Pérolas do Streaming: o melhor do Netflix e do YouTube em fevereiro

Hoje no Mundo Militar

YouTube

Canal

O torpedo russo capaz de gerar tsunâmis. As ilhas artificiais da China – e os incríveis canhões laser dos EUA. As armas mais modernas, os últimos lances da geopolítica e histórias incríveis (como a da Blue Peacock, a bomba atômica chocada por galinhas).

Via Infinda

YouTube

Canal

Ele saiu de Brasília e ficou dois anos na Europa como mochileiro radical: dormindo na rua, pegando caronas e restos de comida, fazendo bicos e se virando quase sem dinheiro. Tudo em nome da independência. Viagens, perrengues e surpresas – com irreverência e humor involuntário.

Nada a Esconder

Netflix

FIlme

Três casais se encontram, põem os smartphones na mesa e inventam um jogo – a regra é mostrar todas as mensagens e notificações que foram chegando (e atender às ligações no viva-voz). Parece banal; mas desencadeia revelações cada vez mais surpreendentes.

Steve Jobs: The Lost Interview

Netflix

Documentário

O ano é 1995, e Steve está em baixa. Expulso da Apple, ele tenta fazer sua nova empresa, a NeXT, dar certo. Não consegue. Mas, nesta entrevista, está inspirado. Conta causos, revela mágoas, abre o coração – e prevê o futuro.