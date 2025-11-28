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Cultura

Para além de “It, a Coisa”: 5 livros de Stephen King para comprar na Black Friday

Veja as recomendações da redação da Super, que incluem alguns títulos pouco conhecidos.

Por Redação Super 28 nov 2025, 10h00
Montagem do autor Stephen King com os seus livros atrás.
 (Amazom/Gettyimages: Variety/Montagem sobre reprodução)
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Para além de “It, a Coisa”: 5 livros de Stephen King para comprar na Black Friday Priorizar nos meus resultados Google

1 – O Iluminado

Depois do palhaço assustador, essa é a obra mais famosa do “Rei do Terror”. A história do homem que começa a enlouquecer quando está isolado com a família em um hotel mal-assombrado ficou eternizada na adaptação de Stanley Kubrick, de 1980, com a inesquecível performance de Jack Nicholson como Jack e Shelley Duvall como Wendy, sua esposa.

Mas há uma curiosidade nessa história: o próprio King detesta o filme de O Iluminado, que é considerado um dos grandes clássicos do cinema de terror, e o motivo é que a adaptação traz várias mudanças no enredo, o que desagradou o autor. Se você gosta da história das telas, então, vale a pena ler o livro também para conhecer as diferenças.

O Iluminado

Imagem do O Iluminado, em um fundo cinza.

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2 – Carrie

O primeiro romance de Stephen King merece um lugar na lista. Publicado em 1974, Carrie conta a história de uma garota desajustada, sem amigos e que sofre um bullying terrível na escola. Para completar, sua mãe é uma fanática religiosa que a abusa física e psicologicamente.

A garota descobre que tem poderes psíquicos, podendo mover objetos com a mente. Carrie usa os poderes recém-descobertos para se vingar dos colegas da escola e de sua mãe. A trama se desenrola mostrando o caos causado na pequena cidade fictícia de Chamberlain. Boa parte do livro usa trechos de jornais, revistas e cartas que se referem ao ocorrido. A obra já ganhou várias adaptações para as telas e para o teatro. 

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Carrie

Imagem do Carrie, em um fundo cinza.

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3 – Misery: Louca Obsessão

Paul Sheldon, autor de best-sellers de romance envolvendo a personagem Misery, é vítima de um acidente de carro grave. Quando ele acorda, descobre que foi resgatado pela enfermeira aposentada Annie Wilkes, que, curiosamente, é muito fã da sua saga de livros. 

Mas o que parece um favor logo se torna um pesadelo: Annie é uma vilã obsessiva e assustadora que, insatisfeita com o final da personagem Misery, sequestra e tortura o escritor para que ele mude o rumo dos seus livros. 

Assim como vários dos livros dessa lista, a história foi adaptada para um clássico filme em 1990. A direção é de Rob Reiner e James Caan faz o papel de Paul Sheldon, mas quem brilha mesmo na obra é Kathy Bates, que encarna Annie Wilkes com perfeição. A americana foi a primeira a ganhar um Oscar de Melhor Atriz por um filme de terror – o gênero costuma ser esnobado pela Academia na premiação. Foi também a primeira estatueta para um filme baseado numa publicação de King.

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Misery: Louca Obsessão

Imagem do Misery: Louca obsessão, em um fundo cinza.

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4 – As Quatro Estações

Uma coletânea de quatro novelas imperdíveis, das quais três inspiraram filmes clássicos – Um sonho de liberdade, Conta comigo e O aprendiz. Cada uma das histórias é inspirada por uma das estações do ano. Vale a pena se você está procurando textos mais curtos.

Quatro estações

Imagem do Quatro estações, em um fundo cinza.

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5 – Sobre a escrita

Publicado em 2000, este livro é uma coleção de memórias e um guia de escrita de King. O autor fala de suas inspirações (tanto na literatura como em outros campos, como o cinema) e dá dicas de construção de tramas e personagens.

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King é conhecido por manter uma rígida rotina de trabalho (indispensável para alguém que se propõe a lançar dois ou mais livros num ano). O autor acorda todos os dias às 7h para escrever, exceto no seu aniversário, no dia da independência americana e na véspera de Natal. À tarde, responde e-mails, participa de reuniões – ou escreve mais. 

Ótima leitura para escritores, artistas ou interessados no processo criativo do mestre do terror.

Sobre a escrita

Imagem do Sobre a escrita: A arte em memórias, em um fundo cinza.

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Bônus: It: a Coisa

Se depois de tantas sugestões, você ainda preferir ir com o clássico do palhaço Pennywise, não vamos te julgar. 

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Em It: A Coisa, Stephen King revisita a pequena e aparentemente pacata cidade de Derry, onde um mal profundo desperta a cada 27 anos. A obra acompanha um grupo de crianças que, nos anos 1950, enfrenta uma entidade capaz de assumir formas ligadas aos medos mais íntimos. 

O romance alterna entre passado e presente para revelar como essas experiências traumáticas moldam a vida dos protagonistas e a própria identidade da cidade, permeada por violência, silêncio e memórias enterradas.

A história virou minisséries nos anos 1990 e ganhou popularidade nos anos 2010, quando foi adaptada para uma dupla de filmes que trouxe os personagens adultos para 2016. Mesmo quase 40 anos depois de seu lançamento, o universo de It continua rendendo: recentemente, em outubro de 2025, a HBO lançou a série It: Bem-Vindos a Derry, que conta a história anterior à dos dois filmes. 

It: A coisa

Imagem do livro It: A coisa, em um fundo cinza.

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TAGS:
Black Friday
livros
Stephen King
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