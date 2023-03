Oscar 2023: os recordes que podem ser quebrados na edição deste ano

Neste domingo (12), atores, produtores, diretores e outros profissionais do cinema se encontrarão no Dolby Theatre, em Los Angeles, para a 95ª edição do Oscar. A cerimônia será comandada pelo apresentador e humorista Jimmy Kimmel – e pode ser palco de conquistas inéditas.

É que a lista de candidatos inclui produções, atores e compositores que, caso vençam suas respectivas categorias, vão quebrar recordes. Inga Parkel, do jornal britânico The Independent, listou onze possibilidades disso acontecer. Veja quais são – e as chances realistas de se concretizarem.

O vencedor mais velho do Oscar

Chance de rolar: alta

Com 91 anos de idade, o compositor americano John Williams é uma lenda: ele já recebeu o prêmio de Melhor Trilha Sonora Original cinco vezes por filmes como Tubarão (1975), E.T. – O Extraterrestre (1982) e Star Wars Episódio IV: Uma Nova Esperança (1977). No seu currículo estão também as franquias Indiana Jones, Harry Potter e Jurassic Park.

Parceiro de longa data do diretor Steven Spielberg, Williams compôs a trilha sonora de Os Fabelmans. O filme semi-autobiográfico de Spielberg marca a 31ª colaboração dos dois e concorre em sete categorias, incluindo Melhor Filme.

Se Williams levar o troféu para casa, vai superar o diretor James Ivory e a figurinista Anne Roth, que tinham 89 anos na época de suas respectivas vitórias. O compositor é um dos favoritos a vencer a categoria, junto a outro veterano: Carter Burwell (Os Banshees de Inisherin).



O primeiro troféu para um ator da Marvel



Chance de rolar: média

Em 2023, o Universo Cinematográfico da Marvel (MCU, na sigla em inglês) aparece, pela primeira vez, em uma das quatro categorias de atuação da premiação. A responsável por isso é a atriz americana Angela Bassett, que interpreta a Rainha Ramonda em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre.



A atriz concorreu ao Oscar pela primeira vez em 1994 por seu papel protagonista no filme Tina – que conta a história da cantora Tina Turner. Ela não levou o prêmio e, desde então, não foi mais indicada. Por isso, muitos veem a indicação atual como uma “reparação histórica” para a atriz. Caso dê certo, ela será a primeira atriz a ganhar por uma atuação no MCU.

As chances, contudo, não são das melhores. Pelo papel, Angela ganhou o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante no Globo de Ouro e no Critics Choice Awards. Mas perdeu o SAG, prêmio do Sindicato dos Atores – o principal termômetro para o Oscar. Quem levou foi a atriz Jamie Lee Curtis (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo), outra veterana de Hollywood (e que nunca tinha sido indicada ao Oscar até então). Há quem também aposte em Kerry Condon, que concorre por Os Banshees de Inisherin – e venceu o BAFTA, principal troféu do cinema britânico.

Todos os Recordes em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

O grande destaque da premiação deste ano é, sem dúvida, Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo, do estúdio A24, sucesso entre críticos e público desde que foi lançado (em março de 2022, nos EUA, e em junho no Brasil). A lista de prêmios que o longa levou já é extensa, e ele ainda concorre em onze categorias do Oscar – e deve vencer boa parte delas.

O alto número de indicações reflete nas possibilidades de recorde. São seis, ao todo. Vamos a elas:

-Michelle Yeoh pode se tornar a primeira malaia a ganhar um Oscar e a primeira atriz do Sudeste Asiático a vencer na categoria de Melhor Atriz Principal. Ke Huy Quan, por sua vez, que concorre ao prêmio de Melhor Ator Coadjuvante, e pode se tornar o primeiro ator vietnamita a ganhar o Oscar. Eles também podem ser os primeiros atores a vencer por interpretar personagens que falam mandarim.

Chance de rolar: alta. Ambos têm acumulado quase todos os prêmios da temporada – incluindo o SAG.

Já Stephanie Hsu, que completa o trio protagonista do filme, foi indicada a Melhor Atriz Coadjuvante – e pode ser a primeira atriz de ascendência chinesa a vencer por uma atuação.

Chance de rolar: baixa. Hsu corre por fora na briga pelo troféu de atriz coadjuvante.

O protagonista mais novo a ganhar

Chance de ganhar: baixa.

O ator irlandês Paul Mescal, que estrela o drama Aftersun, acaba de fazer 27 anos de idade. Se ele levar uma estatueta para casa, vai desbancar o ator Adrien Brody, que ganhou o Oscar de Melhor Ator em 2003, na época com 29 anos, por sua atuação em O Pianista (2002).

Aftersun levou uma série de prêmios em 2022, inclusive no Festival de Cinema de Cannes, mas é difícil que o recorde de Mescal se concretize. E isso não é só pelo “jeitão excessivamente indie” do filme, como descreveu a Folha de S. Paulo: o ator irlandês concorre com nomes mais fortes, como Austin Butler e Brendan Fraser, aclamados por seus papéis nos filmes Elvis e A Baleia, respectivamente.

Estatuetas para sequências

Chance de rolar: baixa.

As sequências estão com tudo no Oscar 2023. Avatar: O Caminho da Água, que já ultrapassou a marca de US$ 2,2 bilhões em arrecadação de bilheteria, concorre em quatro categorias; Top Gun: Maverick, em seis. Ambos os filmes vieram muitos anos depois de seus predecessores e foram indicados a Melhor Filme na premiação.

Se Avatar ou Top Gun levarem o prêmio, se tornariam a terceira sequência a alcançar o feito – depois de O Poderoso Chefão 2 e O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei. Top Gun seria ainda a primeira sequência a conquistar a vitória sem que seu precursor tenha sido nomeado anteriormente. Mas é improvável que algum dos filmes leve a melhor na categoria principal do Oscar, que inclui candidatos fortes como Tudo em Todo Lugar…, Os Banshees de Inisherin, Os Fabelmans e Nada de Novo no Front.

O diretor mais velho a ganhar

Chance de rolar: média.

Aos 76 anos, Steven Spielberg pode quebrar esse recorde com sua 11ª indicação ao Oscar. Atualmente, o recorde é de Clint Eastwood, que levou o prêmio por Menina de Ouro em 2005, quando tinha 74 anos.

Não seria estranho se a Academia resolvesse homenagear Spielberg com um prêmio neste ano – ainda mais porque o seu filme não é o favorito na categoria principal. Mas as chances não estão ao seu favor. Os favoritos são Daniel Kwane Daniel Scheinerta, a dupla por trás de (adivinhe) Tudo em Todo Lugar… e que venceu todos os principais prêmios dos sindicatos de Hollywood: o DGA (dos diretores), o WGA (dos roteiristas) e o PGA (dos produtores). Este último costuma apontar, inclusive, quem leva o troféu de Melhor Filme para casa. Será?

