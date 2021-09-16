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Cultura

Pérolas do Streaming: o melhor do Netflix, da Amazon e do HBO Max em setembro

O motel que espionava os hóspedes, uma aeromoça que bebe demais, a luta entre Edison e Tesla - e o superpoder de um jovem camponês

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 set 2021, 14h04
Coletânea do Pérolas do Streaming da edição 431, com 4 imagens lado a lado: Josh Koury em "Voyeur", Adriano Tardiolo em "Lazzaro Felice", Benedict Cumberbatch em "A batalha das correntes" e Kaley Cuoco em "The Flight Attendant".
 (Divulgação/Reprodução)
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Voyeur (2017)
Documentário

Netflix
O americano Gerald Foos comprou um motel em Aurora, no Colorado, e passou os 47 anos seguintes espionando os hóspedes por aberturas nas paredes – e catalogando suas práticas sexuais. Até que confessou tudo ao repórter Gay Talese, uma lenda do jornalismo americano. A história é inacreditável; o desfecho, mais ainda.

Lazzaro Felice (2018)

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Filme
Netflix
O simpático e inocente Lázaro e sua família vivem como escravos modernos, plantando tabaco em uma fazenda na Itália. Uma reviravolta acontece, Lázaro se perde e vai parar na cidade, onde conhece outras formas de exploração. Mas ele tem um superpoder. Filme vencedor do prêmio de melhor roteiro no Festival de Cannes.

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A Batalha das Correntes (2017)
Filme

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Amazon Prime
No final do século 19, Thomas Edison, Nikola Tesla e George Westinghouse travam uma guerra científica e comercial por um novo mercado: a distribuição de energia elétrica. Edison defendia a tecnologia de corrente contínua (DC), contra a alternada (AC), proposta pelos rivais.

The Flight Attendant 

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Série
HBO Max
Cassie é uma aeromoça que costuma beber demais e ter amnésia alcoólica. Até que, após uma dessas noites, acorda na cena de um crime: do qual é a principal, e única, suspeita. Apavorada, começa a tentar descobrir o que aconteceu – sem se lembrar de quase nada.

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TAGS:
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HBO
Netflix
streaming
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