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Cultura

Pérolas do Streaming: o melhor do Netflix e da Amazon em dezembro

A reta final da Segunda Guerra, uma sátira sobre conspirações atuais, os horrores da política chinesa de filho único - e o indiano que descobriu o verdadeiro jeito de vencer na vida

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 dez 2021, 15h23 | Atualizado em 4 ago 2022, 16h52
Gijs Blom em "A batalha esquecida", Adarsh Gourav em "O Tigre Branco", cena de "One Child Nation" e cena de "Departamento de Conspirações"
 (Netflix/Divulgação)
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A Batalha Esquecida (2020)
Filme
Netflix
Os últimos meses da Segunda Guerra vistos de três perspectivas: um adolescente holandês, um soldado alemão e um piloto britânico. Os três lutam para sobreviver, cada um a seu modo, até que se cruzam numa batalha terrível: a luta pelo controle do Rio Escalda, na Holanda, que matou mais de 20 mil pessoas. 

O Tigre Branco (2021)
Filme
Netflix
Bahram vive numa aldeia pobre e escravizada por uma família rica – da qual ele acaba se tornando motorista. Vai morar na cidade, onde continua a ser humilhado e explorado de formas cada vez piores, que incluem assumir um crime que ele não cometeu. Até que descobre como deixar de ser escravo.

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One Child Nation (2019)
Documentário

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Amazon Prime
Se você tivesse dois filhos, a sua casa era destruída. As famílias deixavam bebês meninas na rua, para morrer. Mulheres eram esterilizadas à força – e o governo criou um sistema para exportar “órfãos” para o Ocidente. O lado mais sinistro da política de filho único, imposta pela China entre 1979 e 2015.

Siga

Departamento de Conspirações

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Série
Netflix
O presidente dos EUA é um robô controlado por elites obscuras. O Facebook e a internet 5G manipulam a mente das pessoas, enquanto o mercado financeiro é impulsionado com rituais de magia negra. Sátira esperta e engraçada, um Futurama ambientado no contexto atual.

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Filmes
Séries
streaming
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