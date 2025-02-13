Pérolas do Streaming: o melhor do Netflix, do Disney+ e do YouTube em fevereiro

Dinheiro fácil (2023)

Filme

Max

A rede americana GameStop tem mais de 4.000 lojas, que vendem jogos novos e usados. Como hoje o mais comum é baixar games da internet, ela está em decadência. Mas, em 2021, um youtuber liderou um movimento de compra de ações da empresa, detonando uma guerra contra os tubarões de Wall Street. Uma história real – e incrível.

Nomadland (2020)

Filme

Disney+

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Fern tem 60 e poucos anos, e perdeu tudo: a casa, o emprego, o marido. Vai morar numa van, único bem que lhe restou, e viaja pelos EUA fazendo bicos – limpa banheiros, cata beterrabas, empacota compras da Amazon, o que aparecer. No caminho, encontra grupos de nômades como ela: gente boa e trabalhadora, mas alijada da sociedade moderna.

Rainha do Everest (2024)

Documentário

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Netflix

A nepalesa Lhakpa Sherpa, de 48 anos, leva uma vida simples e difícil: trabalha em um supermercado nos EUA para sustentar sua casa, na qual mora com duas filhas adolescentes. Mas ela também tem outro lado. É a recordista mundial de escaladas do Monte Everest – onde se liberta da pobreza, do medo e de um relacionamento abusivo.

Isso é a verdade

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Canal

YouTube

Você sabia que Saddam Hussein já foi aliado dos EUA, e Israel já apoiou secretamente o Irã? Que em 1916 a França e o Reino Unido assinaram um acordo secreto, e ele é a raiz de toda a instabilidade no Oriente Médio até hoje? Este canal explica os conflitos da região de forma clara, rápida e sem viés – só com fatos históricos.

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