Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Cultura

Pérolas do streaming: 4 dicas para ver na Mubi, no Apple TV+ e no YouTube

Um drama de Chloé Zhao e outro de Kelly Reichardt. Uma comédia com Harisson Ford. E uma coletânea musical de primeira.

Por Rafael Battaglia 23 fev 2026, 12h01
Montagem com fotos dos filmes: Domando o Destino (2017), The Mastermind (2025), Série Shrinking (2023-) e Terminal Passage.
 (Divulgação/Montagem sobre reprodução)
Continua após publicidade
Pérolas do streaming: 4 dicas para ver na Mubi, no Apple TV+ e no YouTube Priorizar nos meus resultados Google

Domando o Destino (2017)

Onde: YouTube, Claro Video, Prime Video e Apple TV (para alugar)

Após um acidente, um jovem caubói se vê perdido por não poder mais participar de rodeios. Aqui, Chloé Zhao (indicada ao Oscar de 2026 por Hamnet) se destaca pela direção de atores não profissionais: o caubói Brady Jandreau e sua família interpretam versões de si mesmos.

The Mastermind (2025)

Siga

Onde: Mubi

Continua após a publicidade

A diretora Kelly Reichardt (do ótimo First Cow) conta a história de J.B. (Josh O’Connor, de Rivais), um desempregado que leva uma rotina mansa. As coisas mudam de rumo quando ele decide roubar, à luz do dia, quadros de um museu da cidade em que vive. Parecia o crime perfeito, com um detalhe: J.B. é um paspalho, e tudo dá errado.

Shrinking  (2023-)

Continua após a publicidade

Onde: Apple TV+

Comédia com doses de drama sobre o psicólogo Jimmy (Jason Segel), que trabalha na clínica de Paul (Harrison Ford). Para superar o luto após a morte da esposa, ele resolve mudar radicalmente a abordagem com os pacientes – o que nem sempre termina bem. Atualmente na terceira temporada, é uma série espirituosa que convida a dar mais atenção à saúde mental.

Continua após a publicidade

Terminal Passage

Onde: YouTube

Continua após a publicidade

Você ouve música para trabalhar ou estudar? Então explore este canal, que reúne álbuns e performances para deixar tocando de fundo (ou, claro, curtir com calma). O foco é jazz fusion (mistura de jazz com outros gêneros, como funk, rock e R&B) dos anos 1970 e 1980. O bônus é que muitas faixas você não encontra no Spotify.

Publicidade
TAGS:
Apple
Cinema
Cultura
JAZZ
Música
Séries
YouTube
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura de tecido, um logo de árvore azul escuro no canto superior direito e uma superfície de madeira clara na parte inferiorFundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sutil faixa horizontal mais escura na parte inferior e um pequeno ícone de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).