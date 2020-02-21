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Cultura

Pérolas do Streaming: o melhor do YouTube, do Netflix e da Amazon em março

O segredo das torradeiras, o dia a dia da vida na China, a volta do fanático por fast food - e um filme surreal sobre as relações humanas

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 fev 2020, 11h30 | Atualizado em 13 mar 2024, 08h12
SI_413_Perolas
 (Reprodução/Divulgação)
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Pula Muralha
Canal
YouTube
O dia a dia nas megalópoles chinesas, os bastidores das fábricas, a vida nas universidades e empresas, a realidade da China rural. A história, os costumes e os aspectos menos conhecidos do país – mostrados por Si Liao, professora de mandarim que mora no Brasil.

Technology Connections
Canal
YouTube
As primeiras TVs eram mecânicas, com uma roda que girava a 40 mil RPM. Existiu um disco de vinil que tocava vídeo – décadas antes do VHS. As torradeiras escondem um segredo. Curiosidades geniais da história da tecnologia (ative a legenda em português).

Super Size Me 2 (2017)
Documentário
Amazon Prime
Em 2003, Morgan Spurlock passou um mês inteiro comendo só McDonald’s – e ficou mundialmente famoso. Neste filme, ele pula para o outro lado e abre a própria rede de lanchonetes. No processo, descobre e revela todas as enganações da indústria do fast food.

O Bar (2017)
Filme
Netflix
Alguém atira e mata dois homens na porta de um bar em Madri. Oito pessoas ficam presas nesse bar, sem saber o que está acontecendo. A rua fica deserta e elas começam a pirar: têm ideias delirantes sobre o que pode estar ocorrendo na cidade. Mas a verdade é ainda mais surreal.

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