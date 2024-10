Pérolas do Streaming: o melhor do Netflix, do Apple TV+ e do MUBI em setembro

Paraíso (2023)

Filme

Netflix

Neste ótimo sci-fi alemão, a empresa Aeon cria uma tecnologia de “transferência temporal”: jovens podem vender tempo de vida para idosos ricos. Max trabalha lá, como gerente, convencendo as pessoas a se submeterem ao procedimento. Até que o sistema se volta contra ele, da forma mais cruel possível – e ele se volta contra o sistema.

Doente de mim mesma (2022)

Filme

MUBI

A norueguesa Signe trabalha num café, e passa despercebida. Então começa a fazer coisas cada vez mais extremas para tentar chamar a atenção das outras pessoas – culminando num ato chocante. Consegue atenção; mas nem isso basta. Uma reflexão instigante sobre o narcisismo e a solidão da vida moderna.

O homem com mil filhos (2024)

Documentário

Netflix

A história do holandês Jonathan Meijer, que montou um site se oferecendo como doador de esperma e acabou fazendo isso durante duas décadas, ao longo das quais gerou até 1.000 crianças pelo mundo. Meijer não contava para as famílias que já tinha centenas de filhos – nem que estava violando a lei.

Cowboy cartel (2024)

Documentário

Apple TV+

Jose Trevino, um pedreiro mexicano, surgiu do nada e começou a dominar as corridas de turfe no Texas. Os cavalos dele ganhavam tudo. Aquilo parecia estranho e, como uma investigação revelou depois, era mesmo: uma operação criada pelos Zetas, um dos cartéis mais violentos do México, para lavar dinheiro do narcotráfico.

