Pérolas do Streaming: o melhor do Netflix e do Apple TV+ em maio

Bardo, Falsa Crônica de Algumas Verdades (2022)

Filme

Netflix

Silverio Gama faz documentários sobre as mazelas de seu país, o México. Os EUA querem usar Silverio com objetivos geopolíticos e decidem comprar sua cooperação, dando a ele um prêmio de jornalismo. Ele vai aceitar. Mas, ao mesmo tempo, não vai. Filme escrito e dirigido por Alejandro Iñárritu, autor de Birdman e Amores Perros.

Inspire, Expire (2018)

Filme

Netflix

A islandesa Lara está na pior: não consegue nem pagar o aluguel. Mas arruma emprego trabalhando como oficial da imigração. Já no primeiro dia ela barra uma mulher, a africana Adja, que viajava com passaporte falso e é presa. A partir daí, os caminhos das duas se cruzam de formas surpreendentes.

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Sharper – Uma Vida de Trapaças (2023)

Filme

Apple TV+

Madeline (Julianne Moore) é casada com um ricaço e leva uma vida ótima. Exceto por Max, seu filho de outro casamento, que só dá dor de cabeça: vive enchendo a cara e arrumando confusão. O marido de Madeline tenta resolver o problema – só que ela, e o filho, não são o que aparentam.

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Still: Ainda sou Michael J. Fox (2023)

Documentário

Apple TV+

Em 1991, ele tinha acabado de estrelar a trilogia De Volta para o Futuro. Estava com tudo. Mas aí foi diagnosticado com Parkinson, e começou a luta contra a doença. A coisa foi piorando, e mudou sua vida de várias formas. Que, agora, ele mostra neste doc.

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