1 – O Iluminado

Depois do palhaço assustador, essa é a obra mais famosa do “Rei do Terror”. A história do homem que começa a enlouquecer quando está isolado com a família em um hotel mal-assombrado ficou eternizada na adaptação de Stanley Kubrick, de 1980, com a inesquecível performance de Jack Nicholson como Jack e Shelley Duvall como Wendy, sua esposa.

Mas há uma curiosidade nessa história: o próprio King detesta o filme de O Iluminado, que é considerado um dos grandes clássicos do cinema de terror, e o motivo é que a adaptação traz várias mudanças no enredo, o que desagradou o autor. Se você gosta da história das telas, então, vale a pena ler o livro também para conhecer as diferenças.

2 – Carrie

O primeiro romance de Stephen King merece um lugar na lista. Publicado em 1974, Carrie conta a história de uma garota desajustada, sem amigos e que sofre um bullying terrível na escola. Para completar, sua mãe é uma fanática religiosa que a abusa física e psicologicamente.

A garota descobre que tem poderes psíquicos, podendo mover objetos com a mente. Carrie usa os poderes recém-descobertos para se vingar dos colegas da escola e de sua mãe. A trama se desenrola mostrando o caos causado na pequena cidade fictícia de Chamberlain. Boa parte do livro usa trechos de jornais, revistas e cartas que se referem ao ocorrido. A obra já ganhou várias adaptações para as telas e para o teatro.

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3 – Misery: Louca Obsessão

Paul Sheldon, autor de best-sellers de romance envolvendo a personagem Misery, é vítima de um acidente de carro grave. Quando ele acorda, descobre que foi resgatado pela enfermeira aposentada Annie Wilkes, que, curiosamente, é muito fã da sua saga de livros.

Mas o que parece um favor logo se torna um pesadelo: Annie é uma vilã obsessiva e assustadora que, insatisfeita com o final da personagem Misery, sequestra e tortura o escritor para que ele mude o rumo dos seus livros.

Assim como vários dos livros dessa lista, a história foi adaptada para um clássico filme em 1990. A direção é de Rob Reiner e James Caan faz o papel de Paul Sheldon, mas quem brilha mesmo na obra é Kathy Bates, que encarna Annie Wilkes com perfeição. A americana foi a primeira a ganhar um Oscar de Melhor Atriz por um filme de terror – o gênero costuma ser esnobado pela Academia na premiação. Foi também a primeira estatueta para um filme baseado numa publicação de King.

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4 – As Quatro Estações

Uma coletânea de quatro novelas imperdíveis, das quais três inspiraram filmes clássicos – Um sonho de liberdade, Conta comigo e O aprendiz. Cada uma das histórias é inspirada por uma das estações do ano. Vale a pena se você está procurando textos mais curtos.

5 – Sobre a escrita

Publicado em 2000, este livro é uma coleção de memórias e um guia de escrita de King. O autor fala de suas inspirações (tanto na literatura como em outros campos, como o cinema) e dá dicas de construção de tramas e personagens.

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King é conhecido por manter uma rígida rotina de trabalho (indispensável para alguém que se propõe a lançar dois ou mais livros num ano). O autor acorda todos os dias às 7h para escrever, exceto no seu aniversário, no dia da independência americana e na véspera de Natal. À tarde, responde e-mails, participa de reuniões – ou escreve mais.

Ótima leitura para escritores, artistas ou interessados no processo criativo do mestre do terror.

Bônus: It: a Coisa

Se depois de tantas sugestões, você ainda preferir ir com o clássico do palhaço Pennywise, não vamos te julgar.

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Em It: A Coisa, Stephen King revisita a pequena e aparentemente pacata cidade de Derry, onde um mal profundo desperta a cada 27 anos. A obra acompanha um grupo de crianças que, nos anos 1950, enfrenta uma entidade capaz de assumir formas ligadas aos medos mais íntimos.

O romance alterna entre passado e presente para revelar como essas experiências traumáticas moldam a vida dos protagonistas e a própria identidade da cidade, permeada por violência, silêncio e memórias enterradas.

A história virou minisséries nos anos 1990 e ganhou popularidade nos anos 2010, quando foi adaptada para uma dupla de filmes que trouxe os personagens adultos para 2016. Mesmo quase 40 anos depois de seu lançamento, o universo de It continua rendendo: recentemente, em outubro de 2025, a HBO lançou a série It: Bem-Vindos a Derry, que conta a história anterior à dos dois filmes.