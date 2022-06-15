Pérolas do Streaming: o melhor do Netflix e do HBO Max em junho

Contra o Gelo (2021)

Filme

Netflix

A história real de Ejnar Mikkelsen e Iver Iversen, dois exploradores dinamarqueses que desbravaram a Groenlândia em 1909: ela ainda não havia sido mapeada, e a Dinamarca podia perdê-la para os EUA. Algumas coisas deram errado – e os dois travaram anos de luta contra o frio, a fome, os ursos, o esquecimento, a solidão.

Percy vs Goliath (2020)

Filme

Netflix

O lavrador canadense Percy Schmeiser pega sementes das suas melhores plantas e guarda para usar no ano seguinte. Ele não cultiva transgênicos. Mas seus vizinhos sim, e um dia sementes da Monsanto vão, levadas pelo ar, parar na plantação de Percy – começando uma batalha que mudaria os rumos da agricultura global.

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Reação Nuclear (2021)

Documentário

Netflix

Em 28 de março de 1979, às 4h da manhã, o reator 2 da usina de Three Mile Island, na Pensilvânia, ficou sem água e seu núcleo derreteu. Um acidente grave, que este doc em 4 partes mostra em detalhes assustadores: o reator esteve a 30 minutos de explodir, o que transformaria a costa leste dos EUA numa Chernobyl.

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The Vow (2020)

Documentário

HBO Max

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O grupo americano NXIVM (pronuncia-se “nécsium”) prometia ajudar mulheres executivas a ter sucesso no mercado de trabalho. Mas na verdade era um culto, que escravizava as participantes e as submetia a rituais sinistros. Neste documentário em nove partes, as vítimas contam como foi.