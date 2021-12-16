Pérolas do Streaming: o melhor do Netflix e da Amazon em dezembro
A reta final da Segunda Guerra, uma sátira sobre conspirações atuais, os horrores da política chinesa de filho único - e o indiano que descobriu o verdadeiro jeito de vencer na vida
A Batalha Esquecida (2020)
Filme
Netflix
Os últimos meses da Segunda Guerra vistos de três perspectivas: um adolescente holandês, um soldado alemão e um piloto britânico. Os três lutam para sobreviver, cada um a seu modo, até que se cruzam numa batalha terrível: a luta pelo controle do Rio Escalda, na Holanda, que matou mais de 20 mil pessoas.
O Tigre Branco (2021)
Filme
Netflix
Bahram vive numa aldeia pobre e escravizada por uma família rica – da qual ele acaba se tornando motorista. Vai morar na cidade, onde continua a ser humilhado e explorado de formas cada vez piores, que incluem assumir um crime que ele não cometeu. Até que descobre como deixar de ser escravo.
One Child Nation (2019)
Documentário
Amazon Prime
Se você tivesse dois filhos, a sua casa era destruída. As famílias deixavam bebês meninas na rua, para morrer. Mulheres eram esterilizadas à força – e o governo criou um sistema para exportar “órfãos” para o Ocidente. O lado mais sinistro da política de filho único, imposta pela China entre 1979 e 2015.
Série
Netflix
O presidente dos EUA é um robô controlado por elites obscuras. O Facebook e a internet 5G manipulam a mente das pessoas, enquanto o mercado financeiro é impulsionado com rituais de magia negra. Sátira esperta e engraçada, um Futurama ambientado no contexto atual.