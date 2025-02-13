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Cultura

Pérolas do Streaming: o melhor do Netflix, do Disney+ e do YouTube em fevereiro

Os nômades do capitalismo, a insurreição popular em Wall Street, a supercampeã do Everest - e a verdade sobre o Oriente Médio.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 fev 2025, 10h00
Montagem com fotos dos filmes: Dinheiro fácil, Nomadland, Rainha do Everest e Isso é a verdade.
 (Max,Disney+,Netflix,YouTube/Montagem sobre reprodução)
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Pérolas do Streaming: o melhor do Netflix, do Disney+ e do YouTube em fevereiro Priorizar nos meus resultados Google

Dinheiro fácil (2023)
Filme
Max

A rede americana GameStop tem mais de 4.000 lojas, que vendem jogos novos e usados. Como hoje o mais comum é baixar games da internet, ela está em decadência. Mas, em 2021, um youtuber liderou um movimento de compra de ações da empresa, detonando uma guerra contra os tubarões de Wall Street. Uma história real – e incrível.

Nomadland (2020)
Filme
Disney+

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Fern tem 60 e poucos anos, e perdeu tudo: a casa, o emprego, o marido. Vai morar numa van, único bem que lhe restou, e viaja pelos EUA fazendo bicos – limpa banheiros, cata beterrabas, empacota compras da Amazon, o que aparecer. No caminho, encontra grupos de nômades como ela: gente boa e trabalhadora, mas alijada da sociedade moderna.

Siga

Rainha do Everest (2024)
Documentário

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Netflix
A nepalesa Lhakpa Sherpa, de 48 anos, leva uma vida simples e difícil: trabalha em um supermercado nos EUA para sustentar sua casa, na qual mora com duas filhas adolescentes. Mas ela também tem outro lado. É a recordista mundial de escaladas do Monte Everest – onde se liberta da pobreza, do medo e de um relacionamento abusivo.

Isso é a verdade

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Canal
YouTube
Você sabia que Saddam Hussein já foi aliado dos EUA, e Israel já apoiou secretamente o Irã? Que em 1916 a França e o Reino Unido assinaram um acordo secreto, e ele é a raiz de toda a instabilidade no Oriente Médio até hoje? Este canal explica os conflitos da região de forma clara, rápida e sem viés – só com fatos históricos.

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TAGS:
Disney Plus
Filmes
Netflix
streaming
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