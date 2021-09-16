Pérolas do Streaming: o melhor do Netflix, da Amazon e do HBO Max em setembro

Voyeur (2017)

Documentário

Netflix

O americano Gerald Foos comprou um motel em Aurora, no Colorado, e passou os 47 anos seguintes espionando os hóspedes por aberturas nas paredes – e catalogando suas práticas sexuais. Até que confessou tudo ao repórter Gay Talese, uma lenda do jornalismo americano. A história é inacreditável; o desfecho, mais ainda.

Lazzaro Felice (2018)

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Filme

Netflix

O simpático e inocente Lázaro e sua família vivem como escravos modernos, plantando tabaco em uma fazenda na Itália. Uma reviravolta acontece, Lázaro se perde e vai parar na cidade, onde conhece outras formas de exploração. Mas ele tem um superpoder. Filme vencedor do prêmio de melhor roteiro no Festival de Cannes.

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A Batalha das Correntes (2017)

Filme

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Amazon Prime

No final do século 19, Thomas Edison, Nikola Tesla e George Westinghouse travam uma guerra científica e comercial por um novo mercado: a distribuição de energia elétrica. Edison defendia a tecnologia de corrente contínua (DC), contra a alternada (AC), proposta pelos rivais.

The Flight Attendant

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Série

HBO Max

Cassie é uma aeromoça que costuma beber demais e ter amnésia alcoólica. Até que, após uma dessas noites, acorda na cena de um crime: do qual é a principal, e única, suspeita. Apavorada, começa a tentar descobrir o que aconteceu – sem se lembrar de quase nada.