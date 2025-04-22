Overwatch 2 lança modo Estádio; veja o que muda

Nesta terça-feira, 22 de abril, o Overwatch 2 lança um novo modo de jogo: o Estádio. A modalidade traz as mudanças mais significativas no gameplay desde que o game foi lançado, justamente quando o jogo de tiro enfrenta a concorrência do estreante Marvel Rivals.

Overwatch 2, disponibilizado pela Blizzard em 2023, é a segunda versão do game inicialmente lançado em 2016. A substituição e a repaginação do jogo foi uma tentativa de trazer novos ares e evitar o desgaste do modelo anterior, e, agora, o Estádio vem com o mesmo objetivo.

No modo, duas equipes com 5 jogadores cada se enfrentam em até sete rounds – vence quem ganhar quatro deles primeiro. A jogabilidade é mais rápida e dinâmica que o estilo tradicional do jogo.

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Entre as principais mudanças, está a câmera do jogador, que poderá ser em primeira pessoa (como sempre foi) ou em terceira pessoa, uma novidade há muito pedida por parte dos fãs. Além disso, ao longo das rodadas é possível comprar novos poderes e itens para seu herói, o que muda radicalmente a jogabilidade de uma partida para outra e permite estratégias criativas e divertidas.

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No lançamento, o Estádio contará com apenas 17 personagens e nove mapas, mas outros heróis e arenas serão adicionados aos poucos, a cada temporada. Os times são compostos sempre por um tanque, dois danos e dois suportes.

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Apesar do modo estar em desenvolvimento há muito tempo, o lançamento vem num momento oportuno, diga-se de passagem: poucos meses após o lançamento do Marvel Rivals, o game de heróis que fez muito sucesso rivaliza diretamente com o da Blizzard. A câmera em terceira pessoa, por exemplo, é uma característica marcante do rival que estreia só agora no Overwatch 2.

Fora do modo Estádio, o jogo também anunciou outras novidades para mudar os ares, como o banimento de heróis em jogos competitivos.

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