Oscar 2024: Datas de estreia e onde assistir aos filmes indicados

Dando continuidade à temporada de premiações no audiovisual, hoje (23) a Academia do Oscar anunciou os indicados à maior premiação de Hollywood.

Em Melhor Filme, temos dois filmes que marcaram presença em 2023: Oppenheimer e Barbie. Depois de protagonizarem um fenômeno da internet com Barbieheimer, ambos os filmes se beneficiaram de terem sido lançados no mesmo dia – a popularidade e bilheteria dos dois foram enormes.

Oppenheimer lidera o número de indicações – o filme de Christopher Nolan foi nomeado 13 vezes. Já Barbie ficou de fora de Melhor Direção e Melhor Atriz, que seriam indicações para Greta Gerwig e Margot Robbie, respectivamente; mas conseguiu o feito de ter duas canções originais concorrendo, com I’m Just Ken e What Was I Made For?.

Enquanto isso, Assassinos da Lua das Flores marca a décima indicação de Martin Scorsese a Melhor Diretor – o que faz dele o diretor vivo mais vezes nomeado ao prêmio. A primeira indicação foi com o filme Touro Indomável (1980); mas sua única vitória foi com Os Infiltrados (2006).

Confira abaixo a lista completa de indicados à categoria principal, suas demais indicações e onde assisti-los. Bom início à maratona Oscar:

Assassinos da Lua das Flores

Indicações : Filme; Ator Coadjuvante (Robert De Niro); Atriz (Lily Gladstone); Fotografia; Figurino; Direção (Martin Scorsese); Montagem; Trilha Sonora; Canção Original (Wahzhazhe (A Song For My People)); Design de Produção.

: Filme; Ator Coadjuvante (Robert De Niro); Atriz (Lily Gladstone); Fotografia; Figurino; Direção (Martin Scorsese); Montagem; Trilha Sonora; Canção Original (Wahzhazhe (A Song For My People)); Design de Produção. Onde assistir : Apple TV

O filme é uma adaptação do livro Assassinos da Lua das Flores: Petróleo, morte e a origem do FBI, do jornalista americano David Grann. O livro é uma investigação das misteriosas mortes da nação Osage, um povo nativo norte-americano, logo após a descoberta de petróleo em seu território.

A riqueza súbita dos nativos atraiu olhares invejosos, e homens poderosos começaram a minar o controle financeiro dos Osage. O que começou com trambiques legais e leis racistas se transformou em uma série de assassinatos e golpes do baú – todos queriam a herança Osage e os direitos do petróleo.

Inicialmente, o filme de Scorsese iria focar na investigação policial sobre o caso. Contudo, depois que Scorsese visitou a Nação Osage, o povo o encorajou a repensar essa abordagem. Por causa disso, o roteiro foi reescrito e traz o relacionamento de Mollie Burkhart (Lily Gladstone) e Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio) no centro da narrativa. Mollie é uma mulher Osage que teve membros de sua família mortos na conspiração. Ernest é o sobrinho de William Hale (Robert De Niro), um rico e influente pecuarista transformado em chefe político.

American Fiction

Indicações: Filme; Ator (Jeffrey Wright); Ator Coadjuvante (Sterling K. Brown); Trilha Sonora; Roteiro Adaptado.

Onde assistir : Sem previsão de estreia nos cinemas brasileiros.

O filme é baseado no livro Erasure, do escritor americano Percival Everett. Thelonious “Monk” Ellison (Jeffrey Wright) é um professor universitário negro e autor de livros bem recebidos pela crítica, mas que vendem muito mal. Ellison é frustrado com o mercado editorial, que parece valorizar livros que perpetuam estereótipos raciais – uma das reclamações das editoras é que seus livros não são “negros” o suficiente.

Sob um pseudônimo, ele escreve um romance para tirar sarro desse tipo de estereótipo literário e expor a hipocrisia do mercado editorial. Só que o livro acaba virando um sucesso de vendas e crítica.

Anatomia de uma queda

Indicações: Filme; Atriz (Sandra Hüller); Direção (Justine Triet); Montagem; Roteiro Original.

Onde assistir : Estreia em 25 de janeiro nos cinemas.

O filme francês conta a história da escritora alemã Sandra Voyter (Sandra Hüller) e da morte de seu marido, Samuel Maleski, que caiu da janela do sótão de sua casa. A trama é uma disputa jurídica em que Voyter tenta provar que ela é inocente e não teve culpa no acidente. Análises da queda e investigações da vida da família vão revelando mais e mais detalhes do caso.

Barbie

Indicações: Filme; Ator Coadjuvante (Ryan Gosling); Atriz Coadjuvante (America Ferrera); Figurino; Canção Original (I’m Just Ken) e Canção Original (What Was I Made For?); Design de Produção; Roteiro Adaptado.

Onde assistir : HBO Max (assinatura normal) ou Prime Video (assinatura premium).

Da diretora Greta Gerwig, o filme mostra o primeiro contato da boneca Barbie (Margot Robbie) com o mundo real. Na Barbielândia, as mulheres são protagonistas da sociedade – as Barbies são cientistas, políticas, jornalistas e todas as outras profissões; enquanto os Kens são apenas… Kens.

Depois que a perfeição do mundo de plástico é ameaçada, Barbie precisa ir até o nosso mundo – e ela percebe que as coisas não são nada parecidas com a Barbielândia. Com muito humor, músicas, figurinos e cenários coloridos, Barbie faz críticas ao patriarcado, ao papel das mulheres na sociedade e sua falta de reconhecimento.

Os rejeitados

Indicações: Filme; Ator (Paul Giamatti); Atriz Coadjuvante (Da’Vine Joy Randolph); Montagem; Roteiro Original.

Onde assistir : Em cartaz nos cinemas.

Os Rejeitados é uma comédia-dramática natalina que se passa em 1970. Conta a história de Paul Hunham (Paul Giamatti), um professor rígido e bruto de um internato americano. Com as festas de fim de ano, todos os alunos voltam para passar o Natal e Ano Novo com suas famílias – com a exceção dos “rejeitados”, aqueles que, por algum motivo, vão passar essas semanas na escola.

O professor, o aluno Angus Tully (Dominic Sessa) e a chefe da cantina Mary Lamb (Da’Vine Joy Randolph) ficam sozinhos no internato – e vão passar o Natal conhecendo mais um ao outro.

Maestro

Indicações: Filme; Ator (Bradley Cooper); Atriz (Carey Mulligan); Fotografia; Cabelo e Maquiagem; Som; Roteiro Original.

Onde assistir : Netflix

O filme é um retrato de Leonard Bernstein (Bradley Cooper), um dos principais nomes da música clássica do século 20. Ele foca na relação do músico com sua esposa, Felicia Montealegre (Carey Mulligan). Bernstein foi um regente e compositor responsável por moldar o cenário musical contemporâneo americano e quebrar a barreira entre a música clássica e a popular.

Oppenheimer

Indicações: Filme; Ator (Cillian Murphy); Ator Coadjuvante (Robert Downey Jr.); Atriz Coadjuvante (Emily Blunt); Fotografia; Figurino; Direção (Christopher Nolan); Montagem; Cabelo e Maquiagem; Trilha Sonora; Design de Produção; Som; Roteiro Adaptado.

Onde assistir : Disponível para alugar ou comprar no Prime Video, Apple TV ou Google Play.

Oppenheimer conta a história de J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy), o pai da bomba atômica. O físico foi peça vital no Projeto Manhattan, o programa de pesquisa que buscou criar as primeiras armas nucleares durante a Segunda Guerra Mundial.

O filme é baseado em American Prometheus, uma biografia do físico escrita por Kai Bird e Martin J. Sherwin, em 2005. Conta a história do físico, com a criação da bomba, seus relacionamentos pessoais e conflitos políticos que seguiram depois da Guerra.

Vidas Passadas

Indicações: Filme; Roteiro Original.

Onde assistir : Estreia em 25 de janeiro nos cinemas

Vidas Passadas é um drama romântico americano escrito e dirigido por Celine Song. A história acompanha as idas e vindas do relacionamento de dois amigos de infância ao longo de 24 anos – Na Young/Nora Moon (Greta Lee) e Hae Sung (Teo Yoo). Inicialmente colegas de classe com sentimentos um pelo outro, suas vidas vão tomando rumos diferentes. Eles se reaproximam e se distanciam de novo num vai e vem romântico.

Pobres Criaturas

Indicações: Filme; Ator Coadjuvante (Mark Ruffalo); Atriz (Emma Stone); Fotografia; Figurino; Direção (Yorgos Lanthimos); Montagem; Cabelo e Maquiagem; Trilha Sonora; Design de Produção; Roteiro Adaptado.

Onde assistir : Em cartaz nos cinemas

Pobres Criaturas é inspirado no livro homônimo de 1992, escrito por Alasdair Gray, que se passa em uma Londres Vitoriana meio steampunk. Depois de se suicidar, a jovem Bella Baxter (Emma Stone) é ressuscitada por um cientista – ele usa o cérebro de um bebê, então a jovem age feito uma criança.

Com o tempo, Bella começa a exigir mais liberdade, e então foge de casa com o advogado Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo) em uma jornada de autodescoberta.

Zona de interesse

Indicações: Filme; Direção (Jonathan Glazer); Filme Internacional; Som; Roteiro Adaptado.

Onde assistir : Estreia em 15 de fevereiro nos cinemas

Zona de Interesse é um drama histórico que se passa durante a Segunda Guerra Mundial na Alemanha Nazista. É adaptado do livro homônimo do escritor Martin Amis, de 2014.

A história é uma obra de ficção, e fala sobre Rudolf Höss (Christian Friedel), um comandante no campo de concentração de Auschwitz. Ele vive junto de sua esposa e filhos em uma pacata casa de campo logo ao lado do horror de Auschwitz. Pertences tirados dos prisioneiros são presenteados à família, que escuta sons de tiros, gritos e fornalhas por trás das paredes do jardim – mas sem interromper seu estilo de vida idílico.

A 96º cerimônia do Oscar ocorre no dia 10 de março, às 20h, em Los Angeles.