade, é dela a adaptação mais fiel da obra original.



(Vale dizer que a Netflix não está disponível na China. Quem assistiu à série por lá provavelmente usou um serviço de VPN – ou viu pirata, mesmo.)

A versão chinesa do Problema dos Três Corpos está disponível nos EUA pelos serviços Peacock, Rakuten Viki e na Amazon Prime Video. No Brasil, ela não está em nenhum catálogo de streaming.

