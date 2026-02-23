Pérolas do streaming: 4 dicas para ver na Mubi, no Apple TV+ e no YouTube

Domando o Destino (2017)

Onde: YouTube, Claro Video, Prime Video e Apple TV (para alugar)

Após um acidente, um jovem caubói se vê perdido por não poder mais participar de rodeios. Aqui, Chloé Zhao (indicada ao Oscar de 2026 por Hamnet) se destaca pela direção de atores não profissionais: o caubói Brady Jandreau e sua família interpretam versões de si mesmos.

The Mastermind (2025)

Onde: Mubi

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A diretora Kelly Reichardt (do ótimo First Cow) conta a história de J.B. (Josh O’Connor, de Rivais), um desempregado que leva uma rotina mansa. As coisas mudam de rumo quando ele decide roubar, à luz do dia, quadros de um museu da cidade em que vive. Parecia o crime perfeito, com um detalhe: J.B. é um paspalho, e tudo dá errado.

Shrinking (2023-)

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Onde: Apple TV+

Comédia com doses de drama sobre o psicólogo Jimmy (Jason Segel), que trabalha na clínica de Paul (Harrison Ford). Para superar o luto após a morte da esposa, ele resolve mudar radicalmente a abordagem com os pacientes – o que nem sempre termina bem. Atualmente na terceira temporada, é uma série espirituosa que convida a dar mais atenção à saúde mental.

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Terminal Passage

Onde: YouTube

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Você ouve música para trabalhar ou estudar? Então explore este canal, que reúne álbuns e performances para deixar tocando de fundo (ou, claro, curtir com calma). O foco é jazz fusion (mistura de jazz com outros gêneros, como funk, rock e R&B) dos anos 1970 e 1980. O bônus é que muitas faixas você não encontra no Spotify.

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